La propuesta del cardenal Fernández: la reflexión sobre el rol de la mujer en la Iglesia

El Prefecto de la Doctrina de la Fe ha subrayado esta mañana en la Congregación General del Sínodo que, para el Papa, la cuestión de las «diaconisas» no está madura, mientras que Francisco está preocupado por el papel de la mujer en la Iglesia y ha pedido al Dicasterio que estudie la evolución. El 24 de octubre, el cardenal se reunirá con quienes deseen presentar «ideas sobre el papel de la mujer en la Iglesia».

L'Osservatore Romano

El próximo jueves 24 de octubre, a las 16.30 horas, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sobre el tema del diaconado permanente, se reunirá con quienes deseen presentar «ideas sobre el papel de la mujer en la Iglesia». Así lo hizo saber en su comunicación durante la congregación general de esta mañana. Concretamente, sobre el «diaconado femenino», el cardenal dijo: «El Santo Padre me ha confirmado que la Comisión presidida por el cardenal Giuseppe Petrocchi seguirá activa. Los miembros del Sínodo que lo deseen -individualmente o como grupos- pueden enviar consideraciones, propuestas, artículos o preocupaciones a dicha Comisión».



Además, el Cardenal explicó que el «Grupo 5» está coordinado por el secretario de la sección doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe: «El viernes pasado tenía un procedimiento médico y propuso en su lugar a dos personas muy capaces de escuchar para recibir propuestas. Después supe que algunas personas esperaban mi presencia y les ofrecí un encuentro el jueves». «Sabemos que el Santo Padre ha expresado que, en este momento, la cuestión del diaconado femenino no está madura y ha pedido que no entremos ahora en esta posibilidad», dijo el cardenal. «La comisión de estudio tiene conclusiones parciales que publicaremos en su momento, pero seguirá trabajando». Y, «por otra parte, el Santo Padre está muy preocupado por el papel de la mujer en la Iglesia e, incluso antes de la petición del Sínodo, pidió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe que explorara las posibilidades de un desarrollo sin centrarse en el orden sagrado».



De hecho, dijo el cardenal, «pensar en el diaconado para unas pocas mujeres no resuelve la cuestión de los millones de mujeres que hay en la Iglesia». Por otra parte, señaló, «todavía no hemos dado algunos pasos que podríamos dar». Por ejemplo, «cuando se creó el nuevo ministerio del catequista, el Dicasterio para el Culto Divino envió una carta a las Conferencias Episcopales» proponiendo «lo que el Papa dijo en Querida Amazonia sobre los catequistas que apoyan a las comunidades en ausencia de sacerdotes». Pero muy pocas Conferencias Episcopales la han recogido. Además, continuó el cardenal Fernández, «el acolitado para mujeres se ha concedido de hecho en un pequeño porcentaje y muchas veces son los sacerdotes los que no quieren presentar mujeres al obispo para este ministerio».



Para el cardenal, por tanto, «apresurarse a pedir la ordenación de diaconisas no es la respuesta más importante hoy para promover a la mujer». Y, relanzó, «para dar cuerpo a la reflexión, he pedido que se envíen a mi Dicasterio testimonios de mujeres que sean verdaderamente líderes comunitarias o que desempeñen importantes funciones de autoridad». Por último, pidió, «especialmente a las mujeres de este Sínodo, que ayuden a acoger, explicitar y enviar al Dicasterio diversas propuestas que podamos escuchar en su contexto sobre posibles caminos para la participación de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia».