Retiro sinodal, padre Radcliffe: escuchar con el corazón abierto, no a los miedos

Las dos primeras meditaciones del padre dominico, pronunciadas esta mañana en el Aula nueva del Sínodo, durante el retiro espiritual de los participantes en la Asamblea.

Isabella Piro – Ciudad del Vaticano

Fue el Evangelio de Juan (20, 1-18 y 20, 19-29) el que sirvió de hilo conductor en las dos meditaciones celebradas esta mañana, 30 de septiembre, por el padre dominico Timothy Radcliffe. Participando en calidad de asistente espiritual, como ya el año pasado, en la segunda sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, el religioso pronunció sus discursos en el Aula nueva del Sínodo, con motivo del retiro espiritual que se desarrolla hasta mañana, 1 de octubre, y dedicado a los miembros, delegados fraternos e invitados especiales de la Asamblea.

El mundo está oscurecido por la violencia

En la primera meditación, el padre Radcliffe se centró en el tema "La resurrección como búsqueda en la oscuridad". En un mundo "oscurecido por la violencia" y en el que Dios "parece haber desaparecido en gran medida", especialmente en Occidente, debido al ateísmo, la indiferencia y el escepticismo, los religiosos nos exhortaron a ponernos, como María Magdalena, en busca del Señor. "El mundo está lleno de lágrimas", añadió el religioso, citando el drama de la guerra en Oriente Medio, Ucrania, Sudán y Myanmar. Pero a pesar de esta "tinieblas", debemos ser conscientes de la presencia de Dios y escuchar el "grito de los que lloran".

Lea también 30/09/2024 Retiro sinodal, Madre Angelini: La sed de Dios es el alma de la libertad La introducción de la religiosa benedictina en las Laudes que inauguró esta mañana el retiro espiritual dedicado a los miembros, delegados fraternos e invitados especiales en la ...

Escuchar a los demás con respeto y sin miedo

La llamada a una "escucha paciente, imaginativa, inteligente, con el corazón abierto", que representa "la disciplina de la santidad", fue otro de los temas abordados por el Padre Radcliffe: reitera su advertencia a que los participantes en la Asamblea se presten atención unos a otros a las preguntas de los demás "con respeto y sin miedo", porque sólo así será posible encontrar "una nueva manera de vivir en el Espíritu". Las preguntas son importantes, añadió el religioso, pero no pueden verse simplemente como "cuestiones sobre la posibilidad o no de conceder algo... por ejemplo sobre el papel de la mujer en la Iglesia". Lo que hacen falta, sin embargo, son las "preguntas más profundas de nuestro corazón", las "desconcertantes que nos invitan a una vida nueva" y sin las cuales la fe acabaría siendo letra muerta.

Ser compañeros de búsqueda, no representantes de partidos de la Iglesia

Otro "instrumento" de los trabajos del Sínodo debe ser el reconocimiento integral del otro, a partir de su nombre: "Dios nos llama siempre por nuestro nombre - explicó el religioso -. Y nuestro nombre es un signo de que somos guardados por el Señor en nuestra unicidad". Desde esta perspectiva, el Sínodo será efectivamente "un momento de gracia", un encuentro "fructífero" si sus participantes aprenden a "decir "nosotros"" y a verse no como "representantes de los partidos de la Iglesia", sino como "todos hermanos", "compañeros de búsqueda alegres", porque "todo investigador necesita del otro" y también de aquellos que podrían sentirse excluidos de la Asamblea - el padre Radcliffe mencionó en particular a mujeres, teólogos, párrocos - en realidad son fundamentales, ya que " sin ellos, la Iglesia no puede llegar a ser verdaderamente sinodal". En efecto, el Sínodo, afirmó el religioso al concluir su primera meditación, "necesita todos los medios para amar y buscar al Señor, como necesitamos a los buscadores de nuestro tiempo, aunque no compartan nuestra fe". Porque es abriéndonos al deseo de infinito del otro como podremos "lanzar el barco de la misión".

Los "dogmas" de la sociedad contemporánea

El tema de la misión estuvo en el centro de la segunda meditación del padre Radcliffe y titulada “La habitación cerrada”: «El tema de esta Asamblea es una Iglesia sinodal en misión – dijo – y el corazón de esta misión es enseñar nuestras doctrinas". Un objetivo ciertamente desafiante en el contexto de una sociedad "afligida por un profundo prejuicio contra los dogmas", aunque no faltan "habitaciones cerradas y asfixiantes" representadas por el relativismo, el fundamentalismo religioso, el materialismo, el nacionalismo, el cientificismo que "bloquean a las personas en pequeñas imaginaciones". Las enseñanzas de la fe, sin embargo - reiteró el padre dominico - "abren las puertas de nuestro corazón y de nuestra mente, nos empujan más allá de las pequeñas respuestas y hacia la búsqueda infinita de Aquel que es amor y verdad infinitos".

Convertirnos en predicadores del Evangelio de la vida

Pero en las "habitaciones asfixiantes" los discípulos están también aprisionados por el miedo, que les impide "volverse vivos en Dios y, por tanto, predicadores del Evangelio de la vida en abundancia". En cambio - ésta es la exhortación del padre Radcliffe - debemos "correr el riesgo de ser heridos", de herirnos a nosotros mismos, como el Señor resucitado. Este es un riesgo que vale la pena correr porque Dios nos ha dado el don de su paz, que nada puede destruir.

No mires el “ombligo eclesiástico” sino abrirse al infinito de Dios

Pero además del miedo a ser herido, añadió el religioso, existe otro miedo a ser vencido: el de quienes sienten "un amor feroz por la Iglesia" y que, cerrados en su mentalidad, temen que se le dañe debido a reformas que cambien las tradiciones. Todo esto, sin embargo, termina "encerrarnos en un mundo estrecho, mirándonos el ombligo eclesial", dispuestos a denunciar las "desviaciones de los demás". En cambio, "la Iglesia está en manos del Señor y Dios ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella". Por tanto, debemos salir de las cárceles "del narcisismo y de los partidos políticos" abriéndonos a los "horizontes ilimitados" en los que Dios se revela y perdiéndonos en su amor. «Estamos llamados a aventurarnos en lo desconocido, a abandonar lo familiar y seguro y emprender un viaje o una búsqueda – subrayó el padre Radcliffe -. Sin embargo, no nos gusta correr riesgos. Estamos satisfechos con la persona que hemos creado o construido porque tememos haber sido creados a imagen de Dios. Esta incapacidad de responder a la llamada a la vida, esta incapacidad de creer, se llama pecado".

Elige la conversión y el perdón

De ahí la advertencia de que el Sínodo "no es un lugar para negociar un cambio estructural, sino para elegir la vida, la conversión y el perdón", porque "el Señor nos llama a salir de los pequeños lugares en los que nos hemos refugiado y en los que han encarcelado a otros". Superando la violencia que habita en los corazones, en los pensamientos, en las palabras de la cultura global - concluyó el padre Radcliffe - lo que hay que hacer es "darnos un respiro, el oxígeno del debate", conscientes de que "Ninguna discordia puede destruir nuestra paz en Cristo porque en Él somos uno".