Jubileo 2025, Fisichella: Acciones concretas sobre la paz y la deuda externa

Se presenta una encuesta de Deloitte sobre los principales retos de cara al Año Santo. El pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización: «Ya estamos recibiendo miles de inscripciones de peregrinaciones nacionales, la máquina que ya estaba en marcha ahora se dinamiza, estamos preparados».

Alessandro Guarasci - Ciudad del Vaticano

El Jubileo debe ir acompañado también de gestos concretos, especialmente hacia los más pobres. Mons. Rino Fisichella, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, al margen del evento «Globalizar la solidaridad», promovido por Deloitte 100 días antes de la apertura de la Puerta Santa, afirmó que nuestras sociedades presentan «aspectos paradójicos. Por un lado, el de una riqueza que aumenta para unos pocos; y por otro, el de una pobreza que aumenta para muchos más».

Demasiados países por debajo del umbral de pobreza



Monseñor Fisichella señaló que «hay países enteros que viven por debajo del umbral de la pobreza, por lo que no es casualidad que en el documento de proclamación del Jubileo, el Papa haga también un apremiante llamamiento a los grandes de la tierra para que piensen en los grandes problemas, en primer lugar en la deuda». Otra cuestión importante es «combatir, allí donde esté presente, la pena de muerte».

Miles de inscripciones para el Jubileo de 2025



Así, a cien días de la apertura de la Puerta Santa del Jubileo 2025, el pro-prefecto del Dicasterio vaticano aseguró que todo marcha según lo previsto. «Ya estamos recibiendo miles de inscripciones de peregrinaciones nacionales, la máquina que ya estaba en marcha ahora se dinamiza, estamos preparados», dijo monseñor Fisichella. Sobre las estimaciones de llegadas, que podrían ser de 32 millones, el prelado dijo que se trata de «proyecciones», sin embargo, añadió: «Lo que puedo decir es que en las diócesis de todo el mundo veo mucho interés y un gran sentido de querer participar en el Jubileo».

Las obras siguen el calendario previsto



Sobre el estado de las obras para el Jubileo de 2025, el Alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, hizo balance durante el acto de Deloitte: «Estamos dentro de plazo. Algunas intervenciones deben estar terminadas en diciembre y otras en marzo, otras en verano en el caso de Tor Vergata. Tienen plazos diferentes y también hay intervenciones 'con' el Jubileo y no 'para' el Jubileo, previstas después del Año Santo. Hay obras que no pueden aplazarse para el Jubileo, mientras que otras no deben terminarse para la apertura de la Puerta Santa». Y sobre la obra de la Piazza Pia, el primer ciudadano de Roma dijo que terminarla «en menos de dos años, es decir, de enero del 23 a diciembre del 24, es un récord, algo que nunca ha ocurrido en Italia».

El Jubileo, una oportunidad para igualar las desigualdades



Durante la conferencia de Deloitte se presentó el estudio «Globalizar la solidaridad». De él se desprende que el coste anual de la inacción con respecto a los principales problemas socioeconómicos de la actualidad asciende a unos 66 billones de dólares, es decir, aproximadamente el 63% del PIB mundial. Así pues, el cambio climático, el envejecimiento de la población y la polarización de la riqueza corren el riesgo de producir enormes desequilibrios que afectan a millones de personas. La encuesta demoscópica realizada en Italia, Francia, Alemania, España, Gran Bretaña y Estados Unidos muestra que hoy en día cerca de 8 de cada 10 personas (91% en el caso de Italia) piensan que nuestra época se caracteriza por una mayor complejidad que en el pasado. En comparación con los retos de nuestro tiempo, menos de una de cada dos personas piensa que se está haciendo todo lo posible a escala internacional para remediarlos.