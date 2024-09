El Espíritu Santo actúa en la experiencia espiritual de Medjugorje

En un congreso dedicado a profundizar en las nuevas «Normas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales», el cardenal prefecto, Víctor Manuel Fernández, aclaró también algunas partes del documento «La Reina de la Paz» sobre la experiencia espiritual en el santuario mariano de Herzegovina

Alessandro Di Bussolo – Ciudad del Vaticano

«El nihil obstat para el culto público en el santuario de Medjugorje significa que hay algo sobrenatural, que el Espíritu Santo actúa allí, como en la Rosa Mística de Montichiari, aunque no se declare la autenticidad sobrenatural de las apariciones. Algunos mensajes de la Virgen pueden ser sobrenaturales, mezclados con otros que no lo son. No decimos que el Espíritu actúa 'a través de', porque sería afirmar la sobrenaturalidad, sino 'en medio de': y esto ya significa una acción especial del Espíritu en ese lugar».

Así aclaró éste y otros detalles del documento «La Reina de la Paz» sobre la experiencia espiritual en el pueblo de Herzegovina, publicado la semana pasada, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en una conferencia dedicada a profundizar en las nuevas «Normas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales», promovidas por el Observatorio de Apariciones y Fenómenos Místicos de la Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI).

Por qué no se ha declarado la sobrenaturalidad para Medjugorje



En su discurso, el cardenal argentino quiso aclarar algunos puntos de los dos documentos, empezando por las nuevas Normas, en vigor desde el 19 de mayo. Aclaró el significado de las seis determinaciones en caso de supuestas apariciones, desde el nihil obstat hasta la Declaratio de non supernaturalitate, y quiso responder a la pregunta de muchos devotos de Medjugorje. Que se preguntaban por qué en el documento «Reina de la Paz» no se seguía la propuesta de declaración de sobrenaturalidad de la «Comisión Ruini». Fernández explicó que esta declaración «siempre es posible».

Pero después de 45 años, durante los cuales «nunca se ofreció a los fieles una aclaración de los mensajes, que también fueron leídos y meditados», esperando la declaración de sobrenaturalidad, era importante darles la tranquilidad de estar en la Iglesia, «un acompañamiento y autorizar el culto público». Esto hoy «es suficiente para el Papa».

El cardenal Fernández durante una pausa de la conferencia

El difícil trabajo del Dicasterio

El cardenal subrayó a continuación que las palabras de la Nota, «Dios está presente y actúa en nuestra historia», dan sentido a todo lo que sigue, y así «es posible que Dios esté presente de modo extraordinario» con apariciones y milagros. Reiteró cómo el trabajo del Dicasterio para llegar a estas normas ha sido «muy laborioso»: en estos 45 años, recordó, «ha habido 3.500 beatificaciones, que presuponen un milagro, y sólo 3 o 4 declaraciones de sobrenaturalidad». Pero incluso sobre éstas hay dudas, señaló.

Por qué no se podía esperar más

El riesgo de hacer esperar demasiado un pronunciamiento oficial sobre las presuntas apariciones, para el cardenal, es «que durante años la gente siga sin orientación, y vaya a los lugares de las presuntas apariciones, sin autorización, y esto no es bueno. Los problemas suelen estar relacionados con el hecho de que los supuestos videntes siguen vivos» y no se sabe cómo decirles que esperen, que declaren nuevas visiones, antes de que se evalúen las anteriores.

Y luego está el peligro de decir: «Son mensajes queridos por Dios, y comunicados a través de la Virgen». Estos tienen un valor inmenso: «¿Quién irá entonces a leer más a los Padres de la Iglesia – se preguntaba Fernández – que no dijeron que habían tenido visiones?

Los numerosos santuarios marianos sin declaración de sobrenaturalidad

Así, el prefecto de la Doctrina de la Fe ha querido aclarar que la declaración de sobrenaturalidad «no es Magisterio infalible del Papa, y los fieles no están obligados a creer en ella. Por eso creemos que no es indispensable».

Recordando que para muchos santuarios del mundo, incluso santuarios nacionales como el de Nuestra Señora de Luján en Argentina, nunca ha habido una declaración de sobrenaturalidad, subrayó que el nihil obstat para Medjugorje significa tres cosas:

La primera, la tranquilidad de los fieles que saben que ahora la Iglesia me acompaña; la segunda, la autorización para el culto público, no sólo las peregrinaciones, y que significa que ahora «se puede hacer una iglesia o una capilla con esa vocación» en todo el mundo. Y la tercera, aclaraciones útiles para los fieles «para que quienes lean los mensajes estén acompañados, y haya aspectos que interpretar correctamente».

En la aldea de Herzegovina, los frutos espirituales fueron importantes para el cardenal, pero también algunos mensajes. Confió que le impresionó la devoción a Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, en España, «donde el vidente sintió el beso y el abrazo de la Virgen».

Otro momento de la Conferencia en el Antonianum

Las seis determinaciones de las nuevas Normas

Por último, el prefecto del antiguo Santo Oficio aclaró las determinaciones posteriores al nihil obstat. Explicó que el Prae oculis habeatur, en el que se pide más discernimiento, no se aplicó a los casos de Medjugorje y Montichiari, porque en los propios mensajes de la Virgen hay aclaraciones: «Por qué buscáis cosas extraordinarias, en el Evangelio está todo, dice Ella, es Ella quien arregla las cosas». Curatur es un juicio suspensivo, no una prohibición, en el que el Obispo acompaña la devoción privada.

El Sub mandato, se utiliza en el caso de «mensajes positivos, pero la Virgen se aparece en terreno privado, y la familia utiliza esa aparición en beneficio propio, haciendo incluso planes pastorales paralelos a los de la diócesis». Prohibetur et obstruatur está vinculada a los casos en los que «hay fuertes dudas, pero no querríamos “prohibir” a la Virgen que hable». Finalmente Declaratio de non supernaturalitate, significa que la supuesta aparición «es peligrosa, no viene de Dios. Pero se necesitan argumentos objetivos muy claros».

Padre Cecchin: un encuentro para disolver malentendidos

Por su parte, el padre Stefano Cecchin, presidente de la Pontificia Academia Mariana Internationalis, al presentar el encuentro, recordó que la PAMI, desde su fundación, en 1946, «se ha centrado especialmente en el tema de las apariciones marianas que han marcado significativamente la historia de la Iglesia». María que se aparece también a los no cristianos, portadora del diálogo entre los credos e inculturadora del Evangelio.

Un mejor ejemplo es la Virgen de Guadalupe. En Medjugorje, María se refiere también al Evangelio, aclaró. A continuación, subrayó los problemas que han surgido en más de cincuenta años de investigación, puestos de relieve en el Congreso Mariológico Internacional del 2020, y vinculados a la «falta de un verdadero conocimiento de la doctrina católica sobre la Madre del Señor», que como afirmó san Pablo VI es la clave «para la exacta comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia». En efecto, el Concilio Vaticano II enseña que María «es el modelo de la Iglesia».

Atención a quien utiliza la figura de María para su propio fin

Pero hoy este desconocimiento lleva, para Cecchin, a una ruptura entre la mariología y el pensamiento de la Iglesia y un cierto marianismo popular, el de tantos grupos y asociaciones, especialmente en América, «que utilizan la figura de María para difundir mensajes y usos no conformes con el mensaje evangélico, casi siempre basados en supuestas revelaciones privadas».

Y criticó la «proliferación de la difusión de fenómenos, visiones, profecías que utilizan la figura de María para atacar al Papa, a la Iglesia, a las autoridades eclesiásticas, al Magisterio, a las instituciones con mensajes apocalípticos, no para crear esperanza del triunfo del Corazón Inmaculado de María, sino para suscitar miedo».

Fenómenos que calificó de «mafiosos», y que pretenden dividir a la Iglesia, que deben ser combatidos, concluyó el presidente de PAMI, a través de una correcta formación mariológica, porque «no se puede ser un verdadero devoto, consagrado, amante de María si no se la conoce para imitarla».

Sor Del Gaudio: los aspectos pastorales de las mariofanías

A continuación, sor Daniela Del Gaudio, directora del Observatorio internacional sobre las apariciones, habló de los aspectos eclesiológicos y pastorales de las mariofanías. «La teología de los carismas los sitúa en el dinamismo del cuerpo místico que es la Iglesia», con el fin de edificar el cuerpo de Cristo en la caridad. Por eso, el enfoque de las nuevas Normas se ha desplazado «de la declaración de sobrenaturalidad a los frutos que generan las mariofanías».

Esta focalización en los frutos, para la religiosa, «permite concentrarse más en el impacto pastoral que las apariciones marianas tienen en un territorio determinado, en una Iglesia local y en la Iglesia universal y, en consecuencia, en el mundo entero». En efecto, gracias a los medios de comunicación de masas y a la comunicación digital, «la resonancia de un mensaje o de una aparición de la Virgen María se hace universal, incluso para los no creyentes. La Iglesia debe encargarse de orientar sabiamente, e incluso de dirigir, el culto mariano».

La propia dinámica de las apariciones marianas, concluyó la hermana Del Gaudio, «muestra cómo la Virgen María logra inculturar el Evangelio en todas las partes del mundo. Y esto favorece, según el deseo del Papa Francisco, un estilo mariano de evangelización» caracterizado por «la fe, la ternura y la misericordia de María, como modelo para la Iglesia en salida».

Otras intervenciones de la conferencia

La conferencia, celebrada en el Aula San Antonio de Vía Merulana, fue promovida por el Observatorio sobre las apariciones y fenómenos místicos de la Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI) en colaboración con la Pontificia Universidad Antonianum, la Pontificia Facultad Teológica San Buenaventura y la Pontificia Facultad Teológica Marianum.

Tras el saludo institucional de fray Agustín Hernández, OFM, rector de la Pontificia Universidad Antonianum, intervinieron el padre Denis Kulandaisamy, OSM, decano de la Pontificia Facultad Teológica Marianum, sobre «La Revelación y las revelaciones privadas: referencia a la Sagrada Escritura»; el padre Raffaele di Muro, OFMConv., decano de la Pontificia Facultad Teológica San Buenaventura, sobre «Místicos y videntes». El acto fue moderado por Fabio Bolzetta, director de la Oficina de Comunicación Institucional de PAMI.

El curso sobre mariofanías y fenómenos místicos

El encuentro sirvió también para presentar el Curso de Formación Avanzada sobre las mariofanías y los fenómenos místicos promovido por la Pontificia Academia Mariana Internationalis, que, con la contribución de teólogos, mariólogos, biblistas, periodistas, sociólogos, médicos, neurólogos, psiquiatras e incluso un abogado, «pretende ofrecer un enfoque multidisciplinar y científico, a través de acreditados conferenciantes, sobre el tema de las apariciones y los diversos fenómenos relacionados con ellas», explicó sor Daniela Del Gaudio.

Así, el tema se explorará «a la luz de la Sagrada Escritura, de la teología, pero también de las ciencias humanas, desde la medicina a la comunicación, para descubrir el sentido de la acción de Dios en la historia a través de la Virgen María».

Las clases tendrán lugar, en modalidad online, del 18 de octubre de 2024 al 15 de marzo de 2025 en cuatro fines de semana.