Ucrania, llamada telefónica entre Zuppi y el representante gobierno chino

«Cordial conversación» entre Li Hui, delegado de Pekín para Asuntos Euroasiáticos, y el cardenal presidente de la CEI, en 2023 enviado por el Papa en misión a Kyiv, Moscú, Washington y Pekín para contribuir a una solución pacífica del conflicto. La Santa Sede: «Gran preocupación por la situación y la necesidad de favorecer el diálogo entre las partes, con garantías internacionales adecuadas para una paz justa y duradera».

Vatican News

Ayer por la mañana, miércoles 14 de agosto, tuvo lugar «una cordial conversación» entre Li Hui, representante especial del gobierno chino para Asuntos Euroasiáticos, y el cardenal Matteo Zuppi, «en el marco de la misión confiada al cardenal por el Papa Francisco para la paz en Ucrania y tras el encuentro en Pekín el pasado mes de septiembre». Así lo ha hecho saber la Santa Sede en un comunicado. «Durante la llamada telefónica -se lee en la nota- se expresó una gran preocupación por la situación y la necesidad de favorecer el diálogo entre las Partes, con las garantías internacionales adecuadas para una paz justa y duradera».

La misión en 2023

El cardenal Zuppi había sido enviado en 2023 por Francisco con el objetivo de contribuir a «aliviar las tensiones en el conflicto de Ucrania, con la esperanza, nunca renunciada por el Santo Padre, de que esto pueda iniciar caminos de paz». Entre junio y julio, el presidente de la CEI viajó a Kyiv, Moscú y Washington, donde se reunió con representantes políticos y eclesiásticos. En septiembre del año pasado, Zuppi viajó a Pekín, donde mantuvo conversaciones con Li Hui y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China sobre la guerra en Ucrania y la necesidad de aunar esfuerzos para fomentar el diálogo y encontrar vías de paz.

Editorial del Cardenal

En un editorial publicado en el diario Avvenire hoy, 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de María, el Cardenal se detuvo en las heridas de hoy en el mundo. Un sufrimiento que la Virgen María conoce: «La Madre conoce el dolor y su dolor nos hace comprender el de los que sufren. La Asunción, hoy, es siempre mater dolorosa con las "siete espadas" que atraviesan su corazón -¡cuántas imágenes de María hay en nuestros países! -, ella está particularmente en Europa, en Rusia y Ucrania, en Tierra Santa, en Oriente Medio, en África y en cualquier parte del mundo donde se encienden guerras culpables y se abaten víctimas inocentes», escribió el cardenal Zuppi. «Para una madre no hay clasificación del dolor y, como nos dijo la madre de un rehén israelí aún en manos de Hamás, no quiere que su dolor cause más dolor. Siento resonar la gravedad de las palabras del gran Patriarca Atenágoras: "Iglesias hermanas, pueblos hermanos". Pero a nosotros, en este horizonte, nos cuesta verlo en los contrastes y hostilidades que parecen crecer en lugar de disminuir. También es verdad que la división de las Iglesias disminuye la fraternidad entre los pueblos». «¿Podemos -se pregunta el Cardenal- celebrar la fiesta de la Asunción sin avergonzarnos de nuestro cristianismo hecho pedazos? Y también. ¿Estamos suficientemente dolidos por la contradicción en la que vivimos? ¿Estamos dispuestos a arriesgar nuestros talentos en la oración y la solidaridad para reabrir un futuro a nuestros hermanos y hermanas que se quedan sin nada?»