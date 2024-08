Tagle: Basta con las guerras, nacen de "apetitos" desviados de dominación y conquista

El domingo 4 de agosto, el pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización celebró la Misa durante la tradicional ceremonia en el Santuario de Cima Grappa en conmemoración de los caídos de la Primera Guerra Mundial. El cardenal hizo un llamamiento para poner fin a los conflictos sin sentido que causan destrucción y muerte: "Donde haya apetito de justicia, verdad, amor y vida en Dios, habrá paz".

Vatican News

Un grito de paz para poner fin a las matanzas y a la destrucción, fruto envenenado de las guerras que "surgen de deseos o apetitos desviados", se elevó el domingo 4 de agosto, desde el Santuario Militar de Cima Grappa, monumento que recuerda a los soldados de ambos frentes, italiano y austro-húngaro, caídos durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en la zona de Monte Grappa, en la región del Véneto. Fue inaugurada por el cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, que presidió la misa con ocasión de la tradicional ceremonia que, por voluntad del futuro Papa Pío X, se celebra cada año desde 1901 el primer domingo de agosto. Nacida como un acto de devoción, con el paso de los años, desde el final de la Gran Guerra, se ha convertido en un momento de recuerdo y reconciliación de los pueblos de Europa.

Un acontecimiento con participación



Numerosas autoridades y asociaciones nacionales civiles, militares y religiosas estuvieron presentes en el acto, que comenzó con la colocación de una corona de flores en el Monumento al Partisano y terminó con el homenaje a los soldados caídos en el Cementerio Austrohúngaro. En su homilía, el cardenal Tagle -que el sábado celebró la fiesta del Perdón en Bibione- recordó en primer lugar la importancia del lugar, el Monte donde se invoca a la Santísima Virgen María como Auxilium Christianorum y en el que "se elevan a Dios oraciones por la paz".

No más conflictos armados sin sentido

"En este santuario está consagrada la memoria de los jóvenes soldados que murieron durante la Primera Guerra Mundial", añadió el purpurado filipino. "En este cementerio se hace un llamamiento a todos los hombres y mujeres para que se ponga fin a los conflictos armados sin sentido. No más destrucción. No más matanzas. No más guerra".

Numerosas preguntas, casi como sugiriendo un examen de conciencia colectivo, fueron formuladas por el cardenal: "¿Cómo podemos los discípulos de Jesucristo ser promotores de la auténtica paz, la paz que sólo el Señor puede dar? ¿Cómo rendir verdadero culto al Redentor, Príncipe de la Paz? ¿Cómo imitar a la Virgen, Reina de la Paz? ¿Cómo podemos honrar la memoria de los soldados asesinados construyendo la paz?".

Deseos desviados



Deteniéndose en las lecturas de la liturgia dominical, el pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización sugirió dos caminos: "Escudriñar y purificar el apetito". Sí, precisamente el apetito, porque, dijo, "las guerras nacen de deseos o apetitos desviados", mientras que "la paz nace del apetito puro". "El apetito es un impulso o deseo de algo que satisface una necesidad, real o percibida", añadió el cardenal, abundando en el concepto. "El apetito influye en el comportamiento, las decisiones y las acciones de las personas. Solemos asociar el apetito con la comida y la bebida. En Italia oigo a menudo a la gente decir "buon appetito" antes de una comida. Pero hay apetito por la ropa, los accesorios, el dinero, la fama, el poder, los coches, las armas".

Apetito por lo bueno

Algunos apetitos se pueden ver claramente, otros pueden estar ocultos pero son poderosos. Así que, junto con los "buenos apetitos", según el cardenal, deberíamos desear "tener apetito de lo que es bueno". La llamada de Tagle fue, por tanto, a "abandonar el viejo estilo de vida corrompido por deseos o apetitos engañosos": "Si queremos la paz en el mundo, debemos cambiar nuestro apetito", afirmó, porque "donde hay un apetito insaciable de dominación y conquista, seguramente habrá conflicto, violencia y muerte. Donde haya apetito de alimento que traiga justicia, verdad, amor y vida en Dios, habrá paz".