Paglia: Es necesaria una conversión espiritual para construir la paz

En el Meeting de Rímini, el presidente de la Pontificia Academia para la Vida reafirma en una entrevista con medios vaticanos el papel de los cristianos como constructores de paz en un mundo que vive la tercera guerra mundial a pedazos: también las Iglesias deben ser hermanas para hacer hermanos a los pueblos.

Massimiliano Menichetti y Andrea De Angelis - Rímini

Una paz que se construye tomando en serio el sufrimiento de los demás, que nace de una conversión espiritual a través del redescubrimiento del Evangelio. Estos son los temas centrales de la entrevista a monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, en los estudios de Radio Vaticano - Vatican News en el Meeting de Rímini. A las 15.00 intervendrá en la mesa redonda «Caminos de paz» junto con el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Antonio Tajani.



La palabra paz para muchos parece una palabra lejana y sin embargo usted ha dicho varias veces que nunca debemos renunciar a construirla, señalando las dos encíclicas del Papa: Laudato si' y Fratelli tutti...



Exactamente, porque lo que falta hoy en el mundo, no sólo en Italia y en Europa, es visión. Cada país e incluso cada individuo están a menudo replegados sobre sí mismos, es decir, el mundo se ha globalizado, la economía ha invadido el planeta, pero cada uno está replegado sobre sí mismo en busca y defensa de sus propios intereses o caminos individuales. El Papa Francisco nos ofrece una visión, vivimos en una sola casa, el planeta - Laudato si' ; somos una familia de muchos pueblos y esto es fraternidad universal, por eso tener la convicción de que tenemos un Padre de todos estos hijos es crucial para la paz. Estamos temblando por lo que el Papa Francisco llama la tercera guerra mundial en pedazos, pero en realidad ya estamos desgarrando el mundo, ya lo estamos desmoronando con tragedias inimaginables: en realidad hay 59 guerras en curso, pero hay dos de las que hablamos todos los días. Ahora bien, ¿cuál es el punto crucial? Creo que necesitamos una conversión espiritual, comprender que somos responsables de todos. Esta es la profecía evangélica que el Papa Francisco mantiene en alto, pero que muchos de nosotros ponemos bajo el celemín.



El Papa Francisco habla de la globalización de la indiferencia, que incluye la animación de conflictos y guerras, usted reiteró el concepto de la globalización del humanismo, es decir, una realidad que tenga al hombre en el corazón. ¿Cómo se construye esto concretamente?



Muchos hacen la guerra pero todos podemos hacer la paz, así que nadie puede decir no me importa o qué puedo hacer con la guerra en Ucrania. Puedes entristecerte por lo que está pasando, puedes escandalizarte, pero puedes rezar por ello, puedes colaborar con los muchos que están trabajando por la paz o incluso por la solidaridad. Hay muchas cosas que podemos hacer. Por desgracia, lo que prevalece es lo que un querido amigo, Giuseppe De Rita, llamaba la nueva religión, o «egolatría», el culto al ego en cuyo altar se sacrifican incluso los afectos más queridos. Debemos pasar de este individualismo destructor a un «nosotros» fraterno. Esta es la gran revolución de la que habla Francisco, y espero que todas las Iglesias, no sólo las católicas, se unan. Hay una bella frase de Atenágoras, protagonista del abrazo con Pablo VI, que decía: 'Iglesias hermanas, pueblos hermanos', si las Iglesias están divididas, ¿cómo estarán los pueblos? Esta es la gran pregunta.



También hay una paradoja: tanto individualismo pero también impotencia ante el mal. ¿De dónde beber para no sentirnos impotentes?



Del Evangelio, que nos dice claramente que todo es posible. Redescubrir la Palabra de Dios como fuente de energía histórica y no abstracta. Los cristianos tenemos la responsabilidad de cambiar la realidad: eso hizo Jesús, dio poder a los discípulos para hacer lo mismo, y nosotros debemos seguir en esa línea. Con gran sencillez, retomemos la lectura del Evangelio cada día, abrazándolo de verdad, y esa tensión interior se convertirá en una realidad histórica de cambio.



En Rímini hay tantas realidades diferentes, incluso personas no católicas que vienen a generar puentes de conocimiento y encuentro: ¿es ésta la clave?



Absolutamente sí, Pablo VI lo había intuido cuando escribió en la primera encíclica Ecclesiam suam que el cristiano es universal por naturaleza, en la Iglesia, en la relación con los cristianos, con las otras religiones y también con los que no creen. Por eso el Papa Francisco subraya que la defensa de la identidad requiere apertura, la defensa de la identidad es ser hermanos universales: Francisco de Asís, Charles de Foucauld son algunos ejemplos. Me gustaría que todos los cristianos viviéramos esta tensión que es de Dios.



¿Qué es esencial para construir la paz?



Amar y amarse.



Una reflexión sobre lo importante que es construir la paz en la propia familia, en la propia casa: para ser artesanos de la paz, hay que ser artesanos de la paz en casa...



Absolutamente sí, porque las guerras empiezan en casa, luego se vuelven dramáticas. En este sentido, la paz significa amar y ser amado: cuidémonos los unos a los otros y venceremos también las guerras.

Monseñor Paglia en los estudios de Radio Vaticano- Vatican News en el Meeting de Rímini