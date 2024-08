Fisichella a los diáconos: Hablen al mundo de la esperanza que no defrauda

El pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización intervino en Asís en la XXIX Convención Nacional promovida por la Comunidad del Diaconado en Italia. A más de 200 diáconos permanentes les dijo: "Si queremos aceptar el desafío de la evangelización en nuestros días, es necesario saber revestir el lenguaje de la fe con las vestiduras de la esperanza".

"Profetas" porque están llamados "a ofrecer consuelo"; "sembradores de esperanza" como cristianos, con la "responsabilidad" de "mantener viva la esperanza" que "permite a la comunidad ver una salida" y "solución" "a las dificultades" y momentos de sufrimiento. Con estas palabras, monseñor Rino Fisichella, Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización, resumió la misión del diaconado en su discurso a los más de 200 diáconos permanentes reunidos en Asís desde el lunes 5 de agosto hasta ayer, 8 de agosto, con ocasión de la XXIX Conferencia Nacional promovida por la Comunidad del Diaconado en Italia.

Profetas y sembradores de esperanza



Reflexionando sobre el tema de la conferencia, "Diáconos, profetas y sembradores de esperanza", monseñor Fisichella se detuvo en primer lugar en el término "profecía", "lleno de gran significado y capaz de expresar mejor el ministerio que los diáconos están llamados a desempeñar en el Jubileo de la Esperanza", en la medida en que son capaces de "hablar al corazón" e indicar "el camino a recorrer para comprender plenamente el significado de la fe vivida". Luego está la esperanza: en la actualidad "el progreso científico y la tecnología llenan nuestros discursos cotidianos" de esperanzas que "hacemos nuestras" pero que "desgraciadamente pueden encontrarse fácilmente con la decepción", porque "se estrellan contra la imposibilidad de realizarse".

Revestir la fe con las vestiduras de la esperanza



Sin embargo, prosiguió el pro-prefecto, refiriéndose a la Bula de Indicación del Jubileo 2025, Spes non confundit, (La esperanza no defrauda), "la desilusión que sigue a toda ilusión no realizada se convierte en el instrumento útil y necesario para dirigir la mirada hacia lo que ofrece realmente la Esperanza" entendida como "una llamada libre que parte de la revelación de Dios". Recorriendo las indicaciones y llamadas contenidas en la Bula, uno se encuentra con un "compromiso de testimonio cristiano que no es en absoluto secundario", hasta el punto de que la evangelización en este caso, explicó, "no asume en primer lugar la fe y la caridad, sino que hace de la esperanza su 'primer anuncio'".

Ser evangelizadores hoy



Para "asumir el desafío de la evangelización en nuestros días", según Fisichella, "es necesario saber revestir el lenguaje de la fe con el ropaje de la esperanza". Este Jubileo se convierte en una feliz ocasión para que esto suceda", concluyó dando a los participantes una cita para el Jubileo de los Diáconos, que tendrá lugar del 21 al 23 de febrero del próximo año.