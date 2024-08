El cardenal Toletino visita Brasil y alienta la misión de la Iglesia en la educación

El Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación participó en celebraciones y actos académicos en la archidiócesis de San Pablo, alentando la misión en el ámbito de la educación y el diálogo con la cultura: la comunidad eclesial construye una presencia cualificada, creíble, verdaderamente abierta y transversal.

Vatican News

El cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, presidió tres intensos días de conferencias y celebraciones durante su visita a la archidiócesis de San Pablo. El domingo 18 de agosto, en la capital de San Pablo, presidió la Misa en la catedral, con ocasión de la fiesta patronal. Al día siguiente, se celebró en la PUC-SP (Pontificia Universidad de San Pablo) una solemne Eucaristía de acción de gracias por el 75 aniversario de la Facultad de Teología de Nuestra Señora de la Asunción, con motivo de los diez años de la fundación de la Facultad de Derecho Canónico de San Pablo Apóstol en la archidiócesis de San Pablo. A continuación, el cardenal pronunció un discurso en el que elogió las dos instituciones eclesiásticas de enseñanza para la Iglesia y la sociedad.

La cultura y la evangelización son ricas si la teología está viva

«Quiero agradecerles el trabajo que realizan, el empeño y la pasión con que viven esta misión tan importante en la vida de la Iglesia. Y debo decir -añadió de Mendonça- que estas dos facultades eclesiásticas, no sólo aquí en la Arquidiócesis Metropolitana de San Pablo y en el área de la Gran Metrópolis, sino también a través de afiliaciones y proyectos de expansión, se están difundiendo tan bien, hay tanta colaboración con la misión de las Iglesias particulares aquí en Brasil». El prefecto recordó lo que dice el Papa Francisco sobre la teología, que debe contribuir al debate actual de «repensar el pensamiento», mostrándose como un verdadero saber crítico. «En este cambio de cultura, en este cambio de época, la teología es indispensable para encontrar nuevos paradigmas de racionalidad, nuevas formas de organizar el conocimiento. En la transformación de los tiempos que vivimos -subrayó- el primer desafío para las facultades de teología es tomar conciencia de su papel». El cardenal argumentó que la teología y el derecho canónico tienen un lugar en la biografía del conocimiento, en la historia de la investigación y del pensamiento crítico: «Estoy profundamente convencido de que no hay pleno empoderamiento cultural, ni evangelización vital, sin una teología viva y activa».

Al final del evento, el Cardenal Tolentino de Mendonça recibió la Medalla del Apóstol San Pablo, entregada por el Cardenal Odilo Pedro Scherer, Arzobispo Metropolitano, en reconocimiento a la importante contribución académica que el teólogo portugués ha aportado a la Iglesia de San Pablo con su visita y la conferencia que pronunció.

Un momento de la participación del prefecto en los actos culturales de San Pablo

Elogio de la labor educativa de las escuelas católicas

En la tarde del lunes 19, el prefecto participó en un encuentro en el auditorio del Colegio Santa Marcelina, en Perdizes, con representantes de instituciones educativas católicas, organizado por la Vicaría Episcopal de Educación y Universidades y la Asociación Nacional de Educación Católica de Brasil (Anec). El cardenal portugués elogió el trabajo realizado por las escuelas católicas en Brasil y animó a las instituciones a mantenerse firmes, a pesar de los muchos desafíos. «Crean en lo bueno que son, porque la educación y la propuesta educativa que cada uno de ustedes representa es buena», exhortó. «Vivan este proyecto como una misión de la Iglesia, no es sólo un microproyecto nuestro. Traten de realizarlo, de dar verdad. Al final de un duro día de trabajo o en un momento en el que tengan ganas de tirar la toalla, recuerden que el director de la escuela, el profesor, el telefonista de la escuela, el ser de la escuela, no somos nosotros. La escuela no depende de nosotros. Tengan la capacidad de confiar en la oración el proyecto de la escuela católica a quien es de hecho su 'dueño', el Señor».

Agradecimiento por la calidad académica

El martes 20, el cardenal presidió una misa en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, anexa al campus de Monte Alegre de la PUC-SP, en presencia del rectorado y del personal académico de la universidad y de otras instituciones católicas de enseñanza superior. A continuación, tuvo lugar un encuentro con representantes del mundo de la cultura y de la educación en el Teatro Tuca. «Me conmovió mucho la calidad del trabajo que se hace aquí y, como dice el Papa Francisco, una universidad y las realidades del mundo universitario son como talleres, obras de esperanza. Y si hay un sentimiento que me llevo de esta visita a San Pablo es una gran gratitud por el profundo trabajo que aquí se hace, pero también una gran esperanza, porque desde aquí se puede mirar al futuro», dijo.

La Iglesia construye con calidad, credibilidad, apertura, sinergias

En una entrevista concedida al diario O San Pablo, el cardenal subrayó que la misión educativa de la Iglesia es una expresión fundamental de su propio ser, de su misión. «Para la Iglesia, la educación no es sólo instrucción, no es sólo el desarrollo de conocimientos técnicos o de una multiplicidad de saberes. La educación debe conducir a una síntesis, a una visión de lo que es el ser humano, de lo que es su realidad», dijo. «La educación católica no debe ocuparse sólo de las cuestiones penúltimas, sino también de las últimas, de las que iluminan al ser y deben constituir una forma de vida. ¿Qué es la cultura? La cultura es la expresión del ser», añadió. El prefecto subrayó también que los grandes retos de la educación católica son la fidelidad a su identidad y el trabajo en red. «Hoy tenemos que afrontar las grandes cuestiones de esta cultura cambiante, de esta nueva era de la historia, y es muy importante que las escuelas católicas estén juntas, caminen en asociación, para encontrar nuevas soluciones a los retos que plantea esta cultura de metamorfosis». Por último, destacó que la Iglesia en Brasil tiene una misión extraordinaria en el campo de la educación. «Soy testigo del compromiso, del servicio que la Iglesia lleva a cabo, muchas veces en aquellos lugares donde nadie más llega. La Iglesia construye una presencia cualificada, creíble, verdaderamente abierta, verdaderamente transversal», afirmó. Y, recordando la exhortación del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado en Lisboa, el cardenal concluyó: «La Iglesia aquí en Brasil, en el campo de la educación, da un testimonio extraordinario porque está al servicio de todos, de todos.»