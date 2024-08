Cardenal Erdő: "La fe es lo más importante en la vida”

En una entrevista concedida a los medios vaticanos, el arzobispo de Esztergom-Budapest ofrece una imagen de su itinerario personal en Hungría ante la muy sentida fiesta de San Esteban y la solemnidad de la Asunción

"La fe es lo más importante de la vida, luego servir a la fe de los demás, transmitir la fe, enseñar la fe y sobre todo administrarla en la liturgia, son las cosas más grandes de la vida". Así comenta el cardenal Peter Erdő, arzobispo de Esztergom-Budapest, Primado de Hungría, la convicción que inspiró su vocación. En esta entrevista concedida a Radio Vaticano - Vatican News, el cardenal relata su itinerario personal de fe, cultivado en su familia de origen durante la época del comunismo, y la devoción de su pueblo a la solemnidad de la Asunción y a la fiesta de San Esteban, que se celebra el 20 de agosto en Hungría. Más de la mitad de Hungría es cristiana, explica, y tras el régimen comunista, la fe ofrece una semilla de esperanza en una Europa que tiende cada vez más a perder sus raíces.

Eminencia, dentro de unos días Hungría celebra el día de San Esteban. ¿Cuáles son los principales actos programados? ¿Por qué es tan significativa esta festividad?

San Esteban fue el primer rey cristiano del país. Durante su reinado, hace 1.000 años, Hungría se cristianizó con métodos no duros, sino de convicción y organización. San Esteban significa también la unidad del Estado húngaro. Por eso no sólo los católicos creyentes, sino todo el mundo le respeta y también esta fiesta, que se celebra en todo el país. En cuanto al programa, cada año la jornada comienza con un acto militar: los nuevos oficiales prestan juramento. Luego están los actos de los políticos y por la tarde, los religiosos, luego la Santa Misa ante la Basílica de San Esteban y después la gran procesión con su reliquia, la mano derecha de este primer rey santo que se ha conservado. Tras la procesión, a última hora de la tarde, también hay fuegos artificiales. El día termina como una fiesta popular.

¿Cómo explicaría a un extranjero quién es San Esteban para los húngaros? ¿Y por qué su culto está tan extendido en la Iglesia?

Para los húngaros en general, es el rey que tuvo principios cristianos no sólo por oportunidad. Se hizo cristiano como su padre, el príncipe Géza, pero también por convicción personal. Así que hizo todo lo posible por reforzar la cultura y la visión cristiana del mundo. En Hungría, esto significó también desarrollo económico y una nueva relación con los pueblos del entorno. Por eso, los historiadores están convencidos de que la supervivencia de los húngaros como pueblo dependía de esta gran decisión. San Esteban quería que los húngaros se unieran a la gran familia de los pueblos cristianos de Europa. Fue una gran decisión porque el rey pidió misioneros, especialmente de Occidente. Sin embargo, durante su vida, el Occidente y el Oriente cristianos aún no estaban separados. Esteban murió en 1038, es decir, antes del cisma de Oriente. Por eso también es venerado en la Iglesia Ortodoxa como santo y apóstol que convirtió a su pueblo.

La figura de San Esteban nos remonta a los inicios de la historia de Hungría como país cristiano. En otros países de Europa, esta conexión con sus raíces históricas, marcadas por el cristianismo, parece perderse. A veces, estas raíces parecen incluso impugnadas, eliminadas o repudiadas. ¿Qué opina de esta tendencia cultural?

Para nosotros sigue siendo fundamental la encíclica Mit Brennender Sorge que el Papa Pío XI publicó antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1937, afirmando que las naciones como comunidades culturales con su propia lengua, su propia memoria, sus propias estructuras y su propia cultura, representan un verdadero valor, pertenecen a la riqueza de la creación, por lo tanto son queridas por el Creador. En varios lugares de la Biblia encontramos que también en el juicio final, el Señor juzgará a las naciones. También a los pueblos, no sólo a las personas individuales. Así pues, los pueblos desempeñan un determinado papel en el gran designio de Dios. Sin embargo, las naciones no representan el valor supremo. Mirar a las naciones de este modo sería idolatría, por lo que siempre buscamos este equilibrio indicado por la enseñanza papal. Y esta enseñanza parece ser relevante incluso en nuestros días.

En este escenario, ¿cuál es el valor de celebrar la fe cristiana de manera pública y solemne, como en el caso de una fiesta como la de San Esteban?

Lo público y lo privado no son separables en la vida humana, en la vida de las sociedades, porque las decisiones, incluso las privadas, pueden repercutir en la sociedad y viceversa. Y entonces el espacio público, las calles, las plazas, nunca permanecen vacías. Es decir, no es posible que no haya símbolos que expresen alguna visión del mundo. Incluso durante el comunismo, había tantas estatuas, tantas cosas que expresaban la visión comunista del mundo. En Albania, por ejemplo, el dictador Enver Hoxha se hizo construir una pirámide en el centro de Tirana. Así que el espacio público no se queda completamente vacío. ¿Y los símbolos cristianos? Las iglesias, por ejemplo, indican que largas generaciones han reconocido que la vida cotidiana no es el horizonte supremo, sino que hay un horizonte superior que da sentido y valor a las pequeñas cosas de nuestra vida. Por eso es importante pensar en esta realidad de vez en cuando, al menos en las grandes fiestas.

Los jóvenes húngaros de hoy quizá no hayan experimentado las mismas dificultades que generaciones anteriores, como la suya, para vivir y dar testimonio de la fe en tiempos en los que el poder político habría querido erradicar el cristianismo de la identidad nacional. En aquellos tiempos difíciles, cuando usted era joven, ¿qué le ayudó a no perder la fe?

En primer lugar fueron mis padres, nuestra familia, porque no sólo rezábamos en casa, hablábamos de las fiestas religiosas, íbamos juntos a la Iglesia, sino que mi padre también nos transmitía la catequesis. Y luego nos enteramos de que mi padre, que había sido jurista, no podía ejercer su profesión porque se le consideraba demasiado religioso. Mi madre, que era maestra, no podía enseñar porque la consideraban demasiado religiosa. Y así vimos qué era lo más importante en la vida. Sin duda, la fe era lo primero. Y por eso mis padres no la vivieron de forma trágica, sino de forma natural, es decir, con la naturalidad de creer que Dios es supremo. Y que la religión es lo más importante en nuestras vidas.

Lo que usted cuenta, que sus padres eran católicos y no lo ocultaban, y que el régimen comunista les había prohibido ejercer su profesión, ¿qué significó para usted? ¿Fue un ejemplo? ¿Influyó a la hora de aceptar la vocación sacerdotal? Cuéntenos también cómo descubrió su vocación en ese contexto.

Ciertamente. Si la fe es lo más importante de la vida, entonces servir a la fe de los demás, transmitir la fe, enseñar la fe y, sobre todo, administrarla en la liturgia, son las cosas más grandes de la vida. Las cosas más importantes que uno puede hacer y las más útiles, también para la salvación de los demás. Esta es la principal motivación que sentía ya de niño. Y así llegué poco a poco a la decisión de entrar en el seminario.

El Papa Francisco ha querido que este año que precede al Jubileo sea un Año especial de oración. ¿Cómo está viviendo este año?

Mi vida de oración comenzó cuando estaba en el instituto. Siempre empezaba el día con el Himno de la Caridad de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios y lo terminaba rezando el Te Deum. Así que la oración daba un marco a mis días. Mi padre espiritual me había recomendado meditar un poco la Sagrada Escritura: no más de diez minutos, cada día. Un pasaje del Nuevo Testamento es también una gran ayuda para orientarme en la vida en este año de oración que está teniendo lugar.

Luego en la diócesis hay programas personales, programas comunitarios, el Rosario cada primer sábado a las 10 de la mañana. Y hay una oración delante de la Basílica de San Esteban, en la plaza, donde la gente se arrodilla y reza así el Rosario, que es un gran testimonio ante el mundo. Luego, en la Iglesia de la Adoración Perpetua hay adoración diaria desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En otra iglesia, en la Iglesia de los Santos Ángeles, todo el día -incluso por la noche- hay adoración perpetua. Además, cada primer viernes a las seis, en la parroquia de Cristina, la Comunidad Emmanuel organiza una velada de oración con misa y también con posibilidad de confesión. También todos los jueves desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana del viernes en la Basílica de San Esteban hay adoración. Luego existe la posibilidad de confesarse en la casa de los franciscanos de Pest. Todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, es posible confesarse. Por último, todos los primeros sábados hay Rosario y Santa Misa para familias y jóvenes. Ahora trataremos también de identificar las iglesias donde se pueden obtener indulgencias proporcionadas por la Santa Sede.

Volviendo un momento a San Esteban, estamos casi en la fiesta de la Asunción y sabemos que San Esteban tenía una gran devoción a la Virgen. ¿Tiene algún deseo para esta Solemnidad? ¿Tiene algún pensamiento especial para estos días?

Sí, San Esteban dedicó su corona y su país a Nuestra Señora. Hungría fue el primer país que, según la tradición, fue consagrado a la Virgen y por eso la Virgen es venerada en Hungría como patrona de nuestro pueblo. Es una alegría saber que hay muchos otros pueblos que también han elegido a la Virgen María como patrona, porque una misma Madre puede tener más de un hijo.