Semana por la Unidad de los Cristianos: Las vísperas del Papa y la memoria del Concilio de Nicea

El 25 de enero, solemnidad de la Conversión de San Pablo, a las 17.30 horas, la celebración será presidida por Francisco en la Basílica de San Pablo Extramuros. La diócesis de Roma organiza una "vigilia itinerante" en las iglesias luterana y ortodoxa y en la parroquia de San Camillo de Lellis. “¿Crees esto?” (Juan 11, 26) es el tema que acompañará la Semana

Han pasado 1.700 años - era el año 325 d.C. - deesde el primer concilio ecuménico de la historia, el de Nicea, en la actual Turquía. Con motivo del aniversario, la Semana de oración por la unidad de los cristianos, que se celebrará del 18 al 25 de enero, adquiere un significado particular. En esta última fecha, solemnidad de la Conversión de San Pablo, a las 17.30 horas, en la Basílica de San Pablo Extramuros, el Papa Francisco concluirá la Semana con la celebración de las Vísperas.

Una vigilia itinerante

El jueves 23 de enero a las 18 horas, la diócesis de Roma organizará una vigilia itinerante - a la luz del jubileo que nos invita a ser "peregrinos de la esperanza" - en tres lugares de culto diferentes: la iglesia luterana de via Sicilia 70, la Iglesia ortodoxa de Sant'Andrea, en via Sardegna 153, y la parroquia de San Camillo De Lellis, en via Piemonte 41. No será una simple vigilia de oración, sino una breve peregrinación en tres etapas, con tres meditaciones bíblicas ofrecidas por la pastora Mirella Manocchio para los evangélicos, por el reverendo padre Simeone Katzinas por la Iglesia ortodoxa y por Mons. Paolo Ricciardi, delegado diocesano para el ecumenismo y el diálogo de la Diócesis de Roma. Se entregarán lámparas y reflexiones en cada iglesia, que simbolizan la luz y la esperanza.

El tema: "¿Crees esto?" (Juan 11, 26)

"Esta ofrenda de dones representa también la circularidad, el compartir y la diversidad en la misma fe", subraya monseñor Marco Gnavi, jefe de la Oficina para el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso de la diócesis de Roma. ¿Crees esto? (Juan 11, 26), el tema que acompañará la Semana, las oraciones y reflexiones fueron escritas por los hermanos y hermanas de la Comunidad Monástica de Bose, en el norte de Italia; del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos y de la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias trabajaron junto con los editores. El tema está inspirado en el diálogo entre Jesús y Marta, durante la visita de Jesús a la casa de Marta y María Betania, tras la muerte de su hermano Lázaro, según lo narra el evangelista Juan.

Recuerda el aniversario del Concilio de Nicea

Monseñor Gnavi observa además: "El tema elegido para este año está extraído del diálogo entre Jesús y Marta ante el desafío de la muerte de Lázaro y la fe en la Resurrección en Cristo. Un tema central, porque hoy no sólo las Iglesias sino los pueblos tienen que afrontar muchas expresiones de muerte real, que significa también división, separación, hasta el conflicto y la masacre de inocentes en la vida personal de cada uno - continúa el sacerdote -, muchos están solos y la incertidumbre del presente plantea una solicitud de respuestas el diálogo entre Jesús y Marta muestra cómo en cada hombre y en cada mujer hay una cuestión de fe implícita o explícita. Estas palabras nos ayudan también a recordar el aniversario del Concilio de Nicea, que nos dio esta profesión de fe que todos tenemos. une en el Bautismo".