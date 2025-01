El Papa a sacerdotes: Cerca de Dios, del obispo, de la gente y de los sacerdotes

El Pontífice mantuvo un encuentro con la comunidad del Almo Collegio Capranica y les exhortó a cuidar su relación con Dios, con los obispos y con el pueblo de Dios y a ejercer su servicio pastoral con caridad, ofreciendo también «un pequeño pero precioso servicio de asistencia a las personas necesitadas: cuiden su misión en la Iglesia con estilo sinodal».

Tiziana Campisi - Ciudad del Vaticano

No «divagar», como sucede cuando se descuidan las relaciones fundamentales, las cuatro cercanías: cercanía con Dios, cercanía con el obispo, cercanía con la gente, cercanía entre los sacerdotes. Francisco lo recomendó a los seminaristas, diáconos, sacerdotes, estudiantes y formadores del Almo Collegio Capranica, recibidos en audiencia en la Sala Clementina del Palacio Apostólico hoy, 20 de enero, víspera de la memoria de Santa Inés, patrona del colegio. A la variopinta comunidad, en la que están representadas treinta y nueve diócesis distintas (veintiséis italianas y catorce no italianas, entre ellas una eparquía de la Iglesia siro-malabar) y en la que «se refleja algo del único y múltiple rostro del santo pueblo fiel de Dios», el Papa recomendó también no olvidar precisamente «el santo pueblo fiel de Dios, que somos nosotros, la Iglesia», y no olvidar, como dice la teología, que «es infalible en el creer», y pide también compromiso con la misión eclesial.

Cuiden la misión a la que Jesús llama a la Iglesia hoy, en tiempos complejos pero siempre alcanzados por la misericordia divina. Vivan esta misión con el estilo que apropiadamente calificamos de «sinodal».

Vivir y promover el camino sinodal

Francisco ha recordado que el Documento Final de la XVI Asamblea del Sínodo de los Obispos define la sinodalidad como «un camino de renovación espiritual y de reforma estructural para hacer la Iglesia más participativa y misionera, es decir, para hacerla más capaz de caminar con cada hombre y cada mujer, irradiando la luz de Cristo», y ha exhortado «calurosamente» a sentirse «parte de este camino y a promoverlo desde ahora»: «en el Colegio, en las Universidades Pontificias donde estudian, en las parroquias de Roma, en la Casa Cárcel Rebibbia, en el Hospital Bambin Gesù», lugares donde la comunidad de Capranica tiene experiencia pastoral.

La caridad se expresa concretamente

A continuación, el Pontífice dio las gracias al Colegio, al que desde hace más de un siglo se confía «el servicio litúrgico en algunas celebraciones en la Basílica Papal de Santa María la Mayor» y que también participa de vez en cuando en las liturgias que se celebran en la Basílica de San Pedro, y recordó que no hay liturgia cristiana si los gestos que se realizan «no corresponden a una vida de fe, esperanza y caridad».

La caridad se expresa concretamente, no con palabras en su Colegio, sino también a través de un pequeño pero precioso servicio de asistencia a personas necesitadas que saben que pueden encontrar en ustedes un apoyo que les ayude a afrontar con menos fatiga el peso de la vida. Que este servicio los ayude también a no «divagar», como sucede cuando se pierde el contacto con quienes se encuentran en situaciones de marginalidad y penuria.

Cuidar a los pobres

Y es necesario cuidar, en particular, la «relación con los pobres», «mirarles a los ojos, tocarles las manos», concluyó el Papa, porque allí está Jesús: «Cuando confieso, pregunto, cuando hay ocasión: "¿Das limosna? Sí, sí, doy. Y cuando das limosna, ¿miras a los ojos de la persona y le tocas la mano, o tiras la moneda y sigues sin mirar?". Lo importante no es tanto la limosna, sino la relación con el pobre, con el pobre Jesús allí presente».