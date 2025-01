El Papa a religiosas: Dialogar con todos, reconociendo la singularidad de cada uno

Al recibir a participantes en el XV Capítulo General de la Unión de Santa Catalina de Siena de las Misioneras de la Enseñanza, Francisco reflexionó sobre tres términos: santidad, preparación y afabilidad. Subrayó la importancia de acercarse a los jóvenes, evitando actitudes discordantes y viviendo cada encuentro con «una soleada apreciación» del otro. A continuación, una advertencia contra las habladurías que «envenenan».

Edoardo Giribaldi - Ciudad del Vaticano

Realizar y testimoniar la vocación común a la santidad. Transmitirla a las nuevas generaciones, a través de la profesionalidad y la preparación, pero sobre todo de la auténtica felicidad. Aquella que nace del diálogo que no excluye a nadie, que vive cada encuentro con la «soleada apreciación» del prójimo y de su «sagrada unicidad». Santidad, preparación y afabilidad son los tres términos sobre los que el Papa Francisco reflexionó junto a las participantes en el XV Capítulo General de la Unión de Santa Catalina de Siena de las Misioneras de la Escuela, recibidas hoy, 4 de enero, en la Sala Clementina.

«Respuestas creativas» a las preguntas de hoy

Francisco comenzó recordando el centenario de la fundación de la congregación dominicana, fundada en 1924 por la venerable Luigia Tincani. Su legado consiste en la búsqueda de «respuestas creativas» a las preguntas de nuestro tiempo y se refleja en el tema elegido por las religiosas para sus encuentros: «Comprender el presente para comprender juntas el futuro de la Unión en camino con la Iglesia».

Entender el presente, comprenderlo, para entender el futuro; en camino, no quietas - ¡los muertos están quietos! -, en camino con la Iglesia. ¡Es hermoso!

La vocación común a la santidad

A los «indiferentes de la fe» y a los «alejados» debe llegar la convicción de una «vocación» común, según el Papa. La de la «santidad», término exigente, cuando no aterrador, pero meta «esencial» de toda existencia.

La santidad es algo alegre, la santidad atrae, la santidad es alegría espiritual. Es cierto que la santidad no es fácil de encontrar, pero con la gracia de Dios podemos hacerlo. ¡Qué importante es hoy esta misión, especialmente para los jóvenes!

Alejarse de las habladurías que envenenan

Para las consagradas, se encarna en el lema dominicano «contemplata aliis tradere», es decir, transmitir a los demás los frutos de esa «sequela Christi» a la que Francisco pide permanecer arraigados. Por el contrario, se caería en la trampa tendida por el «grandísimo enemigo», es decir, el «chismorreo», del que el Papa invita a las religiosas a distanciarse.

Las habladurías matan, las habladurías envenenan. Por favor, nada de habladurías entre ustedes, nada. Sigamos adelante y nada de habladurías.

Conocer lo «bueno» de nuestras sociedades

La misión no puede prescindir de la «preparación», término que hoy podría sustituirse por «profesionalidad». No se trata de una reducción, explicó el Papa, sino de una renovada atención al estudio, a la confrontación y al intercambio de conocimientos. Así se realizará el ideal del Concilio Vaticano II de hacer propio «todo lo bueno que se encuentra en el dinamismo social de hoy». «Apertura», es la palabra clave identificada por Francisco, acompañada de «diálogo con todos». Una enseñanza, añadió, que viene de Jesús, que no desdeñaba la confrontación con nadie, excepto que «con el diablo».

Mensajeros de los dones del Espíritu

Todo esto, sin embargo, no sería posible sin la «afabilidad», la tercera palabra indicada por el Papa. Una forma de vida que contrasta con las «caras de vinagre», o actitudes que pueden resultar desagradables, alejando, más que atrayendo, a los fieles. Francisco exhortó asimismo a las mujeres consagradas a hacerse mensajeras de una alegría que es «don del Espíritu», sobre todo entre los jóvenes, valorando cada confrontación.

Audiencia a la Unión de Santa Catalina de Siena de Misioneras de la Enseñanza