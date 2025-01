El Papa: La esperanza puesta a prueba por las guerras y las injusticias

Francisco recibe a los responsables del "Congrès Mission", una iniciativa nacida en Francia hace diez años con el objetivo de proponer la fe en la sociedad actual, y los anima a anunciar el Evangelio en la vida cotidiana concreta de hombres y mujeres. La invitación es sobre todo a ayudar a los jóvenes a soñar con un futuro más fraterno

Lorena Leonardi - Ciudad del Vaticano

No tengan miedo de "salir", dejándose "sacudir por el Espíritu Santo" que los empuja a anunciar el Evangelio con creatividad, no sólo en "estructuras consolidadas" sino "dondequiera que estén nuestros hermanos y hermanas", en la vida cotidiana, la vida, en las alegrías, en las heridas y en los interrogantes. Y también para compartir la esperanza como "don", en un mundo herido por guerras, injusticias y individualismos que ponen a prueba esta misma esperanza. Este es el aliento dado por el Papa Francisco a los aproximadamente cincuenta responsables de la "Congrès Mission" recibidos en audiencia en el Salón del Consistorio esta mañana, viernes 10 de enero.

“Congrès Mission” y el compromiso de evangelización

El Papa se dirigió a los "rostros y corazones" de la iniciativa nacida más allá de los Alpes en 2015 y que reúne cada año y durante tres días a centenares de participantes para reflexionar, intercambiar y compartir experiencias sobre el tema de la evangelización. De cara al próximo gran encuentro que tendrá lugar en Bercy, Francia, del 7 al 9 de noviembre de 2025, Francisco invitó, especialmente en el Año Jubilar que acaba de comenzar, a ser testigos de una esperanza que nunca decepciona, en la "alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de quien encuentra a Jesús".

La alegría, queridos amigos, es inseparable de la esperanza y también lo es de la misión; una alegría que no se reduce al entusiasmo del momento, sino que nace del encuentro con Cristo y nos orienta hacia nuestros hermanos

La palabra del Evangelio abre nuevos caminos

Desde esta perspectiva, continuó el Papa, "ser peregrinos significa caminar juntos en la Iglesia", pero también "tener el coraje de salir, de encontrar a los demás", y llevar esperanza se traduce en ofrecer al mundo una palabra “viva”, arraigada en el Evangelio”, capaz de consolar y abrir “nuevos caminos”.

Con la misión, "pasión por Jesús" y al mismo tiempo "pasión por su pueblo", la esperanza se lleva a las comunidades así como "a los lugares donde la Iglesia a veces parece cansada o retraída".

Esperanza puesta a prueba

Según Francisco, en un mundo "marcado por la guerra, por muchas injusticias" y "desgarrado por el individualismo", la esperanza "se pone a prueba a menudo" y se generan "dudas, miedo al futuro y, también desesperación".

Pero los cristianos traemos una certeza: Cristo es nuestra esperanza. Él es la puerta de la esperanza, siempre. ¡Él es la buena noticia para este mundo! Y esta esperanza - curiosamente - no nos pertenece: para la esperanza no hay posesión que guardar en el bolsillo. Es un regalo para compartir, una luz para transmitir. Y si la esperanza no se comparte, cae

De ahí la invitación a no tener miedo de responder a la llamada a ser misioneros, aunque esto implique romper con los "modelos habituales" e incluso aceptar "confundirnos un poco", porque el Espíritu Santo "guía a la Iglesia", "sacude corazones” e “impulsa la creatividad”, como les pasó a los santos.

Los jóvenes son los primeros peregrinos de la esperanza

“Es mejor el desorden con amor que el orden sin amor”, dijo Francisco, citando al beato padre Chevrier, para animar a ser estimulados por los jóvenes, “los primeros peregrinos de la esperanza”, sedientos de “sentido, autenticidad y verdaderos encuentros”.

Una vez más, la exhortación a favorecer el encuentro entre los ancianos y los jóvenes, para ayudar a estos últimos a descubrir a Cristo, a crecer en la fe, a atreverse a tomar decisiones valientes y a convertirse también en discípulos misioneros de Jesús, "testigos vivos del Evangelio".

El Papa ha confiado a los responsables del "Congrès Mission" el mandato de transmitir a los niños y niñas " la audacia de soñar por un mundo más fraterno" y de acompañarles "para que se conviertan en artesanos de la esperanza en sus familias, en las escuelas y en el lugar de trabajo".

Finalmente, del Papa surge la esperanza de que, en esta dinámica misionera, no se pierda de vista la comunión.

La unidad es un testimonio poderoso: es desde el amor que nos tenemos unos a otros que el mundo reconoce que somos discípulos de Jesús Cuídense unos a otros, apóyense en sus labores y regocíjense juntos en los frutos que el Espíritu hace madurar a través de tu compromiso .