El Papa a la pastoral social de EE.UU.: Sean protagonistas del futuro

En un mensaje al Encuentro de Pastoral Social Católica organizado por el Secretariado de Justicia y Paz de la USCCB, el Obispo de Roma anima a los líderes de la pastoral social a «construir puentes de reconciliación, inclusión y fraternidad», y a no tener miedo de ser «protagonistas de la historia».

Christopher Wells

El Año Jubilar, dice el Papa Francisco en un mensaje al Encuentro de Pastoral Social Católica (CSMG) en Estados Unidos, "es una oportunidad para poner el desafío de 'organizar la esperanza' en el centro de la misión pastoral".

El encuentro anual es organizado por el Secretariado de Justicia y Paz de la USCCB, en colaboración con otros diez departamentos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, junto con veinte organizaciones católicas nacionales. El tema del evento en 2025 es "Misioneros de la esperanza, defensores de la justicia".

Construir puentes de reconciliación, inclusión y fraternidad

En su mensaje a los participantes, el Santo Padre subrayó que la misión pastoral de la Iglesia exige "una 'Iglesia en salida', capaz de sostener 'con palabras y gestos' la esperanza con la que tantas familias han venido siempre a estas tierras benditas".

A continuación, el Papa expresó su esperanza de que el CSMG "se convierta en un signo de unidad, para 'construir puentes de reconciliación, inclusión y fraternidad', un desafío que sabe que pueden superar porque, como explicó, "cada uno de ustedes trabaja muy duro para reconocer a Jesucristo en los más necesitados: los excluidos, los descartados, los pobres, los migrantes".

Protagonistas de la historia

Tras elogiar a la Iglesia en Estados Unidos por su atención a la realidad concreta más que a las ideas abstractas, el Pontífice reconoce el servicio de los líderes de la pastoral social, que hace posible "un diálogo social que escucha y dialoga 'con' los pobres, siempre 'al servicio del bien común'".

Y les anima a no tener miedo "de ser protagonistas de la historia", advirtiendo que "si no promovemos la justicia social, no podremos garantizar la dignidad de cada persona, de cada persona que viene a este mundo, de cada joven esperanzado que pone un pie en las Américas".

Sigan siendo peregrinos de la esperanza

A continuación, dirigiéndose a los jóvenes que participan en el Encuentro, el Santo Padre repite su exhortación: "No se dejen robar la esperanza", y les recuerda que ellos son "la llave para poner fin a esta guerra fragmentaria que sacude la tierra".

Por último, el Papa Francisco anima a todos los participantes en el Encuentro de Pastoral Social Católica "a tener el coraje de seguir siendo peregrinos de la esperanza, como lo fueron vuestros antepasados".