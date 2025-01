El Papa: La guerra es siempre una derrota, pidamos por la paz

Antes de concluir la primera audiencia general del nuevo año, Francisco pidió una vez más oraciones para que los países en conflicto alcancen la paz. El Pontífice recordó también el mandato de Juan Pablo II de “proteger la vida en cada etapa de su desarrollo: desde la concepción hasta la muerte natural”.

Salvatore Cernuzio - Vatican News

“No olvidemos rezar por la paz”: fue la exhortación el Papa al término de la audiencia general de hoy, 8 de enero, después de una catequesis dedicada íntegramente al flagelo de la explotación, los abusos y el trabajo forzado de cientos de miles de niños.

No olvidemos rezar por la paz. No olvidemos a la martirizada Ucrania; no olvidemos a Nazaret, a Israel. No olvidemos a todos los países en guerra.

Rezar por la paz

“Pidamos por la paz”, añadió el Pontífice. El riesgo, como ha dicho muchas veces el Papa, es que los dramas que están teniendo lugar en Europa del Este, en Oriente Medio, en África o en el sudeste asiático caigan en el olvido. O peor aún, que las noticias de muerte y destrucción se conviertan en costumbre, en cotidianidad, y de ahí la indiferencia.

Pidamos la paz. Y no olvidemos que la guerra siempre, siempre, es una derrota.

El llamamiento de San Juan Pablo II

En esta primera audiencia general de 2025, el Papa Francisco toma prestado su llamamiento de San Juan Pablo II: “Construir la civilización del amor y de la vida”. Lo dice en su saludo a los peregrinos polacos, exhortándoles a seguir "acogiendo" esta exhortación de su Papa compatriota ”como tarea prioritaria".

Protejan la vida con amor, en cada etapa de su desarrollo: desde la concepción hasta la muerte natural. Hagan crecer a los hijos en la sabiduría y en la gracia.

La actuación de los artistas de CircAfrica

Antes de los saludos a los italianos, la presentadora anunció un "espectáculo" de CircAfrica, la compañía -actualmente de gira por Roma en el antiguo Eur Velódromo- que reúne a artistas de Etiopía, Tanzania, Túnez, Marruecos, Kenia, Egipto, Senegal, Sudáfrica y muchos otros países, todos ellos formados en las escuelas de circo de estos países. Alrededor de sesenta bailarines, malabaristas, payasos, acróbatas, contorsionistas e incluso dos elefantes animatrónicos, una especie de grandes "marionetas" mecánicas maniobradas con moderna tecnología, hicieron su espectacular entrada en el escenario del Aula Pablo VI. La compañía circense ofreció al Papa un anticipo de su espectáculo: un verdadero homenaje a las artes escénicas africanas en todas sus formas. Francisco miró divertido a sus invitados, especialmente atraído por los números acrobáticos. Luego, tras acariciar también al elefante, expresó su gratitud a estas personas que trabajan para llevar la buena alegría.

Estoy muy agradecido a estas mujeres y hombres que nos han hecho reír con el circo. El circo nos hace reír como niños. La gente del circo tiene esta misión, incluso con nosotros: hacernos reír y hacer cosas buenas. Muchas gracias a todos.

El Obispo de Roma saludó también al cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Vaticana y vicario del Papa para la Ciudad del Vaticano, con motivo del 25 aniversario de su ordenación.