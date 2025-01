Francisco a las Iglesias orientales que celebran la Navidad: rezo para que haya paz

En un mensaje de su cuenta. Celebraciones en comunidades católicas y ortodoxas que siguen el calendario juliano

Giovanni Zavatta - Ciudad del Vaticano

En el tuit de hoy, el Papa Francisco - retomando las palabras utilizadas al final del Ángelus de la Epifanía - expresa sus "más cordiales deseos a las comunidades eclesiales de Oriente que celebran hoy la Santa Navidad" y asegura, en particular, su oración "por quienes sufren debido a los conflictos en curso. Que Jesús, Príncipe de la Paz, traiga paz y serenidad a todos", concluye el Pontífice. La ocasión es la solemnidad del Nacimiento del Señor que las Iglesias ortodoxas que siguen el calendario juliano (en particular en Rusia, Serbia, Georgia, Bielorrusia, pero también en Etiopía, Egipto y Jerusalén) celebran la noche del 6 al 7 de enero , o trece días después de la mayoría del mundo cristiano.

En Belén, en Cisjordania, las celebraciones fueron encabezadas por el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, recibido por la comunidad local en la plaza del Pesebre. Pero aun así fue una Navidad discreta debido a la guerra en curso en Gaza entre Israel y Hamás y otras tensiones en la zona. En Egipto, sin embargo, fue Teodoro II, jefe de la Iglesia copta ortodoxa, quien deseó feliz Navidad: “Cuando Dios entró en el mundo, eligió el camino de la infancia y, a través de él, se realizaron grandes obras. Entonces aprendemos que todas las cosas pequeñas se vuelven grandes en las manos de Dios."

En su mensaje de Navidad, el patriarca de Serbia, Porfirio, tras recordar los conflictos en curso (como el "terrible entre hermanos de la misma sangre y fe en Ucrania y Rusia") subraya que "la Iglesia no condena, no divide , no hace diferencias, pero recuerda que todos nos necesitamos y llama a todos a la paz y a la comunión de amor. No olvidemos que multitud de desgracias, conflictos y guerras comienzan con la deshumanización del prójimo, con la borradura de la humanidad de otros seres humanos. Por lo tanto, es de fundamental importancia que todos nosotros – instó Porfirio – dejemos de utilizar un vocabulario en el que al otro se le llama primero extranjero, luego adversario, luego enemigo y, finalmente, ser inhumano. Recordemos las fatales consecuencias de tales acciones en la historia de la humanidad, que lamentablemente son numerosas. Recordamos nuestro pasado y las divisiones de las que todavía no podemos recuperarnos". Por su parte, el Patriarca de Moscú, Cirilo, afirmó que "cada día, y más aún en esta fiesta, estamos llamados a orar fervientemente por la paz del mundo entero, por la estabilidad de las santas Iglesias de Dios, por los enfermos, por los que sufren, por los presos."

La Navidad informalmente llamada "ortodoxa" está precedida por una preparación más rigurosa que la católica e incluye un período de ayuno de cuarenta días durante el cual los fieles (a excepción de los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los enfermos) deben abstenerse de comer carne, productos lácteos y, a veces, incluso aceite y vino. El miércoles y el viernes se permite el pescado, pero el día anterior la dieta sólo implica el consumo de alimentos "sociales", es decir, trigo hervido y fruta. Además, no se prevén bodas durante este período, ya que también se aplica la norma de abstinencia sexual.

La Natividad está representada sobre todo a través de iconos sagrados (expuestos durante las celebraciones) que tienen un profundo significado en la espiritualidad ortodoxa. En algunos países, como en Georgia, quienes no pueden ir a la iglesia encienden una vela en la ventana, expresando así su voluntad de acoger a Jesús en sus hogares y corazones. Un ritual que se convirtió en tradición por iniciativa, hace muchos años, del Patriarca Elías II.