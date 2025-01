El Ángelus del Papa: Ser un signo de esperanza para quienen encontremos

Francisco, antes de la oración mariana en la Epifanía del Señor, exhorta reconocer a Jesús cerca de nosotros, en la Eucaristía, en los pobres, en los abandonados, en los encarcelados, porque dando un poco de nuestro tiempo y energías a Dios y al prójimo, podremos encontrar consuelo consolando, alivio aliviando, y dar sentido a nuestra existencia.

Vatican News

Hoy la Iglesia celebra la manifestación de Jesús, y el Evangelio se centra en los Magos, que tras un largo viaje llegan a Jerusalén para adorar al Rey de los judíos, guiados por la estrella. Con estas palabras, ante una Plaza de San Pedro repleta de fieles y peregrinos, el Papa Francisco abrió su alocución antes de la oración mariana del Ángelus en la Solemnidad de la Epifanía del Señor.

Francisco saluda tras el rezo del Ángelus

El Santo Padre invitó a prestar atención a un hecho "un poco extraño": mientras aquellos Reyes Magos vienen de lejos para encontrar a Jesús, los que están cerca no dan un paso hacia la gruta de Belén".

"Atraídos y guiados por la estrella, los Magos afrontan enormes gastos, ofrecen su tiempo y aceptan los riesgos e incertidumbres que nunca faltaban en aquellos días. Sin embargo, superan todas las dificultades para llegar a ver al Rey Mesías.

Ellos saben, afirma el Pontífice que está sucediendo algo único en la historia de la humanidad y no quieren faltar a la cita.

En cambio, los que viven en Jerusalén, que deberían ser los más felices y los más dispuestos a llegar pronto, se quedan quietos.

El Papa explica que los sacerdotes y teólogos interpretan correctamente las Sagradas Escritura, porque estos dan indicaciones a los Magos sobre dónde encontrar al Mesías, pero no se mueven de sus «cátedras». Están satisfechos con lo que tienen y no emprenden la búsqueda, no creen que merezca la pena salir de Jerusalén, acompañar a los Magos hasta Belén, aunque sólo sean unos pocos kilómetros.

"¿ A qué categoría pertenecemos hoy?"

De allí la invitación de Francisco a reflexionar sobre estas dos actitudes, "¿a qué categoría pertenecemos hoy?".

¿Nos parecemos más a los pastores, que van de prisa a la gruta aquella noche, y a los Magos de Oriente, que parten confiadamente en busca del Hijo de Dios hecho hombre? ¿O somos más como aquellos que, aunque físicamente muy cerca de Él, no abren las puertas de su corazón y de su vida, y permanecen cerrados e insensibles a la presencia de Jesús?

Al afirmar que Dios vino a nuestro encuentro, salvó por amor la inmensa distancia que lo separaba de nosotros, fue «nacido de mujer», pequeño y necesitado de todo, Francisco planteó nuevas preguntas: ¿Y nosotros? ¿Salimos a su encuentro, intentamos conocerlo, o seguimos nuestro camino, como si nada?

El Papa concluyó invitando a todos a pedir "a la Virgen María que nos ayude, para que, a imitación de los pastores y de los Reyes Magos, sepamos reconocer a Jesús cerca de nosotros, en la Eucaristía, en los pobres, los abandonados, los encarcelados y , donando un poco de nuestro tiempo y de nuestras energías a Dios y a los demás, podemos encontrar consuelo consolando, podemos encontrar alivio aliviando, podemos encontrar sentido a nuestra existencia convirtiéndonos en signo de esperanza para quienes encontramos".

Representaciones de la Epifanía con los tres Reyes Magos y pastores en la Plaza de San pedro