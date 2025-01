El Papa a Rectores de Seminarios: Sean pacientes y no tengan miedo a la diversidad

El Papa Francisco se reunió con los rectores de los seminarios mayores y preparatorios de Francia y subrayó la importancia de "una formación humana, espiritual, intelectual y pastoral" para las comunidades cuyos miembros provienen de diferentes contextos sociales y familiares y de diferentes culturas. Recomendó "el martirio de la paciencia" y a "no insistir en el peligro que representan las personalidades demasiado débiles y rígidas o los desórdenes afectivos": "El hombre perfecto no existe".

Amedeo Lomonaco – Ciudad del Vaticano

El seminario puede dar "un testimonio coherente de vida cristiana" y convertirse en "un espacio favorable al crecimiento del futuro sacerdote" si "se cuida la calidad y la autenticidad de las relaciones humanas que allí se viven, similares a las de un “familia”, con rasgos de paternidad y hermandad”. Sólo en este clima «puede establecerse la confianza recíproca, indispensable para un buen discernimiento» y el seminarista podrá entonces «ser él mismo, sin miedo a ser juzgado arbitrariamente». Lo afirmó el Papa Francisco al encontrarse esta mañana, 25 de enero, con los rectores de los Seminarios Mayores y Preparatorios de Francia con ocasión de su peregrinación jubilar.

Formación humana, espiritual, intelectual y pastoral

El Pontífice recordó que los candidatos “que se presentan al seminario son, hoy más que nunca, muy diferentes entre sí”: “Algunos son muy jóvenes, otros tienen ya una larga experiencia de vida; algunos tienen una fe de larga data y madura, para otros es muy reciente”. Los seminaristas “vienen de contextos sociales y familiares diferentes, de culturas diferentes” y, sobre todo, “han sentido la llamada dentro de los numerosos movimientos espirituales que la Iglesia conoce hoy”. Proponer «formación humana, espiritual, intelectual y pastoral a una comunidad tan diversa», subrayó el Papa, es ciertamente un gran desafío.

No tengas miedo a la diversidad

La tarea “no es fácil” y por ello “la atención al camino de cada uno, así como el acompañamiento personal son más indispensables que nunca”. Y es importante que “los equipos formativos acepten esta diversidad, que sepan acogerla y acompañarla”. No hay por qué “tener miedo a la diversidad”. El objetivo del seminario, recordó Francisco, es claro:

“Formar discípulos misioneros ‘enamorados’ del Maestro, pastores ‘con olor a oveja’ que vivan entre ellos para servirles y llevarles la misericordia de Dios”.

Los diversos sabores de la gracia del sacramento

Hay varios “criterios, sobre los cuales es imposible transigir, para conferir la ordenación”, pero el seminario “no debe pretender formar clones que piensen todos del mismo modo, con los mismos gustos y las mismas opciones”. La gracia del sacramento, afirmó el Papa, “se arraiga en todo lo que enriquece la personalidad única de cada persona, personalidad que debe ser respetada, para producir frutos de diversos sabores, de los que necesita la misma variedad del Pueblo de Dios”.

Libertad interior

El Pontífice indicó, en particular, tres puntos sobre los cuales "es importante prestar atención". Lo primero es “cuidar que se forme en el candidato una verdadera libertad interior”.

“Los desafíos que se le presentarán a lo largo de su vida exigen que sepa, iluminado por la fe y movido por la caridad, juzgar y decidir con la propia cabeza, a veces contra corriente o asumiendo riesgos, sin alinearse con esquemas preestablecidos. respuestas, o preconcepciones ideológicas o con el pensamiento único del momento. Que la mente madure, el corazón madure y las manos maduren. Las tres cosas que deben ser coherentes, consistentes: lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Los tres lenguajes: el de la mente, el del corazón y el de las manos. Que haya coherencia entre estos”.

Una humanidad equilibrada

El segundo punto indicado por Francisco se refiere a “la maduración en el candidato de una humanidad equilibrada, capaz de relaciones humanas”. El sacerdote debe ser llevado a la "ternura, cercanía y compasión", los tres "atributos de Dios", reitera el Pontífice: "Dios es cercano, es tierno, es compasivo. Un seminarista que no es capaz de esto, no es un sacerdote". Bueno, es importante." El Papa recomienda también no “insistir” en el “peligro que representan las personalidades demasiado débiles y rígidas, o los desórdenes afectivos”: “Por otra parte, el hombre perfecto no existe y la Iglesia está formada por miembros frágiles”. y pecadores, que siempre pueden esperar progresar; y su discernimiento en este punto debe ser a la vez prudente y paciente, iluminado por la esperanza".

“¡No tengáis miedo de las debilidades y límites de vuestros seminaristas! No los condenes demasiado rápido y sabe acompañarlos. Lo que se llamó el martirio de la paciencia; acompañar”.

Vocación y misión

El tercer punto, observó Francisco, es “la orientación decisiva de la vocación sacerdotal hacia la misión”.

“El sacerdote está para la misión. Un sacerdote que actúa como un señor abad no es para la misión. Esto no está bien. El sacerdote está siempre para la misión. Aunque, por supuesto, ser sacerdote implica una realización personal, uno no se hace sacerdote para sí mismo, sino para el Pueblo de Dios, para hacerle conocer y amar a Cristo. El punto de partida de esta dinámica sólo puede encontrarse en un amor cada vez más profundo y apasionado por Jesús, alimentado por una seria formación en la vida interior y por el estudio de la Palabra de Dios. Es difícil imaginar una vocación sacerdotal que no tiene una fuerte dimensión de autosacrificio, de generosidad y desprendimiento de sí mismo, de humildad sincera; y esto necesita ser verificado. Sólo Jesús llena de alegría a su sacerdote”.

No es un pretexto sino amor verdadero

Por último, el Papa Francisco recordó que no es raro ver “que, a lo largo del camino, algunos terminan poco a poco sirviéndose a sí mismos”. Palabras que fueron seguidas de recomendaciones precisas: “Tengan cuidado, sobre todo con el dinero. Mi abuela siempre nos decía: “El diablo entra por los bolsillos”. Por favor, la pobreza es una cosa muy hermosa. Servir a los demás. Y cuidado con el arribismo. Ten cuidado. “Cuidado con la mundanalidad, los celos y la vanidad”. “Que el amor a Dios y a la Iglesia no sea un pretexto: sea verdadero”.