El Papa a la Universidad de Belén: "Custodien vuestro precioso don de la fe"

El Santo Padre envía un mensaje de "gozosa esperanza" y de ánimo a la comunidad académica, alentándola a trabajar por la construcción de un futuro de diálogo, comprensión mutua, solidaridad fraterna y justicia para todos.

Deborah Castellano Lubov - Vatican News

Salvaguarden su don de la fe y confíen todo a Jesús en la oración, son las dos recomendaciones que el Papa Francisco ofreció a los estudiantes de la Universidad de Belén en un mensaje que les envió el 20 de diciembre antes de Navidad.

Dirigido al Vicerrector de la Universidad de Belén, Hermano Héctor Hernán Santos González, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (más conocidos como lasallistas), el Santo Padre calificó el Adviento como un período de "gozosa espera" de la venida de Cristo, al tiempo que envió un sentido saludo de cercanía espiritual al personal y a los estudiantes de la Universidad.

"Mientras toda la Iglesia se prepara para celebrar la Natividad del Señor, que marca también el inicio del Año Jubilar", dijo el Santo Padre, "rezo para que estas ocasiones, que significan vida nueva, esperanza y reconciliación, ofrezcan a cada uno de ustedes oportunidades de renovación espiritual y de fortalecimiento de la perseverancia en su vocación de ser discípulos gozosos de Cristo".

"De modo particular", subrayó el Santo Padre, "deseo decir a los jóvenes de la Universidad, custodien siempre su precioso don de la fe". Francisco les escribió que, aunque en su juventud a veces no sepan lo que es la fe, "no es algo que deban ocultar, sino un tesoro que deben compartir con los demás".

Además, aseguró, "el Señor rebosa vida y los ayudará a hacer que su juventud merezca la pena".

En evidencia 26/06/2024 Héctor Hernán Santos: Debemos trabajar en la cultura de la paz El Rector de la Bethlhem University, Héctor Hernán Santos FSC comenta sobre la situación de la comunidad universitaria en Tierra Santa, y hace un llamado a fortalecer la cultura de ...

Nunca vayan solos

Asimismo, el Santo Padre les exhortó a no caminar solos en la vida y a fomentar lazos de amistad académica y social. "¡Cuánta necesidad tiene nuestra familia humana de ejemplos de solidaridad llena de esperanza en el contexto actual de violencia que afecta a tantos hermanos y hermanas!".

En este sentido, el Papa les incentivó a testimoniar con entusiasmo los valores perennes del Evangelio para servir de ejemplo a los líderes religiosos y políticos de diferentes creencias y tradiciones.

La alegría y la paz de Cristo

De este modo, observó el Sucesor de Pedro, los estudiantes construirán un futuro de diálogo, comprensión mutua y armonía fraterna.

"Con estos sentimientos, encomendando al personal y a los estudiantes de la Universidad de Belén a la protección de María, Madre de la Iglesia -concluyó el Papa Francisco-, invoco cordialmente sobre todos ustedes abundancia de alegría y de paz en Jesucristo Verbo Encarnado".

Sobre la Universidad de Belén

La Universidad de Belén de Tierra Santa es una institución católica cristiana mixta de enseñanza superior fundada en 1973 según la tradición lasallista, abierta a estudiantes de todas las tradiciones religiosas. La Universidad de Belén, la primera universidad establecida en Cisjordania, y puede remontar sus raíces a 1893, cuando los Hermanos de La Salle abrieron escuelas en Belén, Jerusalén, Jaffa, Haifa, Nazaret, Turquía, Líbano, Jordania y Egipto.