El primer ministro húngaro Orbán en audiencia con el Papa

Más de media hora de conversaciones entre Francisco y el primer ministro en el Aula Pablo VI antes de la audiencia general. En las conversaciones en la Secretaría de Estado se abordaron los temas de la guerra en Ucrania y los esfuerzos de paz, la presidencia de Hungría en el Consejo de la UE, el apoyo a la familia y los jóvenes.

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

Duró treinta y cinco minutos -un poco menos que la última audiencia de 2022- y terminó con el intercambio de regalos, entre ellos un mapa de Tierra Santa del siglo XVIII, la conversación privada de esta mañana, 4 de diciembre, entre el Papa Francisco y Viktor Orbán. El Primer Ministro de Hungría -hoy en Roma, donde por la tarde verá a su homóloga italiana Giorgia Meloni- fue recibido esta mañana en el Palacio Apostólico, adonde llegó a pie, saludando a los presentes.

Las conversaciones en la Secretaría de Estado

Con su séquito -que incluía a su esposa Aniko Levai y al embajador ante la Santa Sede, Eduard Habsburg-Lothringen-, Orbán fue recibido en el en la pequeña aula adyacente al Aula Pablo VI, antes de que el Papa se trasladara a la Plaza de San Pedro para la audiencia general. A continuación, el líder de Hungría, país que ostenta la presidencia del Consejo de la UE desde el pasado mes de julio, se entrevistó con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, acompañado por monseñor Mirosław Wachowski, subsecretario para las Relaciones con los Estados. Durante el encuentro, según la Oficina de Prensa vaticana, «se subrayaron las sólidas y fructíferas relaciones bilaterales y se expresó un profundo aprecio por el compromiso de la Iglesia católica en la promoción del desarrollo y el bienestar de la sociedad húngara».

Además, prosigue la nota vaticana, «se centraron sobre todo en la guerra en Ucrania, prestando atención a sus consecuencias humanitarias y a los esfuerzos para promover la paz». También examinaron «otros temas de interés común, como la Presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea, el papel central de la familia y la protección de las jóvenes generaciones».

Los regalos

En el tradicional intercambio de regalos, Francisco entregó a Orbán una obra de terracota titulada «Ternura y Amor», junto con los volúmenes de documentos pontificios, el Mensaje por la Paz 2024 y el libro sobre la Statio Orbis del 27 de marzo de 2020, editado por la LEV. El Primer Ministro correspondió con un ejemplar de la «Vida de Jesucristo» del padre dominico Henri Didon, fechado 1896, y un mapa muy antiguo de Tierra Santa, que data de 1700.

La visita de 2022 tras la reelección

La última visita de Orbán al Vaticano tuvo lugar en abril de 2022: fue el primer viaje oficial del primer ministro pocos días después de su nueva victoria electoral, en la que el partido Fidesz había obtenido su cuarta mayoría parlamentaria consecutiva de dos tercios en la elecciones. La audiencia de ese día en la Sala de la Biblioteca del Palacio Apostólico había durado 40 minutos, en los que Orbán -informó entonces su portavoz, Zoltan Kovacs- pidió al Papa Francisco que apoyara «nuestros esfuerzos por la paz». Hungría es uno de los países más afectados por la oleada de refugiados que huyen de la guerra en Ucrania: miles de ellos han desembarcado desde febrero de 2022 en el país vecino, que ha puesto en marcha diversas iniciativas para apoyar su acogida y estancia. Más de 17.000 personas han solicitado protección humanitaria y otras 100.000 han solicitado permisos de residencia temporales mensuales. Sin embargo, una modificación legislativa que entró en vigor en agosto cambió los criterios de asistencia y asignación de viviendas subvencionadas por el Estado, ofreciendo protección estatal sólo a los procedentes de los oblasts directamente afectados por la guerra.

La cuestión de los refugiados había sido mencionada en la audiencia de hace dos años, según informó ese día el séquito de Orbán, afirmando que el Papa había reconocido el compromiso de Hungría al respecto. Al margen de la conversación, el primer ministro había invitado entonces al Papa a regresar al país tras su breve parada en Budapest en 2021 (antes de su viaje a Eslovaquia) con motivo del Congreso Eucarístico Internacional. También en esa ocasión, el Papa y Orbán -que se habían visto por primera vez en el Vaticano en 2016, durante una audiencia con un grupo de parlamentarios cristianos europeos reunidos para la reunión de la Red/ICln en Frascati- se habían encontrado brevemente antes de la celebración.

El viaje de Francisco a Budapest

La visita del Papa a la tierra magiar tuvo lugar a finales de abril de 2023. También en esa ocasión, Francisco se reunió con Orbán junto con el Presidente de la República, Janos Ader, y el Viceprimer Ministro, Zsolt Semjén, en la Sala Románica del Museo de Bellas Artes. Durante el encuentro -informó la Oficina de Prensa del Vaticano- se trataron temas como el papel de la Iglesia en el país, el compromiso en favor de la salvaguardia del medio ambiente y la defensa y promoción de la familia. El mismo Papa, durante la entrevista en el avión de regreso de Budapest, había dado más detalles sobre la cita hacia la que se había dirigido la atención de la prensa mundial, dadas las posiciones divergentes con el primer ministro sobre la cuestión de los refugiados. «Sobre inmigración, no, no se habló», dijo Francisco. «Me visitaron, el presidente vino a verme, tuvo esta cortesía, es la tercera vez que me encuentro con él y vino con el primer ministro y el viceprimer ministro», añadió, elogiando a los húngaros por su conciencia ecológica («¡Realmente chapeau a ustedes!») e informando que durante el encuentro se había tratado el tema de la familia, con el primer ministro y el vice que explicaron los detalles de una ley destinada a ayudar a las parejas jóvenes a casarse.