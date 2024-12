Abrir la "puerta santa" del corazón

Francisco nos invita a centrarnos en el corazón, en los lugares de trabajo del alma, para vivir fructíferamente el tiempo de gracia del Jubileo. Para el Papa, que dedicó su última encíclica, "Dilexit Nos", al amor divino del Corazón de Jesús, no podemos dejar de partir de la dimensión interior para iniciar un camino de curación y renovación, como el año jubilar se centra en el tema de esperanza.

Alessandro Gisotti

Si hoy preguntáramos a cualquier romano en la calle qué es lo que más le recuerda que el Jubileo está a punto de comenzar, seguramente respondería: las obras de construcción. De hecho, como ya ocurrió con el Año Santo 2000, el centro de la ciudad de Roma está salpicado de "trabajos en progreso" para obras más o menos impresionantes que afectarán el tráfico y la habitabilidad de la ciudad. Incluso el Papa, con motivo del acto de homenaje a la Inmaculada Concepción en la Plaza de España, reconoció que en este período los romanos están sufriendo inconvenientes debido a las obras, aunque necesarias. Sin embargo, inmediatamente después, dirigiéndose a la Virgen María, habló de otras obras, no visibles, pero no menos importantes que las que encontramos en las plazas y calles de la capital. “Me parece escuchar su voz – dijo Francisco – que sabiamente nos dice: 'Hijos míos, estos trabajos están bien, pero tengan cuidado: ¡no se olviden de las obras del alma! El verdadero jubileo está en el interior: dentro, dentro de su corazón, dentro de las relaciones familiares y sociales. Es dentro de donde debemos trabajar para preparar el camino al Señor que viene".

La fuente del Jubileo está en el corazón. Está la "puerta santa" que cada uno de nosotros está llamado a abrir para vivir plenamente este Año, que es tiempo de gracia porque nos empuja a la conversión y a la renovación interior. Por eso en este 2024, que precede al Año Santo, el Papa Francisco no ha querido eventos especiales ni grandes iniciativas de "acercamiento", sino que sólo nos ha pedido que nos preparemos a través de la oración. Una "sinfonía de oración", como él mismo la definió, que toca las fibras del corazón para hacer resonar un himno de alegría al Señor, que viene a salvar a la humanidad cada vez más desfigurada por las guerras y la violencia. “Cuando no se confiesa a Jesucristo – dijo en su primera Misa como Pontífice, el 14 de marzo de 2013 – me acuerdo de la frase de Léon Bloy: 'Quien no reza al Señor, reza al diablo'. Cuando no confiesas a Jesucristo, confiesas la mundanalidad del diablo." Una mundanidad de la que escapar aún más en este año jubilar que ahora está a punto de comenzar. Quizás un buen ejercicio de defensa sea concentrarse en nuestro corazón, en su obra para construir una casa acogedora y de puertas abiertas. Y hacerlo con humildad, conscientes de que “en la oración es Dios quien debe convertirnos, no somos nosotros quienes debemos convertir a Dios”.

Las obras del alma que Francisco tiene en mente no están construidas con ladrillos ni con otros materiales. Son edificados con la oración y, a veces, incluso con las lágrimas de la tribulación. Los de tantos que ya no sienten la gracia de este Año que viene. Muchos que, embargados por la tristeza, necesitan un abrazo, una mirada, un simple “estar cerca” que sólo el corazón humano puede dar. No inteligencia artificial. Es ante todo a ellos, a estos "vencidos" de nuestro tiempo a quienes la "Iglesia hospital de campaña" debe llevar la medicina del jubileo. Es a ellos a quienes debe dar cobijo y consuelo, dejándoles tocar el borde del manto del Señor. “Todos, todos, todos”, porque, como escribió Francisco en su última encíclica Dilexit Nos, todos necesitamos “volver al corazón”. Todos nosotros, pecadores perdonados, "misericordiados", estamos llamados a trabajar con valentía y confianza en las obras más importantes de nuestra existencia: las obras del corazón.