El llamado incesante de los Papas: Paz para Palestina e Israel

Los esfuerzos de paz para Tierra Santa continúan, hasta ahora en medio de dificultades y fracasos. Hoy están previstas nuevas conversaciones en El Cairo para alcanzar una tregua en Gaza. Proponemos de nuevo algunas reflexiones de los Pontífices sobre Oriente Medio, un coro de voces guiadas por una gran esperanza: ver reconocido el derecho de estas poblaciones a vivir en paz y seguridad, cada uno en su propio Estado.

Amedeo Lomonaco - Ciudad del Vaticano

El escenario de Oriente Medio es cada vez más complejo: en el Líbano la tregua resulta frágil. En Siria, los rebeldes yihadistas asedian Alepo. Sin embargo, se vislumbran destellos de esperanza para Tierra Santa. Se espera que una delegación de Hamas llegue hoy a El Cairo para conversar con funcionarios egipcios. Así lo hizo saber Basem Naim, un alto funcionario del grupo palestino. La visita se produce días después de que Estados Unidos dijera que estaba lanzando nuevos esfuerzos con los mediadores Qatar, Egipto y Turquía para reanudar las conversaciones de alto el fuego en Gaza.

El llamamiento de los Papas por la paz en Tierra Santa

Mientras seguimos buscando el camino hacia la tregua, el clamor por la paz se hace cada vez más fuerte. La historia de los pueblos israelí y palestino se desarrolla de manera dura y dramática en medio de violencia y derechos negados. Se perfila un escenario lacerante que incluye, como en los últimos meses, el drama de la guerra que estalló el 7 de octubre de 2023 tras el trágico ataque de las milicias de Hamás en Israel. Con el estallido del conflicto, la situación humanitaria de los palestinos se ha vuelto cada vez más dramática. Para israelíes y palestinos, la guerra es ahora un drama cotidiano. Los Papas y la Iglesia siempre han mirado a estos dos pueblos con afecto y consideración. Al buscar las reflexiones de los Pontífices sobre las numerosas cuestiones que afligen a Oriente Medio desde hace décadas, surge una brújula permanente, una esperanza constante: el pensamiento de los Papas siempre apunta a la paz con llamamientos continuos a que las armas guarden silencio y al diálogo. prevalecer sobre cualquier forma de odio.

Pablo VI: no podemos permanecer en silencio

La hermandad es la clave para construir una paz auténtica. "Es necesario prestar la máxima atención a las necesidades vitales de los refugiados y de las poblaciones víctimas de las condiciones anormales causadas por los conflictos actuales", subraya el Papa Pablo VI en el Ángelus del 14 de marzo de 1971 . Ante el horror de la guerra no se puede "permanecer indiferente y en silencio".

Pablo VI y el estatuto de Jerusalén

Sentimos reverberar en nuestros corazones la violencia, el sufrimiento, las ruinas, las amenazas de estas escenas de guerra, y asumimos en nosotros mismos, a causa de nuestro ministerio, las inquietudes y aspiraciones de las poblaciones involucradas en los interminables conflictos, así como como hacerlos nuestros los sentimientos de toda la humanidad anhelantes de orden y tranquilidad. Por eso, con voz humilde pero no tímida nos dirigimos a las grandes instituciones internacionales para que promuevan y alienten sin descanso todo intento leal de restablecer justamente las relaciones normales entre los pueblos. Imploramos a los líderes responsables de las partes involucradas que den cumplimiento efectivo a sus intenciones proclamadas de negociaciones concluyentes para un equilibrio internacional nuevo y honorable... Y refiriéndose más especialmente a la situación del Cercano Oriente, que merece un debate mucho más amplio, creemos También nosotros tenemos un grave derecho-deber que proteger, y no sólo en nuestro nombre, sino también en el de toda la cristiandad, el del reconocimiento de las necesidades particulares de los Lugares Santos en Palestina, de la permanencia de los cristianos en de ese país aventurero, y del estatuto de Jerusalén, donde no se puede negar la convergencia muy especial de un pluralismo de derechos históricos y religiosos.

Juan Pablo I: Dios nunca olvidará a su pueblo

La paz es una obra en construcción en la que nunca debemos dejar de salvaguardar las semillas de la hermandad. En la historia hay muchos momentos en los que los esfuerzos del diálogo han llevado a evitar conflictos o poner fin a largas guerras, incluso sin salidas aparentes. En Oriente Medio no han faltado intentos y otros se sumarán a los ya realizados. En 1978, en Camp David, Estados Unidos, el presidente estadounidense Carter, el presidente egipcio Sadat y el primer ministro israelí Begin estaban ocupados buscando soluciones para Tierra Santa. El Papa Juan Pablo I, en el Ángelus del 10 de septiembre de 1978 , había recordado aquellos pasos, entonces inconclusos, hacia la paz. Nunca es demasiado tarde para emprender este viaje.

Juan Pablo I: los hombres tienen sed de paz

Todos los hombres tienen hambre y sed de paz, especialmente los pobres, que pagan más y sufren más en los disturbios y las guerras. Por eso todo el mundo mira la conferencia de Camp David con interés y gran esperanza. El Papa también oró, hizo orar y ora para que el Señor se digne ayudar en los esfuerzos de estos políticos. Me impresionó mucho el hecho de que los tres presidentes quisieran expresar públicamente su esperanza en el Señor con la oración. Los hermanos religiosos del presidente Sadat suelen decir esto: “Hay una noche negra, una piedra negra y sobre la piedra una pequeña hormiga; pero Dios lo ve, no lo olvida." El presidente Carter, que es un cristiano ferviente, lee en el Evangelio: “Llama y se te abrirá, pide y se te dará. Ni un cabello caerá de vuestra cabeza sin la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos." Y el primer ministro Begin recuerda que el pueblo judío atravesó tiempos difíciles y se volvió hacia el Señor quejándose: "¡Nos has abandonado, oh Señor, nos has olvidado!". "¡No! - Respondió Dios a través del profeta Isaías - ¿Puede una madre olvidar a su hijo? Pero incluso si esto sucede, Dios nunca olvidará a su pueblo".

Juan Pablo II: las armas no son la solución

Las armas nunca podrán promover la convivencia entre los pueblos. El Papa Juan Pablo II, en el Ángelus del 11 de agosto de 2002, pronunció palabras referidas al comienzo del tercer milenio sobre la situación en Oriente Medio. De la voz del Papa Wojtyła surge un cuadro que no difiere del trágico escenario de estos días de guerra.

Juan Pablo II: las armas y los muros no conducen a la paz

¿Cuándo seremos capaces de comprender que la coexistencia entre los pueblos israelí y palestino no puede surgir de las armas? Ni los ataques, ni los muros de separación, ni las represalias conducirán jamás a una solución justa al conflicto actual. El Papa sufre con quienes lloran luto y destrucción; sobre todo, está cerca de las numerosas personas inocentes que pagan el precio de semejante violencia. Quiere repetir a todos, sea cual sea el grupo étnico al que pertenezcan, que no hay justificación para quienes matan indiscriminadamente a civiles indefensos. Desde 1967 hasta hoy, ha habido una aterradora sucesión de sufrimientos indescriptibles: el sufrimiento de los palestinos, expulsados ​​de sus tierras o obligados, en los últimos tiempos, a un estado de sitio permanente, casi objeto de castigo colectivo; sufrimiento de la población israelí, que vive con el temor diario de ser blanco de ataques anónimos.

Benedicto XVI: estabilidad para israelíes y palestinos

Una paz justa y duradera, en los Territorios Palestinos y en toda la región. Esto es lo que esperaba el Papa Benedicto XVI durante su peregrinación a Tierra Santa en 2009. El objetivo de dos pueblos y dos Estados parece lejano pero la llama de la esperanza no puede apagarse. Estas son sus palabras durante el encuentro en Belén con el Presidente palestino Mahmoud Abbas (13 de mayo de 2009):

Benedicto XVI: superemos resentimientos y conflictos

La Santa Sede apoya el derecho de su pueblo a una patria palestina soberana en la tierra de sus antepasados, segura y en paz con sus vecinos, dentro de fronteras internacionalmente reconocidas. Incluso si en la actualidad este objetivo parece estar lejos de lograrse, lo aliento a usted y a todo su pueblo a mantener viva la llama de la esperanza, la esperanza de que se pueda encontrar un camino entre las aspiraciones legítimas de paz y estabilidad de israelíes y palestinos. En palabras del Papa Juan Pablo II, no puede haber “paz sin justicia, ni justicia sin perdón” ( Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2002 ). Imploro a todas las partes involucradas en este conflicto de larga data que dejen de lado cualquier rencor y desacuerdo que aún obstaculice el camino de la reconciliación, para llegar a todos por igual con generosidad y compasión, sin discriminación.

Francisco y los beneficios de la paz

El Papa Francisco también subraya que la dolorosa historia vivida por los pueblos israelí y palestino sólo espera un epílogo: "El momento para que todos tengan el coraje de la generosidad y la creatividad al servicio del bien, el coraje de la paz, que se basa en el reconocimiento por todos el derecho de dos Estados a existir y disfrutar de paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas". Durante la peregrinación a Tierra Santa en 2014 , Francisco saludó a todo el pueblo palestino con estas palabras:

Francisco: la paz en Tierra Santa beneficia al mundo entero

La paz traerá consigo innumerables beneficios para los pueblos de esta región y para el mundo entero. Por tanto, es necesario encaminarse decididamente hacia él, aunque cada uno de nosotros renuncie a algo. Deseo que los pueblos palestino e israelí y sus respectivas autoridades emprendan este feliz éxodo hacia la paz con el coraje y la firmeza necesarios para cada éxodo. La paz, la seguridad y la confianza mutua se convertirán en el marco de referencia estable para abordar y resolver otros problemas y, por lo tanto, ofrecerán una oportunidad para un desarrollo equilibrado, como para convertirse en un modelo para otras áreas de crisis.

El llamamiento de los Papas a Tierra Santa aún hoy espera respuesta. La guerra continúa conmocionando a los pueblos de Israel y Palestina. El camino hacia el fin del conflicto es arduo. Es un camino lleno de nubes, sufrimiento y heridas. Pero para los pueblos palestino e israelí, la paz sigue siendo el único camino verdaderamente viable. Una de las imágenes icónicas, en este sentido, es la del abrazo de dos empresarios procedentes de Israel y Palestina respectivamente durante la visita de Francisco a Verona, en mayo pasado. Dos hombres cuyas familias fueron separadas por la guerra. Su abrazo con el Papa sigue siendo un signo de esperanza.