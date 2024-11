El Papa recuerda a los modelos del rebaño de Dios que han fallecido

“Mientras la vida del hombre decae, el amor de Dios libera de la muerte. Entonces el condenado es redimido; el extraño se convierte en compañero; un breve encuentro en la cruz durará para siempre en paz. Esto nos da que pensar. ¿Cómo me encuentro con Jesús? O mejor aún, ¿cómo me dejo encontrar por Jesús? ¿Me dejo encontrar o me encierro en mi egoísmo, en mi dolor, en mi suficiencia? ¿Me siento pecador para dejarme encontrar por el Señor, o me siento justo y digo: ‘Tú no me sirves. Sigue adelante’?”