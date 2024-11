El Papa: nos enfrentamos a cambios de época

En su saludo a los miembros de la Red de Filantropía Católica (Fadica), Francisco les agradeció su «apoyo silencioso» a las iniciativas de la Iglesia estadounidense. Que el «espíritu de solidaridad y de interés generoso», destinado también a las oficinas de la Santa Sede, vaya siempre acompañado del amor que «siempre transforma, cambia las cosas»

“Nos enfrentamos a un momento de cambio de época, con sus consecuencias para el futuro de la familia humana”

Al saludar a una delegación de la Red de Filantropía Católica (Fadica) con motivo de su «peregrinación, simposio y retiro» en Roma, el Papa Francisco elogió el apoyo de la organización estadounidense a las oficinas de la Santa Sede en su apoyo a la Iglesia universal. Una labor que debe llevarse a cabo desde la alegría y el amor que «siempre transforma, cambia las cosas».

Dedicados a difundir el Evangelio

Francisco recibió en la mañana de hoy, 11 de noviembre, en el Aula de los Papas a los miembros de Fadica, una red filantrópica de fundaciones y donantes que apoyan actividades e iniciativas católicas. Les deseó que los próximos días de «reflexión y oración» aumenten en ellos el «amor a la Iglesia» y la «dedicación a la difusión del Evangelio».

Reflexiones sobre la comunidad sinodal

El Sínodo recientemente concluido simboliza el compromiso de la Iglesia «en un proceso de reflexión sobre su naturaleza de comunidad sinodal», según el Papa. Esto tiene lugar mientras la humanidad se enfrenta a grandes y consecuentes cambios, dentro de los cuales Fadica está llamada a operar.

El «apoyo silencioso» a la Iglesia estadounidense

En particular, Francisco destacó la colaboración con las oficinas vaticanas, que se dedican a discernir los «signos de los tiempos» y a apoyar a la comunidad eclesial en todo el mundo, en respuesta a «las necesidades y desafíos del presente».

“Gracias por su apoyo silencioso a tantas iniciativas que enriquecen la vida y el apostolado de la Iglesia en Estados Unidos. Gracias, muchas gracias”

El amor que “siempre transforma”

En su naturaleza de «red», de «entramado», Fadica encarna una «naturaleza sinodal», al poder contar con «la visión común, la dedicación y la cooperación de tantas personas, de tantas familias y fundaciones», subrayó el Papa.

Este «espíritu de solidaridad y de generosa preocupación por los demás» debe, sin embargo, estar «alimentado por un sentido de gratitud por los abundantes dones que el Señor nos ha concedido», así como por «una experiencia cada vez más viva del poder transformador de su amor».

“Porque el amor siempre transforma, cambia las cosas, transforma”

La alegría de comunicar a Cristo

Un sentimiento al que Francisco invita a hacer «salir», para que Fadica pueda seguir, citando la encíclica Dilexit nos, «viviendo la alegría de intentar comunicar el amor de Cristo a los demás». El Papa concluyó bendiciendo a los presentes. «¡Recen por mí, pero recen for, non against, for!”!».