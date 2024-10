El Papa: la guerra no perdona, ataques inhumanos en Palestina

Antes de concluir la Audiencia General, Francisco cita las estadísticas sobre los muertos en Ucrania y renueva el llamamiento a rezar por la paz en «todas las naciones que están en guerra». En los saludos a los fieles polacos, un recuerdo a Juan Pablo II, el «Papa de las familias».

"Hoy, a primera hora de la mañana, he recibido las estadísticas de los muertos en Ucrania: ¡es terrible! La guerra no perdona; la guerra es una derrota desde el principio. Recemos al Señor por la paz, para que dé paz a todos, a todos nosotros".



Un nuevo llamamiento del Papa Francisco al final de la Audiencia General en la Plaza de San Pedro para recordar a «todas las naciones que están en guerra». No sólo Ucrania, «no olvidemos Myanmar; no olvidemos Palestina, que está sufriendo ataques inhumanos; no olvidemos Israel», añade Francisco, que subraya un dato, «una cifra», «que debe asustarnos»: «las inversiones que hoy dan más beneficio están en las fábricas de armas. ¡Beneficio con muerte! Recemos por la paz, todos juntos».

Llevar el Evangelio a quienes no lo conocen



Antes, el Papa había saludado a los peregrinos de lengua italiana presentes en la Audiencia General. Asociaciones y parroquias a cuyos miembros invitó a ser «testigos valientes y alegres de Jesús», «en todos los ambientes» y mediante «la fuerza del Espíritu Santo». A continuación, Francisco señaló el mes de octubre como una oportunidad para «renovar nuestra cooperación activa en la misión de la Iglesia».



"Que seáis misioneros del Evangelio en todas partes, ofreciendo el apoyo espiritual de la oración y vuestra ayuda concreta a quienes se esfuerzan por llevarlo a quienes aún no lo conocen".



Juan Pablo II, el «Papa de las familias



En sus saludos a los fieles de lengua polaca, el Papa había destacado el recuerdo en la liturgia de ayer, 22 de octubre, de san Juan Pablo II, definido por el propio Francisco «con ocasión de su canonización, el Papa de las familias». Él «os recordaba constantemente a vosotros, polacos, que la fuerza de la familia debe venir de Dios», añadió el Papa.



"Pedimos la fuerza del Espíritu Santo para todas las familias, para que reavive en ellas la capacidad de entrega y la alegría de estar juntos".