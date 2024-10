El Papa: “Un joven que no es creativo, es un muerto en vida”

En su viedomensaje a los jóvenes que participan en el “Madrid Live Meeting 2024, Francisco los invita a tener coraje e ir hacia adelante, siempre en movimiento, porque “un joven que se queda quieto, es un viejo muerto”. Nuevamente, el Pontífice exhorta a los jóvenes a escuchar a los ancianos, a sostenerse en las raíces pero con creatividad.

Vatican News

“¡Muévanse!”. Esta exclamación resume las palabras del Papa dirigidas a los jóvenes que participan en el “Madrid Live Meeting 2024”, organizado por la Arquidiócesis de la capital española, con el lema Alegres en la esperanza”, en preparación al Jubileo de 2025. En esta tarde, en la que miles de jóvenes madrileños, acompañados de su arzobispo, el cardenal José Cobo, compartirán y renovarán su fe y esperanza, Francisco en un breve y caluroso videomensaje, con tono enérgico y juvenil los invita a hacer lio, a ser valientes y a mantenerse creativos y en movimiento, para no correr el riesgo de ser muertos en vida.



“Quiero estar cerca de ustedes, quiero acompañarlos en el trabajo de ustedes, pero no se olviden que un joven que no crea movimiento, un joven que esta quieto, es un viejo muerto. Tengan coraje y vallan adelante. ¡Muévanse!”.



Como siempre, en sus palabras a los jóvenes, Francisco los anima a hacer lio, un gran barullo, aunque sea una invitación -como él mismo dijo- “que por ahí a algunos no les gusta”. Al mismo tiempo, sin embargo, en ese barullo, los llama a dialogar y escuchar con las personas mayores, custodios de las raíces de un pueblo.



“Hagan lio, hagan barullo. Pero ese barullo constructivo que nace de los ideales, y junto con eso, esa paradoja de hacer barullo y dialogar con todos. Dialoguen con los viejos, por favor, que son la sabiduría de un pueblo, escúchenlos. Y que ellos los escuchen a ustedes, no rompan las raíces del pueblo”.

El poster del "Madrid Live Meeting 2024"

Unas raíces que son fundamento y estímulo para la renovación y la creatividad



Un árbol que corta sus raíces ya no tiene savia. Agárrense a las raíces, pero con creatividad. Un joven que no es creativo, no tiene vida. Es un muerto en vida. Adelante, chicas, muchachos, tengan coraje y no pierdan la alegría.



No perder la alegría y no perder el buen humor, dos consejos con los que Francisco concluyó su breve mensaje, no sin antes ofrecer su bendición.



Que el Señor los colme de alegría. No pierdan el sentido del humor. Que le Señor los colme de humor y de gracia. Que Dios los bendiga, les doy la bendición. Y ustedes por favor, no se olviden de rezar por mí. ¡A favor, se entiende!

Madrid Live Meeting 2024

Este sábado, 5 de octubre, los jóvenes de Madrid se han dado cita a las 17:00h, en el Seminario Conciliar de Madrid para una serie de encuentros y talleres de renovación de la fe, en un camino de preparación para el Jubileo 2025. Los temas muy variados, desde cómo llevar la esperanza a las redes sociales o cómo llevar la Doctrina Social de la Iglesia a la vida activa, hasta temas como la afectividad entre adolescentes, el liderazgo joven al estilo de Jesús, el noviazgo, la educación sexual digital y pornografía, la bioética o la prevención de abusos, maltrato y violencia, entre muchos otros.

Hacia las 20.00h, tuvo lugar la Eucaristía, en la Catedral de la Almudena, presidida por el cardenal José Cobo, para continuar con la “Hope Night: Meet&Greet”, una fiesta animada por el concierto en vivo de Hakuna, Paola Pablo, Jaqui Lin, Joan Sánchez, famosos grupos y artistas católicos de España. En este contexto, los jóvenes pudieron escuchar y ver el mensaje de entuasiasmo del Papa Francisco,

El arzobispo de Madrid junto a una grupo de jóvenes en la Catedral de Almudena