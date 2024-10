El Papa recibirá un mosaico realizado por usuarios de un centro de salud mental

En vísperas de la Jornada Mundial del 10 de octubre, al margen de la audiencia general de mañana, algunas personas que se benefician de un itinerario de rehabilitación y reinserción social entregarán a Francisco un mosaico realizado en el Centro diurno «La Fábrica de los Sueños» del Departamento de Salud Mental de la ASL Roma2. El psiquiatra Cozza: es un testimonio del poder de las relaciones; los pacientes no deben ser descartados, sino escuchados y acompañados.

La salud mental, un universo polifacético que a menudo sigue relegado al territorio de los «descartes» humanos. La Organización Mundial de la Salud calcula que casi mil millones de personas viven con un trastorno mental y que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. En Italia hay unas 770.000 personas con problemas de salud mental asistidas por los servicios públicos. Pero junto a ellas hay más de dos millones de ciudadanos que no tienen acceso a la asistencia. En Francia, el Primer Ministro llegó a declarar que la salud mental será la ''gran causa nacional'' del país en 2025. El 10 de octubre se celebra una jornada dedicada a sensibilizar a gobiernos y comunidades sobre la importancia de invertir en este sector. En vísperas del aniversario, el 9 de octubre -al margen de la Audiencia General en el Vaticano- algunos usuarios beneficiarios de un programa de rehabilitación y reinserción social regalarán al Papa Francisco un mosaico realizado durante un par de meses en el taller de Mosaico y Diseño Artístico del Centro diurno La Fábrica de los Sueños del Departamento de Salud Mental ASL Roma2. Será un momento para conmemorar el compromiso de Franco Basaglia, en el centenario de su nacimiento, a quien le habría encantado conocer al Pontífice pero que al final, debido a una grave enfermedad que se apoderó del conocido psiquiatra, no pudo hacerlo.

Trabajar juntos, compartir, producir libertad

«Aunque las voces me decían que no hiciera nada, me obligué a trabajar y contribuir de todos modos y al final me dio satisfacción. Fue una lucha, pero mereció la pena», dice Patrick, de 35 años. «A veces me desanimo, pero estar con los demás me da confianza. De hecho, el mosaico es muy bonito y, para ser sincero, al principio no creía que fuera a quedar tan bien. Espero que la gente que lo vea entienda el verdadero significado, que es que todos somos iguales aunque unos estén más enfermos que otros». Es una imagen de Basaglia que se compone sobre el mosaico formado por muchas piezas de mármol colocadas por los usuarios. Estos trabajaron con los maestros del arte, gracias a los cuales pudieron aprender a trabajar juntos, a compartir pensamientos y emociones, en un ambiente sereno y colaborativo. «Cada pieza representaba un fragmento de cada persona que se unió para contar una historia de esperanza y libertad, no sólo la imagen de Basaglia», explica Massimo Cozza, director del Departamento de Salud Mental de ASL Roma 2.

Un taller de arte y cuidados

El mosaico lleva grabada la frase «la locura es una condición humana», que «devuelve la dignidad de persona incluso a quienes padecen trastornos mentales, y fue la mayor enseñanza de Franco Basaglia». El mosaico», observa el Dr. Cozza, “es también un agradecimiento a Franco Basaglia por una revolución extraordinaria que hizo posible que quienes la hicieron ya no estuvieran internados en un manicomio”. Idealmente, añade el psiquiatra, podemos decir que recuerda bien a la encíclica de Francisco sobre la fraternidad y la amistad social Fratelli tutti. «La creación de este mosaico fue para los pacientes no sólo un taller de arte y cuidados, sino también un acto simbólico de testimonio y renacimiento que dio voz a sus historias. Lo hicieron desde el respeto mutuo y la conciencia de que ya no hay personas a las que encerrar, sino sólo a las que escuchar y acompañar». Después de todo, la salud mental se ha convertido en una prioridad para el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral también a la luz de las violaciones de los derechos humanos que a veces se cometen contra quienes padecen este tipo de trastornos. De ello se habló en el Vaticano el pasado mes de enero, en una conferencia ad hoc que ilustró también el trabajo de la Asociación de Ministros Católicos de Salud Mental.

La enfermedad mental debe ser escuchada y acompañada

«Fue agotador pero hermoso. No pensaba que quedaría tan bonito», dice Pierluigi, de 39 años. «Trabajé mucho en la escritura, que también es muy significativa para mi vida, porque soy una persona humana, que sufre mucho pero está comprometida. Hacer este mosaico fue un incentivo para venir al Centro y estar con otros para trabajar juntos. Solos nunca podríamos haberlo hecho porque habría sido demasiado difícil. Juntos fue diferente. Es una expresión artística que quiere erigirse en símbolo de una condición que concierne a todos, subrayan los creadores, y no sólo a quienes llevan en sí mismos los signos del sufrimiento y la angustia. «La locura debe ser observada, comprendida y tratada con humanidad y respeto. Este es, en definitiva, el testamento espiritual y el legado intelectual de Basaglia», afirma el director Cozza.

Il Festival RO.MENS

L'attività che ruota attorno al mosaico si inserisce nell’ambito della terza edizione del Festival della salute mentale RO.MENS per l’inclusione sociale contro il pregiudizio, organizzato dal Dipartimento guidato dal dottor Cozza, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, con il patrocinio della RAI. Tra le varie iniziative, la mostra “Basaglia, 100 fotografie a 100 anni dalla sua nascita”, presso la sede del Ministero della Cultura. La colonna sonora del Festival è la canzone “Nessuno è normale” cantata da Mariella Nava, insieme a Nando Citarella e Andrea Satta, con gli utenti e gli operatori del Dipartimento. Nava è stata anche madrina di quello che è il primo concorso per canzoni inedite riguardanti le tematiche della salute mentale, Music@Mens, che il 7 ottobre al Teatro Tor Bella Monaca, a Roma, ha visto la presentazione di 76 nuovi brani e prevede la premiazione l’8 ottobre in Campidoglio. Con lo slogan 'Uniti per la salute mentale', in occasione della Giornata Mondiale di giovedì, i Dipartimenti di Salute Mentale si aprono al pubblico con 150 incontri in tutta Italia, a cui sono invitati cittadini, pazienti e familiari, volontari, operatori sanitari e amministratori.