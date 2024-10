El Papa: Las cosas están cambiando, para las mujeres puestos de alta responsabilidad

“La Civiltà Cattolica” publica el coloquio completo de Francisco con 150 hermanos jesuitas de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos en el Collège Saint-Michel de Bruselas. El Pontífice aborda el tema del papel de la mujer y cita a Ursula von der Leyen, luego anima a "no tener miedo de nada" y a ir a las fronteras y reitera la invitación a acoger e integrar a los migrantes: "Europa no tiene más niños, está envejeciendo. Necesita de ellos".

Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano

El tema de la mujer y su papel en la Iglesia, que surgió varias veces durante el viaje del 26 al 29 de septiembre a Luxemburgo y Bélgica, también fue central en la conversación del Papa Francisco con los 150 jesuitas que encontró en Bruselas. Como en todo viaje apostólico, Francisco no faltó a una cita privada con miembros de la Compañía de Jesús en el programa, ese día intercalado entre la visita al campus de la Universidad Católica de Lovaina y la parada sorpresa en el Palacio de la Expo de Bruselas con 6 Miles de jóvenes se reunieron para una vigilia.

En el Collège Saint-Michel tuvo lugar el encuentro con los hermanos no sólo de Bélgica, sino también de Luxemburgo y los Países Bajos. Una cita privada, intercalada con preguntas y respuestas sobre temas inherentes a la misión de la Compañía de Jesús hoy o sobre la actualidad del mundo y de la Iglesia – de la secularización a la inculturación, del Sínodo a las migraciones – y también de una canción cantada a la guitarra en la inauguración a cargo del superior de la Región de Holanda, el padre Marc Desmet. Como siempre, La Civiltà Cattolica publica hoy el texto íntegro del diálogo, en un artículo escrito por el padre Antonio Spadaro que destaca su "espontaneidad" y su "inmediatez".

"La Iglesia es mujer"

“La Iglesia es mujer”, responde Francisco a la pregunta de un jesuita sobre “la dificultad de dar a las mujeres un lugar más justo y adecuado en la Iglesia”. “Veo mujeres en el camino de los carismas y no quiero limitar la discusión sobre el papel de la mujer en la Iglesia al tema del ministerio”, comenta el Papa, en general, “machismo y feminismo” son lógicas de 'mercado'”. Subraya que en este momento está intentando “cada vez más poner mujeres en el Vaticano con roles de responsabilidad cada vez mayor. Y las cosas están cambiando: se puede ver y sentir".

Mujeres en el Vaticano

El Papa recuerda que la secretaria de la Gobernación es una mujer (sor Raffaella Petrini), que el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral "también tiene una mujer como vice" (sor Alessandra Smerilli), que en el "equipo para el nombramiento de los obispos" hay tres mujeres (la propia Petrini, luego sor Yvonne Reungoat y María Lía Zervino, nombradas miembros del Dicasterio para los Obispos en 2022): “Desde que estuvieron allí para seleccionar a los candidatos, las cosas van mucho mejor: son agudas en sus juicios". También en el Dicasterio para la Vida Consagrada "la vice es una mujer" (sor Simona Brambilla, secretaria) y en el Consejo de Economía la vicecoordinadora es una mujer, Charlotte Kreuter-Kirchhoof.

“Las mujeres, en definitiva, entran al Vaticano con roles de alta responsabilidad: continuaremos por este camino. Las cosas funcionan mejor que antes”, asegura el Papa. Recuerda también, al respecto, una anécdota con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “Estábamos hablando de un problema concreto y le pregunté: 'Pero cómo usted ¿Maneja este tipo de problema?'. Ella respondió: "Como hacemos todas las madres". Su respuesta me hizo pensar mucho...".

Los migrantes para integrar

En la conversación, el Papa aborda a continuación la cuestión de la migración, que es necesario estudiar detenidamente. Una vez más enumera los cuatro verbos con los que declinar la acción en favor de los migrantes: acoger, acompañar, promover, integrar. Si esto falta, se convierte en "un problema grave". “Un migrante que no está integrado acaba mal, pero la sociedad en la que se encuentra también acaba mal”, advierte el Pontífice, recordando el atentado de 2016 en Bélgica, en el aeropuerto de Zaventem, que costó la vida a 16 personas, por mano de dos terroristas afiliados al ISIS. "Esa tragedia es también el resultado de una falta de integración" y "la Iglesia debe tomarse en serio el trabajo con los migrantes".

Envejecimiento de Europa

Aunado a esto, el Papa Francisco reitera "una cosa que está cerca de mi corazón" y es que "Europa ya no tiene niños, está envejeciendo". Necesita inmigrantes para renovar su vida. Ahora se ha convertido en una cuestión de supervivencia".

La comunidad es más importante del sacerdote

No sólo pocos hijos, sino también pocas vocaciones. El tema lo planteó un religioso: "¿Cómo ve el futuro de las comunidades parroquiales sin sacerdotes?". “La comunidad es más importante que el sacerdote. El sacerdote es un servidor de la comunidad", responde el Pontífice. Cita el ejemplo de religiosas que asumen el papel de líderes en algunas partes del mundo, como la Congregación peruana de religiosas que tienen la "misión específica" de "ir a aquellas situaciones donde no hay sacerdote". Hacen de todo: predican, bautizan... Si al final envían un sacerdote, se van a otra parte".

“El jesuita no debe tener miedo de nada"

Hablando de misión, el Papa, mirando el contexto belga, invita a los miembros de la orden de San Ignacio a no tener miedo: "El jesuita no debe tener miedo de nada. Es un hombre en tensión entre dos formas de valentía: la valentía de buscar a Dios en la oración y la valentía de ir a las fronteras". Como "maestros" el Papa señala al padre Matteo Ricci, al padre Roberto De Nobili y a otros grandes misioneros que "asustaron a algunos en la Iglesia con su acción valiente" pero "han puesto el límite de la inculturación". Este límite “hay que buscarlo en el discernimiento. Y discernimos orando". La oración del jesuita “se desarrolla en situaciones extremas y difíciles. Esto es lo hermoso de nuestra espiritualidad: correr riesgos".

Nuevas formas de paganismo

Respecto al "fenómeno complejo" de la secularización, Francisco habla de "formas de paganismo": "No es necesario que la estatua de un dios pagano hable de paganismo: ¡el ambiente mismo, el aire que respiramos, es un dios pagano gaseoso! Y debemos predicar a esta cultura con testimonio, servicio y fe. Y debemos hacerlo desde dentro con la oración". El servicio hace que el diálogo sea "fructífero", pero el diálogo se ve a menudo obstaculizado por el "fuerte clericalismo" en la Iglesia. “Donde hay clericalismo no hay servicio. ¡Por el amor de Dios, nunca confundan evangelización con proselitismo!".

Apostolado intelectual

Para el Papa, también es importante "el apostolado intelectual", parte de la vocación de los jesuitas que "deben estar presentes en el mundo académico, en la investigación y también en la comunicación". “Permítanme ser claro – recomienda Jorge Mario Bergoglio – cuando las Congregaciones Generales de la Compañía de Jesús dicen insertarse en el pueblo y en la historia no significa 'hacer el carnaval', sino insertarse en contextos aún más institucionales con algunas 'rigidez', en el sentido común de la palabra. No siempre hay que buscar la informalidad".

La sinodalidad, una gracia

Una cuestión se refiere entonces a la sinodalidad, que está en el centro del Sínodo que se está celebrando en el Vaticano. “La sinodalidad no es fácil, no, y a veces porque hay figuras de autoridad que no permiten que surja el diálogo. Un párroco puede tomar decisiones solo, pero puede tomarlas con su consejo. Y por eso un obispo y también el Papa". Francisco dice estar seguro de que con el Sínodo "las cosas se aclararán precisamente con el método sinodal": "¡La sinodalidad en la Iglesia es una gracia! La autoridad se crea en la sinodalidad".

Causas de beatificación

Finalmente, el Papa Bergoglio confirma que "el caso del padre Pedro Arrupe, jesuita de origen español, superior general de 1965 a 1983, proclamado Siervo de Dios "está abierto". "El problema" es la revisión de tantos escritos: el análisis "requiere tiempo". Sobre la causa de Henri De Lubac, otro "gran jesuita" citado a menudo, el Pontífice dice no saber "si su causa ha sido presentada". Mientras revelaba a sus hermanos lo que luego anunciaría públicamente en la Misa en Bruselas, es decir, el inicio de la causa del rey Balduino: "Lo hice directamente, porque me parece que aquí vamos en esta dirección".