Condolencias del Papa: Gustavo Gutiérrez “un hombre de Iglesia”

En un video mensaje Francisco expresó sus condolencias por el fallecimiento del teólogo latinoamericano, Gustavo Gutiérrez: “Supo llevar adelante tanto fruto apostólico”. Sus exequias fueros celebradas el 24 de octubre en la en la Basílica del Santísimo Rosario de Lima, Perú.

“Hoy pienso a Gustavo. Gustavo Gutiérrez. Un grande”, expresa el Papa Francisco en un video mensaje difundido durante la Misa de Exequias del padre Gustavo Gutiérrez en la Basílica Rosario de Lima, en Perú, este 24 de octubre. El fraile dominico, promotor de la teología de la liberación falleció el pasado martes a la edad 96 años.

“Un hombre de Iglesia, que supo estar callado cuando tenía que estar callado, supo sufrir cuando le tocó sufrir, y supo llevar adelante tanto fruto apostólico y tanta teología rica. Pienso a Gustavo y todos juntos recemos por él. Que en paz descanse”, dijo el Papa en video grabado en el aula del Sínodo, donde también elevaron una plegaria por él.

Pesar del Papa Francisco por la muerte de Gustavo Gutiérrez

La misa de exequias fue presidida por el cardenal electo Carlos Castillo. El arzobispo de Lima recordó que, “Gustavo, desde la experiencia humana que vivió, siempre supo con un gran espíritu de disponibilidad ante el Señor, desde muy pequeño, dejarse interrogar, como él decía: ‘interpelar’ por esa palabra que situó siempre en el corazón de la vida de los seres humanos”.

“Ser cristiano es acoger el don misericordioso de Dios en nuestras vidas, representado fundamentalmente por la entrega generosa de Jesús a nosotros como un don del Padre; es dejarnos llevar por eso que Gustavo llamaba ‘gratuidad del amor de Dios’, y que hoy el Papa Francisco lo ha reafirmado en su encíclica sobre el Corazón de Jesús. El Papa lo llama ‘don gratuito’, y Gustavo le llama ‘gratuidad del amor de Dios’”, reiteró el cardenal electo Castillo.

El Primado de Perú, también resaltó el trabajo del padre Gustavo Gutiérrez desde el fundamento evangélico de “la opción preferencial por los pobres”: “es importante que el Padre Gustavo la haya tomado como fundamento para caminar en este mundo donde la injusticia, la miseria, la marginación, la intolerancia, la dictadura, el desprecio y el maltrato se quieren imponer, como ha sido en muchas épocas, pero que lo está siendo también en nuestra época, en la cual tenemos el deber de humanizar a la humanidad con los mismos sentimientos de Jesucristo”.

Y recordando como el religioso de la teología de la libración estaba dispuesto a anunciar el Evangelio a todos, y mencionó que “hoy día, el Santo Padre lo dice en su encíclica «Dilexit nos»: el amor gratuito de Dios que hace a todos hijos y que no cuesta, que no cobra. Como hemos dicho en jerga (como Gustavo nos enseñó a hablar): Si la gracia no es una gratuita, es una desgracia”.

Posterior a la misa, el féretro del Padre Gutiérrez fue trasladado a la Parroquia Cristo Redentor, donde fue despedido entre lágrimas y aplausos por la Provincia Dominicana de San Juan Bautista del Perú, las comunidades parroquiales donde sirvió.

Misa de Exequias

