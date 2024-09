Viaje a Asia, entre los regalos de Francisco una medalla que habla a Oriente

Como es tradición, el Papa ofrecerá a las autoridades políticas y religiosas una medalla acuñada con motivo del viaje apostólico. Unos centímetros de diámetro resumen los cuatro países orientales a través de sus símbolos principales, en los que domina la protección de la Virgen con el Niño. En el anverso de la medalla, el escudo papal. A partir del tercer año de pontificado, por deseo del propio Pontífice, no aparece su retrato, sino únicamente su escudo de armas

Maria Milvia Morciano - Ciudad del Vaticano

Como es habitual, el Papa Francisco donará, entre otras, la medalla conmemorativa del viaje y la medalla de oro del pontificado al Presidente de la República de Indonesia, al Presidente de Timor Oriental y Singapur y al Gobernador General de Papúa Nueva Guinea, así como a cada nunciatura apostólica de los cuatro países visitados. El Primer Ministro de Singapur recibirá una medalla del viaje.

El regalo, vínculo de amistad

El regalo es en la tradición más arcaica lo que uno lleva consigo cuando llega a un lugar. El intercambio de regalos es recíproco, entre anfitrión y huésped, símbolo universal de amistad y, por tanto, de vínculo; basta leer los poemas griegos para hacerse una idea precisa de ello y observar también cómo esta costumbre ha mantenido el mismo significado a lo largo del tiempo.

Un lenguaje de tiempos cambiantes

Durante sus viajes, el Papa entrega y recibe regalos que, además de su valor intrínseco, tienen un valor metafórico. Las medallas se encuentran entre ellos, y el hecho de que estén hechas para la ocasión, con imágenes que pueden entenderse en cualquier lugar y en cualquier idioma, subraya estos aspectos. El reverso o versus anuncia los lugares visitados o las ocasiones en sus aspectos fundamentales. El anverso o recto se refiere al Papa, su nombre y el año de su pontificado. En las medallas papales, el busto del Pontífice estaba principalmente de perfil, pero con el paso del tiempo, parece girar progresivamente, primero de tres cuartos y luego frontalmente, prevaleciendo finalmente. El perfil, en la tradición de las monedas griegas y romanas, pero también del Renacimiento, probablemente rinde más en el bajorrelieve inscrito en los pocos centímetros disponibles, pero también imparte hieratismo a la persona representada y, por tanto, una sensación de distancia en el espectador. Quizá precisamente para evitarlo, las imágenes de los papas más recientes son rostros de tres cuartos, o en posición frontal, y a veces sonrientes. La medalla, por su propia naturaleza, parece querer detener el tiempo, conmemorar una ocasión oficial concreta, pero pone de relieve, como toda obra figurativa, los cambios de estilo, la percepción de los símbolos y, sobre todo, los cambios en la forma de comunicar: es un auténtico lenguaje de signos en miniatura.

Medalla del Papa Francisco y del Buen Pastor, 2013

Con el Papa Francisco no es el retrato, sino su escudo de armas

En los primeros años de su pontificado, el Papa Francisco también aparece representado de perfil o de tres cuartos, pero con el tiempo, en lugar de su rostro, destaca en el anverso de la medalla el escudo papal. Aparece junto a otras figuras, por ejemplo un niño en la medalla anual del segundo año de su pontificado. Finalmente, prevalece su escudo, acompañado de su nombre y del año de su pontificado: un cambio de estilo que acabó por imponerse totalmente.

Eleonora Giampiccolo, directora del departamento numismático de la Biblioteca Apostólica Vaticana, confirma de hecho que «desde el tercer año de su pontificado, en las medallas oficiales, así como en las monedas, ya no está presente el escudo del Papa Francisco, sino su retrato, por elección del propio Pontífice. No hay ninguna ley que establezca la presencia o ausencia de una u otra representación. Es cierto que en las medallas del pasado prevalecía el busto, sobre todo en las anuales, pero en tiempos más recientes no faltan ejemplos de medallas oficiales en las que encontramos el escudo en lugar del retrato. Me refiero, por ejemplo, a algunas medallas de Pablo VI, concretamente las que celebran el 39º Congreso Eucarístico de Bogotá (1968), el viaje a Uganda (1969) y el viaje a Extremo Oriente (1970). Llevan el escudo de armas y no el retrato. En cambio, en el caso de las monedas, los escudos y los retratos se alternaban indistintamente en el pasado».

Medalla conmemorativa del viaje del Papa San Pablo VI a Extremo Oriente en 1970

Arianna Cicconi ha diseñado la medalla conmemorativa del viaje del Papa Francisco a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur del 2 al 13 de septiembre de 2024, acuñada por la empresa Senesi. Así la describió a los micrófonos de los medios vaticanos: «La medalla es un conjunto de símbolos de los países que visitará el Papa. En concreto, tenemos el Merlion por Singapur, el Ave del Paraíso por Papúa Nueva Guinea, un niño con el kaibauk por Timor Oriental, que es un tocado tradicional, y por último el Garuda dorado por Indonesia, el símbolo nacional, que es un águila dorada». En el centro, prosigue el diseñador, - también he querido insertar la figura de una Virgen con el Niño en actitud de bendición, como para consagrar la visita del Papa. Por último, teniendo en cuenta que en mi opinión se trata de países con una naturaleza increíblemente bella, quise añadir algunos elementos como flores y plantas típicas y una franja en el centro con un elemento decorativo que recuerda al agua, porque son lugares con tradiciones muy fuertes vinculadas al mar. Quería crear este homenaje que pudiera encerrar tanto un punto de vista cultural de tradición y naturaleza, que son fundamentales para estos pueblos», concluye.

Una de las mayores dificultades en el arte de la medalla es encajar y hacer legibles tantos símbolos en un espacio relativamente pequeño. Cicconi observa que «obviamente, el espacio es limitado y siempre se intenta dar la misma importancia a cada elemento, también porque se corre el riesgo de que la composición esté abarrotada y de que los elementos se pierdan, se confundan. Crear el equilibrio adecuado es bastante difícil, pero haciendo varios intentos siempre se consigue llegar a la armonía deseada».

El encargo y la inspiración

«Me sugirieron qué tipos de símbolos representativos utilizar, que luego pasé a investigar, para ver qué eran y cómo se podían insertar de la forma adecuada. Por ejemplo, el tocado típico de Timor Oriental sólo había sido mencionado al principio por la Secretaría de Estado y yo ni siquiera sabía lo que era. Evidentemente, creo que un artista, un diseñador, debe investigar siempre las sugerencias que le da un cliente, también para crear una obra lo más completa posible», explica Arianna Cicconi.

Partir de un boceto

En cuanto a la elección de los símbolos y elementos que formarán parte de la composición, la artista explica: «Suelo partir de un boceto, o más bien de una serie de bocetos, que luego examina el cliente y que normalmente no se pueden resolver con la suficiente rapidez porque siempre hay preferencias o al menos un estilo que el solicitante prefiere.

Un estilo en la estela de la tradición

El estilo de Arianna Cicconi es clásico, armonioso, inspirado en la gran tradición barroca romana, como ella misma confirma: «Me gusta mucho el estilo decorativo clásico. Me gusta mucho este tipo de imaginería y representación. No me siento muy cómoda con el abstraccionismo ni con el lenguaje minimalista actual. A veces me han pedido este tipo de diseños, pero me gusta más el lenguaje clásico».

Los muchos pasos para hacer una medalla



Pero, ¿cómo se hace una medalla? ¿Cuáles son los pasos desde el boceto hasta el objeto acabado? Arianna Cicconi explica los principales pasos, que tradicionalmente siempre incluyen la creación de un modelo de escayola, al menos hasta la llegada de las tecnologías digitales. «El artista crea un boceto a partir del cual se hace un modelo en escayola, que luego se introduce en una máquina llamada pantógrafo que consigue reducir el tamaño del bajorrelieve, que de todas formas tiene un diámetro mayor -la medalla que yo he creado mide 30 centímetros, así que es una medalla grande-, se crea un modelo en bronce. Se funde en tierra y se crea la reproducción exacta en bronce, que se inserta dentro del pantógrafo y consigue reducir el tamaño perfectamente a escala, manteniendo el modelado y el diseño. También puede reducirlo muchos centímetros y así se crea un punzón, es decir, un bajorrelieve positivo, sin excavar. Del punzón se obtienen varios conos que son, en cambio, el negativo del modelado. Tras varias etapas de acabado con otros punzones, se obtiene finalmente el cono que se convertirá en el fundamental, es decir, el que se utilizará varias veces para el martillado de todas las piezas».

Modelo de escayola con el escudo del Papa Francisco

Diferencia entre medalla y moneda

El autor de la medalla del viaje a Asia y Oceanía, al ser preguntado por la diferencia entre una medalla y una moneda, explicó que «la medalla es ante todo un producto artístico, también puede tener formas y relieves particulares que pueden abstraerse de la forma circular que es casi fundamental en la moneda. Se puede jugar mucho más a nivel artístico. Son piezas más raras porque una medalla tiene una circulación menor, mientras que la moneda también tiene un valor institucional porque tiene un valor en sí misma, el valor nominal que se puede leer en el anverso de la moneda siempre está ahí, al menos en lo que respecta a las monedas de circulación, porque también hay una diferencia entre las monedas de circulación, es decir, las que se pueden utilizar para pagar, y las monedas de colección, que también pueden ser más artísticas, que pueden tener características más originales, mientras que las monedas corrientes respetan unas características de producción estrictas, es decir, un relieve de cierta altura, un tamaño específico y, sobre todo, un determinado porcentaje de metal.

Reverso de la medalla conmemorativa del Viaje Apostólico del Papa Francisco a Canadá en 2022 por Arianna Cicconi

Una joven Santa Ana para Canadá

Arianna Cicconi también ha realizado otras medallas para el Papa Francisco, como la del viaje apostólico a Canadá en 2022. «Fue la primera medalla para un viaje apostólico que me pidieron. Fue realmente emocionante. Unos años antes, cuando todavía estaba en la Scuola dell'Arte della Medaglia del Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato de Roma a la que asistí hasta 2021, uno de mis diseños fue seleccionado para la medalla del noveno año de pontificado del Papa Francisco. La medalla de Canadá, en concreto, es uno de mis diseños favoritos porque me gustaba mucho la figura de Santa Ana con el Niño, María, en brazos y luego al lado de estas dos figuras una decoración de hojas de arce que son el símbolo del país. Recuerdo que me dijeron que el Papa había apreciado mi dibujo porque yo era una de los pocas entre todos los participantes en este concurso que había representado a Santa Ana con un aspecto juvenil, por tanto con una belleza incluso inocente. Me sentí particularmente conmovida porque eso era exactamente lo que yo quería transmitir.

Boceto de Arianna Cicconi de la medalla conmemorativa del Viaje Apostólico del Papa Francisco a Canadá en 2022.