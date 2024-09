Siete días con el Papa Francisco

En el resumen de esta semana de las actividades del Papa Francisco destacan sus fuertes llamamientos por la paz en el mundo, varias audiencias privadas y su catequesis del Ángelus del pasado domingo donde nos invitó a reflexionar sobre si realmente conocemos a Jesús.

Vatican News

El Papa Francisco ha vuelto de su viaje apostólico a Asia y Oceanía cargado de energía, al día siguiente de aterrizar en Roma, el Pontífice se encontró con los participantes en la peregrinación organizada por los Clérigos Regulares Teatinos con ocasión de su V centenario de fundación. Francisco, desde la Basílica de San Pedro, los animó continuar su camino «en la renovación, la comunión y el servicio: “Los buenos propósitos resultan estériles si no nos ponemos concretamente al servicio de los demás, con humildad, buena voluntad y espíritu de sacrificio”.

El Pasado domingo, antes de rezar a la madre del cielo, Su Sanidad recordó que “para conocer al Señor no basta con saber algo de Él, sino que es necesario seguirlo, dejarse tocar y cambiar por su Evangelio”. “Yo puedo conocer muchas cosas de Jesús, pero si no lo he encontrado, entonces yo no sé quién es Jesús. Es necesario este encuentro que cambia la vida: cambia el modo de ser, cambia el modo de pensar, cambia las relaciones que tienes con los hermanos, la disposición a acoger y a perdonar, cambia las elecciones que haces en la vida. ¡Todo cambia si realmente has conocido a Jesús! Todo cambia”.

En la apretada agenda del Pontífice de esta semana también destaca el encuentro con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina y la audiencia con el nuevo embajador de Israel ante la Santa Sede, Yaron Sideman. Con la presentación de sus cartas credenciales al Pontífice, Sideman comenzó su misión en el Vaticano.

En la catequesis de este miércoles el Papa Francisco compartió sus emociones y reflexiones personales sobre el 45º Viaje Apostólico que le ha llevado estos días pasados a Asia y Oceanía, pero también aprovechó esta cita semanal para hacer un fuerte llamamiento para no olvidar Palestina, Israel, Ucrania y Myanmar “y tantos lugares donde hay guerras feas”: “Recemos por la paz: no olvidemos que la guerra es una derrota. No olvidemos Palestina, Israel, no olvidemos la atormentada Ucrania, Myanmar y tantos lugares donde hay guerras, feas guerras. Que el Señor nos dé a todos un corazón que busque la paz para derrotar a la guerra, que siempre, esa guerra, es una derrota”.

Esta mañana Francisco ha tenido varias audiencias, destaca la que ha mantenido con las Hermanas del Divino Salvador y con los participantes en el Capítulo General de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. A estos últimos, el Papa les ha invitado a “encontrar formas siempre nuevas de dar testimonio”: “Sólo siguiendo a Cristo con fidelidad y docilidad, vuestras estructuras, así como la difusión del patrimonio espiritual e histórico de la Congregación, podrán gozar de una renovada primavera que hará resplandecer vuestro carisma en el momento actual de la historia de la humanidad”.

Destaca su invitación final a escuchar atentamente la voluntad de Dios, así como lo que el Espíritu Santo les va sugiriendo para vivir con fidelidad la identidad y la misión propias de su Congregación: “Los invito, pues, a una atenta escucha de la voluntad de Dios – que no es fácil –, a dar pasos decisivos en el seguimiento de Cristo, que no consiste sólo en aprender una doctrina, sino en asumir un modo de vivir”.