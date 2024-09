Que la celebración común de la Pascua deje de ser una excepción

El Papa Francisco con la delegación de "Pasqua Together 2025" (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

En el 2025, el aniversario de la Resurrección coincidirá para católicos y ortodoxos, que siguen los calendarios gregoriano y juliano respectivamente. También marcará el 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea, durante el cual se promulgó el Símbolo de la fe y se abordó el tema de la fecha de la Pascua. Que la celebración común deje de ser una excepción y se convierta en la norma, fue la invitación de Francisco al grupo “Pasqua Together 2025" recibido en audiencia

Tiziana Campisi – Ciudad del Vaticano

Será un año singular el 2025, porque la Pascua, en los dos calendarios diferentes que utilizan los católicos – que, por cierto, celebrarán el Jubileo ordinario – y los ortodoxos, el gregoriano y el juliano, caerá el mismo día, por lo que su celebración «será común para todos los cristianos».

También conmemorarán el 1700 aniversario del primer Concilio Ecuménico, el de Nicea, «en el que, además de promulgarse el Símbolo de la fe, también se trató la cuestión de la fecha de la Pascua, debido a las diferentes tradiciones existentes en aquella época».

Se trata de una «ocasión importante», que «no debe dejarse pasar en vano», recomendó Francisco al grupo Pasqua Together 2025, a quien recibió esta mañana en audiencia y a quien ofreció el discurso preparado.

Perseverar en la búsqueda de una comunión posible

El grupo Pasqua Together 2025 reúne a realidades y comunidades de distintas confesiones cristianas con el objetivo de invitar a las Iglesias a celebrar la Pascua en una fecha común, preparar la llegada del Segundo milenio de Redención, en el 2033 y promover otras iniciativas similares.

A sus miembros, el Papa explica que varias veces «se le ha pedido que busque una solución» sobre la fecha de la Pascua «para que la celebración común del Día de Resurrección deje de ser una excepción y se convierta en la norma».

De ahí la exhortación a «los que emprenden este camino a perseverar y a esforzarse en la búsqueda de una posible comunión, evitando todo lo que, por el contrario, pueda conducir a mayores divisiones entre hermanos».

La Pascua es de Cristo

Francisco subraya que «la Pascua no sucede por iniciativa propia ni por un calendario u otro» y explica el significado de la Resurrección de Cristo.

El acontecimiento pascual se produjo porque Dios «amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna». No olvidemos la primacía de Dios, su «primerear», el haber dado el primer paso. No nos encerremos en nuestros esquemas, en nuestros planes, en nuestros calendarios, en «nuestra» Pascua. ¡La Pascua es de Cristo!

Planear juntos como discípulos de Jesús

Necesitamos pedir «la gracia de ser cada vez más» discípulos de Cristo, invita el Papa en el texto de su discurso, «dejándonos indicar por Él el camino a seguir y acogiendo con humildad la invitación, hecha ya un día a Pedro, a seguir sus huellas, y a no pensar según los hombres, sino según Dios».

Intentemos, pues, reflexionar, compartir y proyectar juntos, teniéndole a Él delante, agradecidos por la llamada que nos ha dirigido y deseosos de convertirnos, unidos, en sus testigos, para que el mundo crea.

Volver a partir como los apóstoles desde Jerusalén

Es necesario «caminar juntos», concluye Francisco, y para ello sería oportuno «recomenzar, como los apóstoles, desde Jerusalén, lugar desde el que se difundió por el mundo el anuncio mismo de la Resurrección». Allí el Papa exhorta a volver «a rezar al Príncipe de la Paz para que nos dé, hoy, su paz».