El Papa a niños discapacitados y pobres en Port Moresby: «Nadie es una carga»

El Papa Francisco se reunió, por la tarde, en la Caritas Technical Secondary School de Port Moresby, con niños de la calle y discapacitados asistidos por las dos organizaciones caritativas Street Ministry y Callan Services. El Pontífice les recordó que todos son diferentes y cada uno es único ante Dios.

Salvatore Cernuzio - Enviado a Port Moresby

Es Papúa Nueva Guinea en toda su riqueza de costumbres, ritos y tradiciones la que se presentó ante los ojos del Papa Francisco al entrar en la Escuela Secundaria Técnica de Cáritas, segunda parada del primer día de su viaje al país oceánico al que el Pontífice llegó anoche, 6 de septiembre.

Tras el saludo de esta mañana con las autoridades políticas y civiles, Francisco quiso empezar, por la tarde, con los niños de Port Moresby. Son aquellos discapacitados, pobres, sin hogar o sin perspectivas asistidos y atendidos por Street Ministry y Callan Services, dos organizaciones caritativas de la archidiócesis que proporcionan, la primera, ayuda, educación y artículos de primera necesidad a todos los menores que de otro modo deambulan por las polvorientas calles de la capital; la segunda, en cambio, ofrece servicios para niños y adultos discapacitados, garantizándoles también una educación.

Una calurosa bienvenida

Con trajes tradicionales o uniformes escolares, jóvenes y niños esperaron al Papa durante casi dos horas a lo largo del pasillo de entrada al instituto, coronado por una pancarta gigante con el rostro del Pontífice y palabras de bienvenida. Ensayaron sus canciones y bailes, rezaron el Padre Nuestro y el Ave María con las Hermanas de Jesús de Cáritas, agitaron banderas y calentaron sus instrumentos. Los gritos, los coros y el sonido de los tambores se unieron en una explosión cuando el jeep blanco que transportaba al Papa Francisco atravesó la puerta.

Bailes, cantos y dulces

Inmediatamente, el Papa se detuvo a admirar dos actuaciones de danzas tribales y dio las gracias a los bailarines con un pulgar hacia arriba y las manos unidas. Acogido por el cardenal John Ribat, arzobispo de Port Moresby, la superiora de las Hermanas de la Caridad y la directora, entró en el auditorio de la escuela, de donde emanaban cantos y gritos. En primer lugar, Francisco, se detuvo con las dos Marías y el pequeño Jeffrey Matthew que, también vestido de fiesta, le entregó un ramo de flores adornado con hojas tropicales, como los muchos que adornan las paupérrimas avenidas de Port Moresby. El Papa las acarició, las bendijo y les dejó caramelos.

Siguió haciéndolo hasta el escenario, mientras grupos de niños creaban torres sobre los hombros de los demás o se empujaban para poder darle la mano. Algunos tenían miedo y se refugiaban en los brazos de sus madres, mientras que otras madres se acercaban para que el Papa bendijera a sus hijos enfermos.

Preguntas cruciales

Momentos, como siempre, entre la emoción y el entusiasmo; incluso para el mismo Papa, que parecía casi sorprendido por tan entusiasta acogida y que movía la cabeza de un lado a otro sin saber a dónde mirar primero: si a los niños detrás de las cuerdas, al coro de chicas a ambos lados de las gradas, a los pequeños nativos que le esperaban bailando al final de la fila. El baile continuó como un homenaje al Pontífice («Eres bueno», dijo) incluso después del saludo del cardenal Ribat y de dos preguntas de un pequeño invitado de Callan Services y otro del Ministerio de la Calle. Él preguntó el motivo de la discapacidad de algunos de sus compañeros y si había esperanza para ellos; ella interpeló al Sucesor de Pedro sobre su destino de pequeños vagabundos, a menudo una «carga para los demás»: «¿Por qué no tenemos oportunidades como los demás chicos y cómo podemos ser útiles para hacer nuestro mundo más bello y feliz, aunque vivamos en el abandono y la pobreza?».

Esperanza y paz para todos

Desde la confusión inicial, se hizo el silencio en el gran auditorio ante preguntas tan dolorosas de niños que no tienen ni 10 años y que ya parecen llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Sólo fue interrumpido por los gritos descontrolados de una joven discapacitada. En su breve discurso, Francisco partió precisamente de estas preguntas: «Algunos de ustedes me han preguntado: '¿Por qué no soy como los demás? En realidad, sólo tengo una respuesta a esta pregunta y es: 'Porque ninguno de nosotros es como los demás: ¡porque todos somos únicos ante Dios! Es la confirmación de que «hay esperanza para todos», reiteró el Papa, y también «de que cada uno de nosotros, en el mundo, tiene un papel y una misión que nadie más puede cumplir y que esto, aunque comporte dificultades, al mismo tiempo da un mar de alegría, de modo diferente para cada persona. La paz y la alegría son para todos».

Donar amor

No importan las limitaciones, las cosas que sabemos hacer mejor o las cosas que nos cuesta hacer o que nunca podremos hacer: «No es esto lo que determina nuestra felicidad: más bien es el amor que ponemos en todo lo que hacemos, damos y, recibimos», remarcó de nuevo el Papa. «Dar amor, siempre, y acoger con los brazos abiertos el amor que recibimos de las personas que nos aman: esto es lo más hermoso y lo más importante de nuestra vida, en cualquier condición y para cualquier persona... ¡incluso para el Papa! ¿Lo saben? Nuestra alegría no depende de nada más: ¡nuestra alegría depende sólo del amor!».

Como «un salto»

Y el amor es también la receta para «hacer nuestro mundo más bello y feliz», subrayó el Papa Francisco, respondiendo así a la segunda pregunta. «¡Amar a Dios y a los demás con todo el corazón! Y tratar de aprender -incluso en la escuela- todo lo que podamos, hacerlo de la mejor manera, estudiando y comprometiéndonos plenamente en cada oportunidad que se nos ofrece para crecer, mejorar y perfeccionar nuestros dones y capacidades.» Es como cuando te preparas para dar un gran salto: «Primero te concentras y apuntas todas tus fuerzas y músculos en la dirección correcta...». Así es también para nosotros: concentrar todas nuestras fuerzas en la meta, que es el amor a Jesús y en Él a todos los hermanos y hermanas que encontramos en nuestro camino, y luego, con ímpetu, ¡llenar todo y a todos con nuestro afecto!».

Mantener encendida la luz del amor

En este sentido, «¡ninguno de nosotros es una carga, sino que todos somos hermosos dones de Dios, un tesoro los unos para los otros!», concluyó el Papa. De ahí un mandato preciso: «Mantengan siempre encendida esta luz, que es signo de esperanza, y no sólo para ustedes, sino para todos los que encuentren, y también para nuestro mundo, a veces tan egoísta y preocupado por cosas que no importan. Mantengan encendida la luz del amor».

El Pontífice «abrumado» por los niños

De nuevo en la algarabía más festiva posible, el Papa Francisco bajó del escenario para la foto de grupo. Fue un momento irrepetible con el Obispo de Roma perdiéndose en una nube de plumas, pajitas, pulseras y tocados: todos los niños le rodearon para salir en el objetivo y poco a poco desde las gradas y sillas se fueron sumando más. Él les animaba con coros: 'A mi señal... Uno... Dos... Tres...'.

Especiales a los ojos de Dios y del Papa

Al menos media hora pasó Francisco posando sus manos sobre las cabezas de los niños enfermos, algunos llevados en camillas por monjas o envueltos en portabebés sobre el pecho de sus madres. Parecía no tener fin el flujo de rosarios y caramelos que el Papa repartía: cuando parecía haber terminado, una docena más de niños estaban ante él con las manos extendidas. Él recorrió divertido todo el pasillo hasta la salida, tomándose su tiempo para hacerles sentir «especiales» a los ojos de Dios y también a los del Papa.