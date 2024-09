El Papa en Yakarta. Inicia su viaje abrazando a huérfanos, pobres y refugiados

Francisco al llegar a la Nunciatura Apostólica se reunió con un grupo de 40 hombres, mujeres, ancianos y niños asistidos y acompañados por las hermanas dominicas, el Servicio Jesuita a Refugiados y la Comunidad de Sant'Egidio. El Pontífice saludó uno a uno a los presentes y escuchó las historias de cada uno, entre ellos también una familia de refugiados de Sri Lanka y un refugiado rohingya. Su primera y única cita en esta jornada dedicada al descanso

Salvatore Cernuzio - Enviado a Yakarta

La visita del Papa Francisco a Indonesia comenzó bajo el signo de los huérfanos, los ancianos, los pobres y los refugiados, encarnación de la «cultura del despilfarro» que siempre ha denunciado. El Papa aterrizó en el aeropuerto Soekarno-Hatta de la capital, Yakarta -primera escala de un largo viaje apostólico que le llevará también a peregrinar a Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur hasta el 13 de septiembre- y se dirigió a la Nunciatura Apostólica, un gran edificio construido en los años sesenta que se alza cerca de la plaza Merdeka, la zona central de la ciudad, entre las numerosas estructuras militares que jalonan sus calles y plazas.

Carteles de bienvenida al Papa en las calles de Yakarta

Saludos de la gente en la calle

Durante media hora, el coche blanco que transportaba al Pontífice, único matiz de color en una ciudad envuelta en un manto grisáceo, se aventuró entre el tráfico, entre rascacielos, rascacielos y edificios de arquitectura típica javanesa del siglo IX, a cuyos pies es fácil encontrar chabolas y casuchas de madera con vistas al río Ciliwung. La ropa colgada con una humedad que alcanza el 92% es señal de que hay vida en el interior.

Desde las calles, hombres, mujeres y niños con camisetas blancas ondeaban banderas con los colores de Indonesia y gritaban «Selamat datang», «bienvenido», al paso del coche papal. Cruzaron el umbral de la Nunciatura, guiados por el Nuncio Piero Pioppo, para saludar al Papa Francisco, todos sentados en círculo en el vestíbulo: huérfanos, ancianos, pobres, refugiados. Eran 40 en total, acompañados por quienes les asisten a diario y tratan de satisfacer sus necesidades: las monjas dominicas, el Servicio Jesuita a Refugiados y la Comunidad de Sant'Egidio.

El Papa rodeado de niños huérfanos atendidos por monjas dominicas

Un «pueblo abigarrado» en la Nunciatura

En concreto, la Comunidad, activa en el país asiático desde 1991 por iniciativa de algunos jóvenes laicos de la diócesis de Padang y ahora ramificada en once ciudades, acompañó a 20 invitados a la Nunciatura: «Un pueblo abigarrado», explican a Radio Vaticano-Vatican News representantes de Sant'Egidio presentes en el encuentro, «pobres que viven en la calle, que recogen la basura y la reciclan. No son los clochards como los vemos en Europa, sino familias enteras que no tienen casa y viven entre la basura».

Aquí en Yakarta los llaman «los carreteros» en el idioma local, porque en estos vehículos de madera cargan la basura recogida en los vertederos y a menudo el propio carro es la única «casa» que tienen, donde viven, comen y duermen. Sant'Egidio les lleva comida y ropa, como hace en todas las ciudades del mundo. Algunas de estas personas han podido estrechar hoy la mano del Papa, que ha recorrido todas las sillas, saludando a cada uno de los presentes y escuchando brevemente su historia.



Refugiados y supervivientes de naufragios



Entre ellos, acompañados también por Sant'Egidio y Erlip Vitarsa, primer diácono permanente de la archidiócesis de Yakarta, había ancianos de los institutos, pobres que viven o trabajan en los vertederos y acuden al comedor comunitario, luego refugiados de Somalia y una familia de refugiados de Sri Lanka, que habían huido de la persecución contra los tamiles. Habían zarpado hacía meses en un barco con destino a Australia, pero la embarcación zozobró en alta mar. Milagrosamente vivos, lograron regresar a Indonesia y, como muchos, esperan reunirse con familiares en Australia o incluso Canadá. «Viven en el limbo, en un país que no los rechaza pero que no tiene la legislación ni los medios adecuados para darles asistencia».

El Papa Francisco escuchó su historia, relatada por James, y les bendijo, al igual que hizo con un refugiado de Myanmar, uno de los muchos rohingya que sufren esas brutalidades tantas veces estigmatizadas por el Papa, el único que ha dado voz en el debate público a esta minoría. El Pontífice puso hoy su mano sobre la cabeza del niño, traído a la Nunciatura por el JRS, en señal de cercanía y preocupación.

Algunos de los niños presentes en la reunión en la Nunciatura

Cariño para los niños

Abrazos y más abrazos repartió Francisco entre los numerosos niños presentes: tanto los huérfanos recogidos en pueblos y suburbios urbanos, alimentados y educados por las Hermanas Dominicas, como los niños de las Escuelas de la Paz (18 en todo el archipiélago, que reúnen a más de 3.000 niños. Estos últimos donaron el dibujo del «mundo que me gustaría», la imagen del globo terráqueo sostenido por dos brazos formados por todas las banderas, unidas y juntas en señal de fraternidad.

Entre besos, bendiciones en cabezas y frentes, abrazos y rosarios de regalo, el Papa pasó gran parte de este encuentro con los más pequeños, el primero y por hoy el único -tras el largo viaje de 13 horas en avión desde Roma- cita del viaje al Sudeste Asiático y Oceanía. Luego se detuvo a hablar en privado con una mujer de Afganistán, envuelta en un chador, y bromeó con un anciano en silla de ruedas: «¡Yo también!». Finalmente dio su bendición, diciendo que estaba feliz y emocionado de haber comenzado el viaje más largo de su pontificado con un nombramiento así.

Una mujer afgana saluda al Papa