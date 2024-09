El Papa entre los niños discapacitados de Dili: "Son nuestros maestros, nos enseñan a cuidar"

Francisco en la Casa Irmãs Alma que garantiza cuidados y asistencia a niños con enfermedades graves. El Pontífice se encuentra con las monjas y unos cincuenta niños que le reciben con canciones y regalos. Francisco anima a amar a los frágiles: «Es el sacramento de los pobres». Luego señala el ejemplo de Silvano, de 7 años, aquejado de una enfermedad neurodegenerativa: «Nos enseña a dejarnos curar». Y firma el diario del joven Arcángel, en silla de ruedas.

«Cuando Jesús habla del Juicio Final, dice a algunos: 'Vengan conmigo'. Pero no dice: 'Vengan conmigo porque han sido bautizados, porque han sido confirmados, porque se han casado por la Iglesia, porque no han mentido, porque no han robado...'. ¡No! Dice: 'Vengan conmigo porque han cuidado de mí. Tú me has cuidado'».

Páginas arrancadas del Evangelio las vividas esta mañana, 10 de septiembre, en Dili, segundo día del viaje del Papa Francisco a Timor Oriental, en la casa Irmãs Alma. Una estructura de ladrillos, alfombras rojas y paredes pintadas de blanco, donde desde hace años las hermanas de la Asociación de Instituciones Misioneras Laicas, fundada en los años 60 en Indonesia, atienden a niños discapacitados y gravemente enfermos. Durante la media hora de visita del Pontífice, las sonrisas de la espontaneidad del medio centenar de niños presentes (pero también de las religiosas), que se lanzaban en medio de la sala o sobre el regazo del Papa para pedirle una bendición, se alternaron con la emoción, con la caricia de Silvano, de siete años, aquejado de una gravísima enfermedad neuromotora, y las lágrimas, cuando -al salir de las instalaciones- Francisco saludó uno a uno a madres y padres desesperados que sostenían en brazos a niños hidrocefálicos o con retraso cognitivo.

Páginas del Evangelio hechas carne con un Papa emocionado ante un sufrimiento frente al que -como ha dicho en tantas ocasiones- sólo hay lágrimas y no explicaciones, pero al mismo tiempo sonriente al ver la emoción irrefrenable de una población con una fe profunda que no mira cordones de seguridad ni protocolos sino que sólo quiere tener una bendición del Sucesor de Pedro.

De nuevo hoy, como ayer a su llegada, el recorrido desde la Nunciatura hasta Casa Irmãs Alma estuvo marcado por cordones incontenibles de personas en las calles que, con gritos, banderas, aplausos, lágrimas y saltos de alegría, saludaron el paso del coche papal. El impacto fue fuerte a la entrada de la Casa, adornada con flores, alfombras rojas, una extensión de regalos, rosarios, estatuas de la Virgen de Fátima, con una niña de menos de cinco años, focomélica, que junto con otras dos niñas de la misma edad vestidas con ropas tradicionales y una coronita le dieron la bienvenida y le honraron con un tais, el pañuelo tradicional timorense. Francisco la abrazó y le colocó rosarios y caramelos en el cinturón, mientras una monja, en un gesto de cariño como los muchos que jalonan la vida diaria en la Casa Irmãs Alma, le ajustaba la charretera bajada. Entonces el Papa se dirigió a sus colaboradores: «¿No se puede hacer algo por ella? ¿Podemos operarla?», preguntó.

El sacramento de los pobres

Son enfermedades incurables, de hecho, las que padecen la mayoría de estos niños, y es exasperante ver que no se ha podido intervenir en enfermedades curables durante el embarazo, debido a la pobreza y a la escasez de medios médicos. Lo único que queda ahora es el amor por estas personas completamente ciegas, autistas, discapacitadas, con síndrome de Down.

«Un amor que anima, que construye y que fortalece».



A esto llamo «el sacramento de los pobres», añade el Papa en italiano.



Gestos de cuidado



Amor «es lo que se encuentra aquí: amor», subrayó el Pontífice en su breve discurso, precedido por el saludo de la superiora, sor Gertrudis Bidi, en el interior de la Sala San Vicente de Paúl. Un amor visible en pequeños gestos como el de las monjas calmando a un niño que había roto a llorar al comienzo del encuentro, o sosteniendo a niños no tan pequeños que se habían quedado dormidos. O las manos en la cabeza para arreglarles el pelo, la persecución de los niños más animados de la sala, la enseñanza de una canción en italiano con la guitarra a niñas que no tienen vista.

El agradecimiento a las monjas y a los niños

«Sin amor, esto no se puede entender», dijo el Papa. «No podemos comprender el amor de Jesús si no empezamos a practicar el amor. Compartir la vida con los más necesitados es un programa, vuestro programa, es el programa de todo cristiano», insiste. A continuación agradece a las monjas y a sus colaboradores por lo que hacen y también agradece a las niñas, niños y niñas “que nos dan el testimonio de dejarse cuidar por Dios”.

“Ellos son los que nos enseñan cómo debemos dejarnos cuidar por Dios y no por muchas ideas o proyectos o caprichos. Dejarnos cuidar por Dios y ellos son nuestros maestros. Gracias por esto"

El testimonio silencioso de Silvano

Apartando la vista del papel, el Papa llama al centro de la sala a Silvano, de 7 años, que duerme en su cochecito, única garantía de movilidad. Francesco lo acaricia, lo observa: “Estoy mirando a este niño: ¿cómo se llama? ¿Qué nos enseña Silvano? Él nos enseña a cuidar: cuidándolo a él, aprendemos a cuidar. Y si miramos su rostro está tranquilo, sereno, durmiendo en paz. Y así como él se deja cuidar, también nosotros debemos aprender a dejarnos cuidar: dejarnos cuidar por Dios que tanto nos ama, dejarnos cuidar por la Virgen, que es nuestra Madre”. El Papa pide a Nuestra Señora que recite un Ave María.

Firma en el diario de Arcangelo

A esto le siguen cantos, saludos, obsequios y homenajes. Arcangelo, un joven de 24 años, de pelo rizado y ojos castaños intensos, en silla de ruedas, saluda al Papa Francisco con las manos entrelazadas y le entrega dos agendas de cuero negro. Cada día anota sus pensamientos, sus reflexiones. Pide al Papa que lo firme y el Papa Bergoglio deja dos dedicatorias, en portugués: “A Arcangelo, con a minha abençoe (A Arcangelo con mi bendición)”.

El abrazo a madres y padres entre lágrimas



Antes de despedirse y ser 'atacado' por monjas y niños que se arrojan a sus pies para besarle las manos y despedirse, el Papa Francisco deja en la Casa un regalo: una estatua de la Natividad. “Miren con atención: San José cuida a la Virgen, y la Virgen cuida a Jesús. La persona más importante es la que más se deja cuidar: Jesús se deja cuidar por María y José”. , la presenta. “No lo olvidéis: debemos aprender a dejarnos cuidar, todos, como ellos se dejaron cuidar. Gracias". El Papa también firma la placa por los 60 años de fundación de la congregación de Alma y luego se dirige hacia la salida. Un cordón de padres le espera cerca del coche. Los llantos, los gritos, los gritos de "Papá...Papá..." se escuchan desde antes. Son personas afligidas por el sufrimiento de sus hijos. Muchas mujeres se arrodillan ante el Papa; una, con las manos entrelazadas, hunde la cabeza en su bata; un padre se desmaya y la seguridad lo ayuda rápidamente; una madre, menos joven que las demás, inclinada hacia adelante por el peso del bebé hidrocéfalo que lleva en una bolsa, llora en la mano del Papa Francisco. Mira en silencio, cierra los ojos, da su bendición, coloca su mano sobre las frentes que aparecen ante él. En esta ocasión no hay palabras: sólo lágrimas. Los del corazón.