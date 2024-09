El Papa pide la liberación de Aung San Suu Kyi

La revista católica italiana "Civiltà Cattolica" ha publicado las conversaciones del Papa Francisco con jesuitas con los que se reunió en Indonesia, Timor Oriental y Singapur, en el marco de su viaje al Sudeste Asiático y Oceanía. En ellas, el Papa hizo un llamamiento en favor de la líder birmana, que fue arrestada en 2021 tras el golpe militar en Birmania. Francisco recibió a su hijo en Roma y dijo que estaba dispuesto a recibirla en el Vaticano.

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

«He pedido la liberación de Aung San Suu Kyi. Recibí a su hijo en Roma. Me ofrecí a acogerla en el Vaticano». La suerte de la Premio Nobel de la Paz y líder birmana, depuesta y encarcelada tras el golpe militar de 2021, y más ampliamente la de Birmania sumida en una guerra civil, sigue estando en el centro del pensamiento y la oración del Papa, como demuestra este llamamiento hecho durante su conversación con los jesuitas con los que se reunió en Indonesia, Timor Oriental y Singapur.

El Papa habló en privado con sus hermanos de la Compañía de Jesús en tres encuentros diferentes, en el marco de su larga peregrinación del 2 al 13 de septiembre al Sudeste Asiático y Oceanía. Como es «tradición» al final de cada viaje apostólico, La Civiltà Cattolica, la histórica revista de la Compañía de Jesús, publica hoy, martes 24 de septiembre, amplios extractos de las conversaciones del Pontífice en un artículo firmado por el padre Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

Una amplia gama de temas

El Papa trató varios temas con jesuitas de los territorios que visitó y de regiones cercanas, sacerdotes locales y presbíteros que llevan décadas en misión en estos lugares. Las conversaciones incluyeron confesiones personales, sugerencias e indicaciones para el servicio pastoral y la misión, particularmente en Asia, así como acontecimientos de actualidad. Por ejemplo, la tragedia que se vive en Birmania desde hace más de tres años. La situación allí «es difícil», como dijo el Papa a un religioso birmano que le preguntó cómo no perder la esperanza cuando «hemos perdido la vida, la familia, los sueños y el futuro».

Pensamientos para los rohingya y Aung San Suu Kyi

A propósito de Birmania, el Papa quiso recordar lo cerca que los rohingya «están de su corazón». Se había reunido con algunos miembros de esta minoría musulmana, discriminada y perseguida, durante su viaje a Birmania y Bangladés en diciembre de 2017. También habló con Aung San Suu Kyi, que entonces era primera ministra. Francisco respondió entonces al jesuita birmano que le había preguntado sobre la esperanza, diciendo que «no hay una respuesta universal a su pregunta. Hay jóvenes buenos que luchan por su país.

Hoy, en Birmania, no se puede permanecer en silencio: ¡hay que hacer algo! «El futuro de vuestro país debe ser una paz fundada en el respeto de la dignidad y de los derechos de todos, en el respeto de un orden democrático que permita a todos aportar su contribución al bien común», dijo Francisco. A continuación, reiteró su llamamiento a la liberación de Aung San Suu Kyi, recordando su audiencia con su hijo en Roma. «Le ofrecí acogerla en nuestro territorio, en el Vaticano. En este momento, la Señora (de Rangún) es un símbolo. Y los símbolos políticos deben ser defendidos. ¿Recuerdan a esa monja arrodillada con las manos en alto delante de los militares? Dio la vuelta al mundo. Rezo para que ustedes, los jóvenes, sean igual de valientes. La Iglesia de su país es valiente".

La foto de una monja enfrentándose a hombres armados se hizo viral durante el golpe de Estado de febrero de 2022.

El ideal de justicia

Con los jesuitas de Asia, el Papa habló de valentía, refiriéndose a las madres argentinas de la Plaza de Mayo que, desde hace décadas, luchan y protestan por la justicia y la verdad sobre sus hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura militar, y que han inspirado el Kamisan en Indonesia. Se trata de un movimiento pacífico que organiza manifestaciones y protestas no violentas todos los jueves para exigir el esclarecimiento de la violencia masiva que sacudió Yakarta durante la «tragedia nacional» de Semanggi en 1998, cuando decenas de mujeres fueron blanco de turbas enfurecidas con violencia generalizada contra personas y propiedades.

Uno de los jesuitas presentes en el coloquio de Yakarta acompaña a las familias de las víctimas de pasadas violaciones de los derechos humanos, y entregó al Papa una carta escrita por la madre de una de las víctimas de la tragedia de Semanggi, explicando que Maria Katarina Sumarsih es una de las iniciadoras de Kamisan, inspirada en las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina. «Este grupo pide al gobierno que revele las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y haga justicia a las víctimas y sus familias. ¿Qué consejo puede darnos?», preguntó.

La plaga del clericalismo

Siempre en respuesta a sus hermanos jesuitas, Francisco se detuvo también en cuestiones eclesiales. Empezando por el clericalismo, siempre señalado como una «plaga». En respuesta a un jesuita de Dili, Timor Oriental, Francisco repitió que el clericalismo «está en todas partes». «Por ejemplo, en el Vaticano hay una fuerte cultura clerical, que poco a poco estamos tratando de cambiar», dijo. «El clericalismo es uno de los medios más sutiles que utiliza el diablo». Como es habitual, el Papa citó al cardenal Henri de Lubac y su libro "Meditaciones sobre la Iglesia", en el que habla de la "mundanidad espiritual", diciendo que es "lo peor que le puede pasar a la Iglesia, incluso peor que la época de los Papas concubinos". El clericalismo -dijo el Pontífice- es la mayor mundanidad dentro del clero. Una cultura clerical es una cultura mundana».

El Papa en el encuentro con jesuitas en Singapur, el 11 de septiembre pasado.

El descanso a través de la oración

Los consejos del Papa para la misión de los religiosos en Asia son numerosos, empezando por recordar a las grandes figuras de la Compañía de Jesús, como el padre Pedro Arrupe y Matteo Ricci. Como hace a menudo, el Papa Francisco insistió en acompañar el servicio con la oración, una necesidad fundamental. En respuesta al jesuita que le preguntó cómo se las arregla para rezar en medio de sus ajetreados días, Francisco explicó que incluso para él, el Papa, es una «necesidad». «Lo necesito de verdad. Me levanto temprano porque soy viejo. Después de descansar, que me hace bien, me levanto hacia las 4, luego a las 5 empiezo a rezar: rezo el breviario y hablo con el Señor. Si la oración es un poco, digamos, «aburrida», rezo el rosario. Después voy al Palacio Apostólico para las audiencias. Después almuerzo y descanso un poco. A veces rezo una oración silenciosa ante el Señor. Rezo y celebro la Eucaristía, por supuesto. Por la tarde -añadió el Pontífice- continúo rezando. Es muy importante para la oración hacer lectura espiritual, porque necesitamos desarrollar nuestra espiritualidad con una buena lectura. Rezo así, simplemente... Es sencillo, ¿sabes? A veces me duermo rezando. Y cuando eso sucede, no es un problema. Para mí, es señal de que estoy bien con el Señor. Descanso en la oración. Nunca abandono la oración».