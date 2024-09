El Papa y los católicos belgas, mosaico de historias entre compromiso y fraternidad

En el encuentro del Papa con la Iglesia belga, algunos testimonios ofrecieron un vistazo a la vida entre los jóvenes y la "cultura del futuro", el shock por los abusos y la experiencia de los cuidados, el esfuerzo del diálogo y los frutos de la sinodalidad.

Isabella Piro y Tiziana Campisi - Ciudad del Vaticano

Está la alegría de los jóvenes y sus grandes sueños, pero también el horror y el dolor de las víctimas de abusos, junto con los desafíos de la pastoral carcelaria y de la sinodalidad entre los seis testimonios pronunciados la mañana de este sábado 28 de septiembre, en la Basílica de la Sagrado Corazón de Koekelberg, en Bruselas.

Durante el encuentro del Papa Francisco con obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes de pastoral, se suceden las voces de algunos representantes de la comunidad católica que cuentan sus experiencias de vida y de fe y formulan preguntas al Papa.

Compartiendo alegrías y tristezas en el nombre de Cristo

Como el párroco Helmut Schmitz, decano de la cercana Eupen-Kelmis desde hace veintitrés años, que se centra en los "retos crecientes" que hoy no sólo los sacerdotes, sino también los fieles están llamados a afrontar, "debido a las estructuras cambiantes de las parroquias". Sin embargo, afirma el sacerdote, nunca falta "un gran gozo al compartir alegrías y dolores en nombre de Cristo, y al celebrar la cercanía del Dios misericordioso". Porque "en tiempos de gran incertidumbre", el ejemplo de san Juan Bosco que recomendaba "hacer el bien, estar alegres y dejar la charla a los demás", puede ser de gran inspiración para el párroco. El objetivo de todas las personas de buena voluntad, concluye, es contribuir a "una sociedad pacífica y justa, y así ser una Iglesia de Jesucristo cada vez mejor".

Los jóvenes y su diversidad

Yaninka De Weirdt, una trabajadora del ministerio juvenil flamenco, habla en lugar de los jóvenes y sus grandes y diferentes sueños. Describe las ambiciones, los deseos, el coraje de los jóvenes, pero también sus vacilaciones y las numerosas dificultades encontradas en el mundo contemporáneo. Hay quienes quieren "creer sin dudar y dar testimonio de su fe", afirma Yaninka, y quienes esperan "una Iglesia brillante, donde los jóvenes estén en la 'sala de control' y definan la 'cultura del futuro'; hay quienes apuestan por la hospitalidad y otros para quienes "el respeto a la vida constituye un valor esencial por el que luchar". En cada uno, subraya la agente pastoral, se percibe "un entusiasmo genuino y un fuego contagioso", aunque a menudo nos encontramos en desacuerdo, "resistiéndonos al diálogo y cada uno permaneciendo seguro en su propia 'burbuja'". Por tanto, "todos en camino con Cristo, pero por caminos muy diferentes", de ahí la pregunta de la agente pastoral al Papa: ¿cómo pueden los jóvenes y los responsables de la pastoral juvenil "contribuir a la unidad en la diversidad y soñar juntos?".

Los frutos del Sínodo sobre la sinodalidad

Por su parte, el teólogo Arnaud Join-Lambert analizará el próximo Sínodo sobre la sinodalidad, previsto en el Vaticano en octubre. Casado y padre de tres hijos, profesor de teología práctica y liturgia en la Universidad Católica de Lovaina, es miembro de la Comisión de Metodología, organización coordinada por sor Nathalie Becquart, subsecretaria del Sínodo de los Obispos. “Fue una experiencia maravillosa trabajar junto con miembros de todos los continentes - informa el teólogo - para encontrar la mejor manera de involucrar a los católicos de todas las culturas y edades”. Join-Lambert pone especial énfasis en el método de la "conversación en el Espíritu", aplicado durante el Sínodo y que hoy, observa, "está dando muchos frutos" también en Bélgica, aunque, en el contexto del "Occidente secularizado, donde la tradición sinodal está ya bien consolidada", sucede que "las comunidades tienen dificultades para renovarse".

La ira y el dolor transformados en asistencia a las víctimas de abusos

A continuación, toma la palabra Mia De Schamphelaere, representante de los centros de acogida para víctimas de abusos en Flandes. Con su testimonio, da cuenta de los sentimientos encontrados por los creyentes ante este crimen: habla de "horror, tristeza e impotencia", describe el shock y la vergüenza que sintieron los fieles. Sin embargo, subraya que, con el tiempo, la ira y el dolor han tenido la oportunidad de transformarse en "asistencia concreta" a las víctimas, para ofrecerles no sólo un lugar seguro para hablar del sufrimiento sufrido, sino también una escucha dispuesta y "un corazón abierto” que los guía hacia la recuperación. Una experiencia en la que Mia dice haber "encontrado al Señor" precisamente en "el sufrimiento del cuerpo y del alma". Pero consciente de que "las víctimas de abusos a una edad temprana traen consigo un sufrimiento que dura toda la vida", pregunta a Francisco "cómo puede la Iglesia ver, reconocer y aprender de las heridas de los supervivientes", y cómo "construir una cultura eclesial", en la que todos “se sientan seguros, protegidos y tutelados”, y “¿cómo pueden todas las autoridades permanecer equilibradas” y “todas las políticas volverse transparentes”?

La fraternidad es un lugar para experimentar a Dios

Sor Agnés ofrece también su testimonio, desde la Fraternidad de Tiberíades, comunidad religiosa católica de inspiración franciscana nacida en 1979 y con sede en Bélgica, especialmente dedicada a la evangelización de los jóvenes y las familias y cuyo objetivo es "ayudar a descubrir la belleza de Cristo y de su cuerpo la Iglesia". “La fraternidad es un lugar donde podemos experimentar a Dios y el misterio pascual, especialmente en la misericordia fraterna”, añade sor Agnés, que reconoce lo difícil que es hoy y “cuánto se cuestiona el valor de la fidelidad” y por ello pregunta al Papa cómo para "vivirlo y mostrar que, probado en la cruz, es un camino hacia la felicidad".

Donde la misericordia por sí sola no es suficiente

Por último, se acerca al micrófono Pieter De Witte, capellán de la prisión auxiliar de Lovaina y padre de tres hijos. En su discurso, recuerda que "la cárcel es un lugar de aislamiento, frustración e inseguridad", dentro del cual "la llamada a la misericordia" empuja no sólo a visitar a los presos, sino también a "dirigir una crítica profética contra un sistema penitenciario destructivo y contra la tendencia de la sociedad a privar de libertad a grupos cada vez mayores de personas: autores de delitos, personas sin derecho de residencia o personas con problemas psiquiátricos". De este contexto, continúa De Witte, surge una pregunta: ¿cómo deben comportarse los cristianos ante el sistema penal belga? La cuestión, concluye el capellán, es crucial, considerando que hoy "la misericordia no parece ser suficiente". El deseo de un castigo justo y de una sociedad segura es un deseo auténtico y legítimo, y los propios presos muchas veces no quieren misericordia, sino sobre todo justicia".