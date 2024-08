El Papa: “Todo lo que hay que hacer en la vida es escuchar a Jesús”

Con ocasión de la fiesta de la #TransfiguracióndelSeñor el Santo Padre recuerda en su cuenta @Pontifex que, hay una sola forma de escuchar a Jesús: “Toma el Evangelio, léelo y escucha lo que Jesús dice a tu corazón. Porque Él tiene palabras de vida eterna”.

“‘Este es mi Hijo amado, escúchenlo’ (Mt 17,5). Todo lo que hay que hacer en la vida es escuchar a Jesús. Toma el Evangelio, léelo y escucha lo que Jesús dice a tu corazón. Porque Él tiene palabras de vida eterna”. Este es el post que el Papa Francisco publicó este martes 6 de agosto, en su cuenta @Pontifex, con ocasión de la fiesta de la #TransfiguracióndelSeñor.

El post del Santo Padre para esta ocasión se inspira en la homilía que pronunció durante la Santa Misa para la Jornada Mundial de la Juventud, que celebró el 6 de agosto de 2023, en el parque Tejo de Lisboa, en el marco de su Viaje Apostólico a Portugal, con motivo de la XXXVII Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Brillamos cuando aprendemos a amar como Jesús

En la Misa conclusiva, antes de que los jóvenes regresaran a sus casas y a sus respectivos países, el Pontífice les propuso tres verbos tomados del Evangelio de la Transfiguración: resplandecer, escuchar y no tener miedo.

Al comentar el primer verbo, el Santo Padre dijo que, Jesús se transfigura, y que «su rostro resplandecía como el sol». De ahí, recordó a los jóvenes que, “también hoy nosotros necesitamos algo de luz, un destello de luz que sea esperanza para afrontar tantas oscuridades que nos asaltan en la vida”, porque “Él es la luz que no se apaga, es la luz que brilla aun en la noche”.

“Pero quisiera decirles que no nos volvemos luminosos cuando nos ponemos debajo de los reflectores, no, eso encandila. No nos volvemos luminosos cuando mostramos una imagen perfecta, bien prolijitos, bien terminaditos; no, no, aunque nos sintamos fuertes y exitosos. Fuertes y exitosos, pero no luminosos. Nos volvemos luminosos, brillamos, cuando, acogiendo a Jesús, aprendemos a amar como Él. Amar como Jesús, eso nos hace luminosos, eso nos lleva a hacer obras de amor. No te engañes, amiga, amigo, vas a ser luz el día que hagas obras de amor. Pero cuando en vez de hacer obras de amor hacia afuera, mirás a vos mismo, como un egoísta, ahí la luz se apaga”.

Todo lo que hay que hacer en la vida es escuchar a Jesús

El segundo verbo que el Papa Francisco propuso a los jóvenes fue escuchar. En el monte, en medio de una nube se oye la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado. Escúchenlo». El Pontífice revela un secreto a los jóvenes, les dice, “está todo aquí, y todo eso que hay que hacer en la vida está en esto: Escuchar a Jesús”.

“Agarrá el Evangelio y leé lo que dice Jesús y lo que dice en tu corazón. Porque Él tiene palabras de vida eterna para nosotros; Él revela que Dios es Padre, es amor. Él nos enseña el camino del amor, escúchalo a Jesús. Porque, por ahí nosotros con buena voluntad emprendemos caminos que parecen ser del amor, pero en definitiva son egoísmos disfrazados de amor. Tené cuidado con los egoísmos disfrazados de amor. Escúchalo, porque Él te va a decir cuál es el camino del amor. Escúchalo”.

No tengan miedo, Jesús conoce su corazón

No tener miedo, fue el tercer verbo que el Santo Padre propuso a los participantes en la JMJ de Lisboa. Una palabra que en la Biblia se repite tanto, sobre todo, en los Evangelios, y estas fueron las últimas palabras que en este momento de la transfiguración Jesús dijo a los discípulos: "No tengan miedo".

“A ustedes, jóvenes, que han vivido este gozo; a ustedes que cultivan sueños grandes pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse; a ustedes, que a veces piensan que no serán capaces; a ustedes, jóvenes, tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizás fracasados o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa; a ustedes, jóvenes, que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz; a ustedes, jóvenes, que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente; a ustedes, jóvenes, que la Iglesia y el mundo necesitan [como] la tierra necesita la lluvia; a ustedes, jóvenes, que son el presente y el futuro; sí, precisamente a ustedes, jóvenes, [Jesús] hoy les dice: No tengan miedo”.

Antes de concluir su homilía, el Papa Francisco alentó a los jóvenes diciéndoles que es el mismo Jesús “quien los está mirando en este momento, quien los conoce, conoce su corazón, conoce sus vidas y les dice: No tengan miedo”.