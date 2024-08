El Papa: La pena de muerte no hace justicia, es un veneno para la sociedad

«Un cristiano en el corredor de la muerte. Mi compromiso junto a los condenados» es el título del libro de Dale Racinella, publicado por Libreria Editrice Vaticana, que sale a la venta el martes 27 de agosto, con prólogo del Papa Francisco. Recinella, de 72 años, antiguo abogado de éxito en Wall Street, acompaña espiritualmente a los condenados en algunas penitenciarías de Florida desde 1998 como capellán laico junto a su esposa Susan.

El Evangelio es el encuentro con una Persona viva que cambia la vida: Jesús es capaz de revolucionar nuestros proyectos, aspiraciones y perspectivas. Conocerle es llenar de sentido nuestra existencia, porque el Señor nos ofrece la alegría que no pasa. Porque es la alegría misma de Dios.

La historia humana de Dale Recinella, a quien conocí en una audiencia, llegué a conocer mejor a través de los artículos que escribió a lo largo de los años para 'L'Osservatore Romano' y ahora a través de este libro, que llega al corazón, es una confirmación de lo que se ha dicho: sólo así se explica cómo fue posible que un hombre, con otras metas en mente para su futuro, se convirtiera en capellán, como cristiano laico, esposo y padre, de los condenados a la pena capital.

Se trata de una tarea muy difícil, arriesgada y ardua de llevar a cabo, porque toca el mal en todas sus dimensiones: el mal hecho a las víctimas, y que no puede ser reparado; el mal que experimenta el condenado, sabiéndose destinado a una muerte segura; el mal que, con la práctica de la pena capital, se inculca a la sociedad. Sí, como he dicho en repetidas ocasiones, la pena de muerte no es en absoluto la solución a la violencia que puede sobrevenir a personas inocentes. Las ejecuciones, lejos de hacer justicia, alimentan un sentimiento de venganza que se convierte en un veneno peligroso para el cuerpo de nuestras sociedades civilizadas. Los Estados deberían preocuparse por dar a los presos la oportunidad de cambiar realmente de vida, en lugar de invertir dinero y recursos en reprimirlos, como si fueran seres humanos que ya no merecen vivir y de los que hay que deshacerse. En su novela El Idiota, Fiódor Dostoievski resume impecablemente la insostenibilidad lógica y moral de la pena de muerte de la siguiente manera, hablando de un hombre condenado a la pena capital: «¡Es una violación del alma humana, nada más! Se dice: 'No matarás', y en cambio, porque él ha matado, otros le matan. No, es algo que no debería existir». Precisamente el Jubileo debería comprometer a todos los creyentes a pedir con voz inequívoca la abolición de la pena de muerte, una práctica que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, «¡es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona!» (n. 2267).

Portada del libro de Dale Recinella «Un cristiano en el corredor de la muerte» (LEV)

Además, las acciones de Dale Recinella, por no mencionar la importante contribución de su esposa Susan reflejada en el libro, son un gran regalo para la Iglesia y la sociedad de Estados Unidos, donde Dale vive y trabaja. Su compromiso como capellán laico, en un lugar tan inhumano como el corredor de la muerte, es un testimonio vivo y apasionado de la escuela de la infinita misericordia de Dios. Como nos ha enseñado el Jubileo extraordinario de la Misericordia, nunca debemos pensar que puede haber uno de nuestros pecados, uno de nuestros errores o una de nuestras acciones que nos aleje definitivamente del Señor. Su corazón ya ha sido crucificado por nosotros. Y Dios sólo puede perdonarnos a nosotros.

Por supuesto, esta infinita misericordia divina también puede escandalizar, como escandalizó a tanta gente en tiempos de Jesús, cuando el Hijo de Dios comía con pecadores y prostitutas. El propio hermano Dale se enfrenta a críticas, reconvenciones y rechazos por su compromiso espiritual al lado de los condenados. Pero, ¿no es cierto que Jesús acogió en su abrazo a un ladrón condenado a muerte? Pues bien, Dale Recinella sí ha comprendido y testimonia con su vida, cada vez que atraviesa la puerta de una cárcel, especialmente la que él llama «la casa de la muerte», que el amor de Dios es ilimitado y sin medida. Y que incluso el más vil de nuestros pecados no desfigura nuestra identidad a los ojos de Dios: seguimos siendo sus hijos, amados por Él, queridos por Él y considerados preciosos.

A Dale Recinella, por tanto, quiero decirle un sincero y sentido agradecimiento: porque su acción como capellán en el corredor de la muerte es una adhesión tenaz y apasionada a la realidad más íntima del Evangelio de Jesús, que es la misericordia de Dios, su amor gratuito e indefectible por cada persona, incluso por quien ha obrado mal. Y que precisamente desde una mirada de amor, como la de Cristo en la cruz, pueden encontrar un nuevo sentido a su vivir y, también, a su morir.

Ciudad del Vaticano, 18 de julio de 2024