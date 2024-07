El Papa visita el 'Luna Park' de Ostia Lido: "Gracias por hacer sonreír"

Francisco se ha encontrado, este miércoles 31 de julio por la tarde, con las comunidades del espectáculo itinerante y del circo y con Sor Geneviève Jeanningros que, con la hermana Anna Amelia, lleva a cabo desde hace más de 50 años una pastoral de cercanía con estas personas, a menudo «puestas en reserva».

Salvatore Cernuzio – Ostia Lido

"El Luna Park de Ostia te abraza". Una pequeña y sutil pancarta blanca, casi perdida entre los diversos engranajes y colores del Raktor, el primer tiovivo -el que te pone boca abajo- a la entrada del parque de Ostia Lido ha dado la bienvenida a Francisco en la tarde de este miércoles 31 de julio. El Papa interrumpió por un día su único mes de "vacaciones" de verano para acudir al histórico parque infantil, a una hora de Roma, y reunirse, como ya había hecho en 2015, con feriantes y trabajadores del circo. Se trata de una comunidad que sufre desde la pandemia del Covid y que a menudo -como han dicho algunos representantes del colectivo- es puesta "en reserva". El Papa les dio todo su apoyo, pero en particular quiso expresarles personalmente su gratitud "porque hacen sonreír a la gente". No es poca cosa en tiempos de guerras, crisis y dolor social.

El motivo de la visita fue la bendición de una estatua, en el interior del parque, de la "Virgen protectora del espectáculo ambulante y del circo". Una imagen de escayola de la Virgen ("Necesitamos que la Virgen nos proteja", dijeron los feriantes) colocada sobre una columna, ante la cual el Papa se detuvo unos instantes a su llegada, haciendo la señal de la cruz.

Visita del Santo Padre al Luna Park de Ostia Lido, 31 de julio de 2024. (Vatican Media)

El abrazo con la hermana Geneviève

El Santo Padre llegó alrededor de las 15:05, bajo un calor de 35 grados, a bordo del Fiat 500 L avanzando entre columpios y coches de choque. El arribo del Pontífice estuvo marcado por el chasquido de dos besos saludados por la Hermana Geneviève Jeanningros. Es ella, perteneciente a la Congregación de las Pequeñas Hermanas de Jesús, desde hace 56 años reside en una caravana con la hermana Anna Amelia entre los carousers de una pastoral que abraza el legado de Charles de Foucauld de "ir allí donde a la Iglesia le cuesta ir", quien organizó la visita. Ella, la "enfant terrible", como la apodó cariñosamente el Papa, que la ve cada miércoles al final de la Audiencia General, donde la anciana pero audaz religiosa lleva desde hace años a grupos de nómadas, gente del circo y personas LGBT+.

El encuentro en la sala de juegos

"¡Qué gran alegría nos regala!", comenzó la monja con su acento francés, abrazando al Pontífice. Junto con el párroco de la cercana parroquia Regina Pacis, el padre Giovanni Vincenzo Patané, la hermana Geneviève condujo al Papa a una sala utilizada para fiestas de cumpleaños infantiles. El Obispo de Roma, en silla de ruedas, entró con un atronador aplauso, mientras sus colaboradores sostenían caramelos y rosarios para repartirlos entre los asistentes. Una estatua de Spider Man, una piscina inflable, máquinas tragamonedas, paredes coloreadas y pintadas con personajes de dibujos animados: aquí Jorge Mario Bergoglio, acompañado por Sor Geneviève y Sor Anna Amelia, tomó asiento y disfrutó del momento con este grupo variopinto.

En evidencia 05/01/2022 El Papa a los payasos y acróbatas en el Aula Pablo VI: "La belleza conduce a Dios" Al final de la audiencia general, Francisco sonrió y aplaudió la actuación de los artistas del Circo Ronny Roller, una antigua familia de circo italiana, apreciando el duro ...

Saludos y regalos

No un diálogo, no un saludo, no una visita en el sentido estricto de la palabra, sino un momento, de hecho, en algunas partes incluso divertidamente confuso, para reunirse. Francisco tomó el micrófono y pronunció unas palabras: "Les agradezco a todos por lo que hacen, por hacer sonreír a la gente". Saludó a algunos niños que ya le habían conocido, muy pequeños, en 2018 cuando había celebrado el Corpus Christi en Santa Mónica. Bromeó cuando tantos agradecieron a sor Geneviéve su labor de cercanía: "¿También está en el circo? ¿Trabaja con leones?". "¡Quieren quitarnos a las monjas, no lo permitiremos!", gritó un hombre del público. "Vamos, yo te apoyo", dijo el Papa.

Un espectáculo de payasos y acróbatas

Después abrazó a Óscar, de 9 años, quien le trajo un sobre con una caja de música en forma de carrusel, símbolo de los espectáculos itinerantes. Junto a ella, había una carta y un sobre azul con cinco euros en su interior: "Así puedes comprarte un helado", le explicó el niño. "¿Un helado?", se echó a reír el Papa. Se puso serio en varias ocasiones, cuando una madre le presentó a su hija cuya enfermedad acababa de descubrir, o cuando un niño de pelo rizado comenzó a llorar y le susurró algo al oído. Dio las gracias a la responsable del Grupo de Oración de Madres que le había conseguido un rosario y miró con curiosidad al pequeño grupo de acróbatas, payasos y malabaristas que ofrecieron un pequeño espectáculo en su honor, levantando el pulgar o riendo cuando bromeaban con un globo sin nudo que volaba hacia sus manos.

En evidencia 20/03/2023 El Papa: Ustedes aportan alegría y compañía en un mundo de grisura El Papa Francisco recibió a los miembros de la Unión nacional de feriantes ambulantes a quienes manifestó la importancia de este tipo de espectáculos ofrecidos a la gente en las ...

"Gracias por su humildad"

"Somos gente pequeña, sólo podemos darle las gracias. Nos habéis hecho un gran regalo", dijeron los distintos líderes de lo que llamaron una “gran familia”. "Gracias a todos por tan hermosa acogida. Gracias a los niños". "Estoy feliz -añadió el Papa Francisco- de ver esta alegría. Ánimo adelante siempre con alegría". A partir de ahí fotos, se tomaron fotos individuales y de grupo, hubo apretones de manos, una caricia a María, de 91 años, un mensaje de vídeo para la "abuela Laura" en el móvil de su nieto Massimo, la firma de una oración a María Madre del espectáculo itinerante y del circo impresa por el párroco padre Giovanni, que describió el Luna Park como "un rinconcito del Paraíso". "La parroquia a veces estresa, venir aquí te hace respirar alegría, respiras el aire de la comunidad, una 'pequeña parroquia' donde todos se conocen, pueden discutir pero se encuentran", dijo. Mientras, un joven, interrumpiendo el flujo, tomó el micrófono y exclamó: "En un día en que los Jefes de Estado le llaman para pedirle consejo, en lugar de hablar con ellos, usted está en medio de nosotros para regalarnos su presencia. Gracias por su humildad".

"Gracias", respondió el Papa, "gracias por contribuir a la alegría". Y tras otro saludo a Sor Geneviève, se despidió del parque, atravesando la pequeña multitud de personas y periodistas que habían acudido a inmortalizar este momento que hizo tan especial una tórrida tarde de finales de julio en Ostia Lido.

Visita del Santo Padre al Luna Park de Ostia Lido, 31 de julio de 2024. (Vatican Media)