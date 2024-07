El Papa lo confirmó en 2020: “La oración nos abre de par en par al misterio de Dios”

#AñoDeLaOración: En Vatican News echamos la mirada hacia el 2020, año en el que el Papa Francisco dedicó, durante sus Audiencias Generales de los miércoles, un ciclo de catequesis para reflexionar sobre “la oración”. Durante este ciclo, el Pontífice nos regaló frases muy útiles para prepararnos para el Jubileo 2025.

Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

¿Sabías que no todas las oraciones son iguales? El Papa nos recordó en 2020 que es la misma Biblia que atestigua “el mal resultado de muchas oraciones”. Francisco, en una de sus catequesis del ciclo dedicado a la oración del 2020, también asegura que, gracias a Jesús, la oración nos abre de par en par al misterio de la Santa Trinidad, pues nadie ha visto al Padre, ha sido Jesús quien nos lo ha revelado: “Sin Él nuestra oración no sería capaz de alcanzar a Dios, ni siquiera seríamos dignos de mencionar su nombre. La Biblia nos da varios ejemplos de súplicas que Dios no aceptó, porque no todas las oraciones son buenas”.

Es importante que reconozcamos la pobreza de nuestra oración: Pensemos en la inmensa gracia que significa dialogar con Dios, que «una palabra suya» baste para que seamos salvados: “Nada hay en nosotros que justifique su amor, no hay proporción. Los antiguos filósofos a malas penas consideraban que fuera posible, con sacrificios y devociones, congraciarse con un dios mudo e indiferente”.

Jesús, en cambio, con su vida, nos demuestra que nadie es Padre como Él. El Papa explicó en esta catequesis que Dios ama al hombre y que nosotros “nunca hubiéramos tenido la valentía de creerlo, si no hubiéramos conocido a Jesús”: Nos asegura que es el pastor que busca la oveja perdida, el padre misericordioso que sale al encuentro del hijo pródigo. ¿Qué dios estaría dispuesto a morir por los hombres?, ¿a amarlos siempre con paciencia, sin esperar nada a cambio?”

Reflexionemos sobre esta pregunta que nos lanza el Santo Padre: ¿Qué dios estaría dispuesto a morir por los hombres? Nosotros, esto, sólo podemos aceptarlo y comprenderlo gracias al misterio de la cruz.