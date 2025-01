Venezuela: la capital blindada ante la toma de posesión de Maduro

Caracas patrullada por las fuerzas de seguridad organizadas por Maduro (AFP or licensors)

Caracas se ve atenazada por un plan de seguridad dos días antes de la toma de posesión del presidente, en su tercer mandato. González, que se proclama vencedor en los comicios del 28 de julio pasado, anuncia que intentará volver a entrar en el país. Sobre su cabeza pende una recompensa de cien mil dólares. Para la OSE su reelección no es democrática ni legítima

Ante la inminente toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato como presidente del país durante seis años, Caracas es una ciudad sitiada. Por un lado, un plan de seguridad sin precedentes puesto en marcha por las autoridades y, por otro, la previsión de manifestaciones, convocadas para hoy, tanto por los partidos anti-chavistas como por los partidarios del gobierno, convocados para hacer frente a las protestas.

Maduro, invitado por el Parlamento, se presentará ante los diputados el viernes a mediodía, hora local, para el acto de investidura, mientras que partidarios de Edmundo González Urrutia, que se proclama vencedor de la victoria del 28 de julio, han organizado marchas por todo el país.

La capital está controlada por miembros de las llamadas «Organizaciones de Dirección Integral» (Odis), una estructura de la que Maduro es el autoproclamado jefe supremo y que centraliza el poder político, las fuerzas armadas, la Milicia Nacional Bolivariana, las fuerzas policiales y los grupos comunitarios, con el pretexto de «defender la paz» de cara al 10 de enero.

La gira de González

González, por su parte, continúa su gira en busca de un consenso internacional que pueda convertirse en presión sobre la presidencia de Maduro. Tras Argentina, Uruguay y Estados Unidos, González hace ahora escala en Panamá y hoy estará en República Dominicana, con la intención de intentar regresar a Venezuela, donde pende sobre su cabeza una recompensa de cien mil dólares.

Lo acompañan nueve ex jefes de Estado latinoamericanos, calificados por el Gobierno venezolano de «personas non gratas», pertenecientes al grupo de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea), entre ellos el ex presidente colombiano Andrés Pastrana.

Detenciones que siguen a la captura de otras ciento veinticinco personas, todas ellas acusadas de «conspiración internacional», entre ellas un italiano que, al parecer, ya ha sido puesto en libertad.

La denuncia de la OSE

En apoyo a los manifestantes antigubernamentales, la líder opositora María Corina Machado, quien vive escondida desde hace cinco meses, prometió estar en público para, según sus palabras, «no perderse este día histórico», afirmando estar segura de que «la tiranía tiene los días contados».

Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un documento en el que indica que la reelección de Maduro como presidente de Venezuela no puede considerarse democrática y legítima debido a la opacidad del proceso electoral y a las restricciones de los derechos políticos impuestas a la oposición.