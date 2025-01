Israel inicia la retirada del sur del Líbano. Decenas de muertos en Gaza

Según el acuerdo del 27 de noviembre, los israelíes han comenzado a retirar sus tropas del sur del Líbano, tras dos meses de guerra con Hezbolá. En la Franja más bombardeos mientras continúan las negociaciones sobre la tregua y la liberación de rehenes

Marco Guerra - Ciudad del Vaticano

«El ejército israelí ha comenzado a retirarse de Naqoura», donde se encuentra el cuartel general de los cascos azules Unifil, para regresar a Israel, informó el enviado estadounidense Hochstein tras reunirse con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berry, aliado de Hezbolá. «La retirada continuará hasta que todas las fuerzas israelíes hayan abandonado completamente Líbano, mientras que el ejército libanés seguirá desplegándose hacia el sur hasta la Línea Azul», continuó explicando el enviado de la Casa Blanca. En el lado israelí, se espera ahora que las milicias proiraníes se retiren más allá del río Litani, a unos 30 km de la frontera.

El esfuerzo diplomático

Mientras tanto, continúan las negociaciones en Qatar para lograr una tregua en Gaza. Hamás dice estar dispuesto a liberar a 34 rehenes mencionados en una lista que le fue entregada pero que Israel dice no haber recibido nunca. El movimiento palestino se niega -acusa Israel- a indicar quiénes de la lista siguen vivos, insistiendo en exigir a cambio un alto el fuego permanente que Netanyahu no piensa conceder. Según los medios de comunicación israelíes, la lista de prisioneros que deben ser liberados incluye a los rehenes más frágiles, entre ellos diez mujeres, once hombres jóvenes «enfermos», once hombres «ancianos» de entre 50 y 86 años, y dos niños. Por su parte, el Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, confirma que en las últimas semanas se ha renovado el compromiso diplomático con un alto el fuego en Gaza, «incluso por parte de Hamás», pero que aún no se han acordado los términos definitivos de un acuerdo.

Más violencia sobre el terreno

En la Franja de Gaza, sin embargo, la violencia no cesa, según Al Jazeera ha habido 28 muertos palestinos en las últimas 24 horas, debido a los «incesantes» bombardeos de Israel, otros seis han sido reportados esta mañana por la agencia palestina Wafa. Dos soldados israelíes murieron también ayer en combates en el norte de la Franja. En Cisjordania, tres civiles israelíes murieron en un ataque armado contra autobuses.