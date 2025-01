Guterres: El caos climático y el desarrollo incontrolado de la IA, riesgos para la humanidad

El secretario general de la ONU intervino en el Foro Económico Mundial de Davos. Entre los puntos tratados: los peligros del caos climático y el desarrollo incontrolado de la IA, pero también las tensiones en Oriente Medio y el papel de Estados Unidos en la tregua en Gaza.

Roberto Paglialonga – Vatican News

El secretario general de la ONU no se limitó a analizar las tensiones geopolíticas mundiales de los últimos tres años en su intervención en el Foro Económico Mundial que se está celebrando en Davos. Antonio Guterres subrayó su convicción de que hay un lado correcto de la historia en el que situarse, «el de aquellos que no miran atrás e invierten en energías limpias y renovables»; se mostró optimista ante los resultados de la ciencia y la concienciación de las nuevas generaciones sobre los retos del futuro; pero también destacó las amenazas globales para la humanidad, como la crisis climática y el caos y el desarrollo desordenado de la IA.

Dejar de invertir en combustibles fósiles

«Apostar de nuevo por los combustibles fósiles no tiene sentido: nuestra dependencia de ellos es un monstruo de Franknestein que no perdona nada ni a nadie», dijo, «mientras que no hay duda de que las energías limpias son las más seguras y baratas en las que invertir: no podemos dar marcha atrás. Los que lo hagan están en el lado equivocado».

IA entre oportunidades y riesgos

Las tecnologías de inteligencia artificial, «aunque permiten muchas ventajas, también crean preocupaciones en términos de empleo, desigualdades que pueden surgir debido a las diferentes posibilidades de acceso para los distintos países, riesgos por su uso en escenarios de guerra. La IA debe estar al servicio de la humanidad, y no al revés», añadió.

Tensiones en Oriente Medio

En cuanto a las tensiones geopolíticas, sobre Gaza, hay que reconocer «la gran contribución de la robusta diplomacia de Donald Trump». En Oriente Medio, explicó, donde «la gran incógnita sigue siendo Siria», se está redibujando el sistema: «entre Israel y Palestina hay una solución win-win, es decir, que se mantenga la tregua en la Franja, se estabilice la paz y se reconozca como posible la solución de los dos Estados», pero el riesgo es también «el deseo de anexión de Cisjordania» por parte de Tel Aviv; entonces «es necesario que Irán deje claro que quiere renunciar al arma nuclear». Mientras que en Siria, para evitar «la fragmentación, los nuevos gobernantes deben llegar a hacer realidad las promesas hechas sobre un gobierno inclusivo y tolerante».

El papel de Naciones Unidas

Naciones Unidas tiene un papel fundamental dentro de la comunidad internacional. Pero «hoy tienen un problema de legitimidad y representación», admitió Guterres. En el Consejo de Seguridad, por ejemplo, «entre los cinco miembros permanentes sigue habiendo tres europeos: una situación que ya no tiene sentido en el mundo actual y que necesita una reforma».

Discurso de Ursula von der Leyen

Ayer, la presidente de la Comisión Europea habló, naturalmente, del papel de Europa en el contexto mundial, centrándose en aspectos de competitividad. Ursula von der Leyen subrayó que «la UE debe cambiar de marcha para crecer», y la semana que viene Bruselas presentará la «Brújula de la Competitividad», que nace del informe de Mario Draghi: una hoja de ruta para reducir la brecha de la innovación, acelerar la descarbonización, aumentar la productividad, simplificar las normas y frenar la fuga de cerebros. En cuanto al comercio, «estamos dispuestos a negociar, seremos pragmáticos, pero siempre fieles a nuestros valores», dijo en referencia a los anuncios de Washington sobre aranceles.

Zelensky: necesitamos una defensa europea común

Pero no sólo la economía. El continente europeo, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, «debe entender qué va a pasar con Estados Unidos, y qué papel quiere jugar porque la amenaza de Rusia está cerca». De hecho, advierte, «los soldados norcoreanos están más cerca de Davos que de Pyongyang». Europa, por tanto, «debe consolidarse como un actor global fuerte», incluso construyendo «juntos nuestros sistemas de defensa antiaérea, como misiles balísticos y de crucero». Europa necesita «una política de defensa común: todos deben gastar más en defensa», incluso hasta el 5% del PIB como pide el presidente estadounidense Trump, concluyó.

Atención a los países emergentes

La atención a los países emergentes corrió a cargo de Cyril Ramaphosa, jefe de Estado de Sudáfrica, que ostentará la próxima presidencia del G20, quien pidió «un nuevo acuerdo que aúne crecimiento y transición energética y medioambiental», y que se tomen una serie de medidas para «garantizar el pleno respeto de los derechos y libertades de todos los pueblos del mundo, sin dejar a nadie atrás». También «la inversión y el comercio deben ofrecer más oportunidades de desarrollo a los menos desarrollados»: por ejemplo, para la «gestión equitativa de la extracción de recursos minerales críticos y la descarbonización de nuestras economías».