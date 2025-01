Arabia Saudí inauguró la Bienal de Arte Islámico con la participación del Vaticano

En Yedda, cinco pabellones y numerosos espacios al aire libre, que cubren ciento diez mil metros cuadrados, permiten a los visitantes admirar 500 piezas entre instalaciones modernas y obras antiguas, incluidos objetos que han salido por primera vez de los lugares más sagrados del Islam, como la sagrada Kiswah y los ejemplares prestados de la Biblioteca Vaticana.

Fabio Colagrande – Yeda (Arabia Saudita)

Un manuscrito del Corán realizado en Sicilia en 1300 con caracteres hebreos aplicados a la fonética árabe y un sable forjado en el siglo XIII en la antigua Akka, actual Israel, en estilo musulmán, pero por los cruzados. Estas son sólo dos de las sorprendentes intersecciones culturales que se pueden descubrir en los inmensos pabellones de la Bienal de Artes Islámicas que se inauguró este 25 de enero en Yeda, la segunda ciudad más grande de Arabia Saudita, con vistas al Mar Rojo, puerta de entrada para los musulmanes de todo el mundo que se dirigen a las cercanas Meca y Medina.

El evento, inaugurado este viernes 24 de enero, en presencia de una delegación de la Biblioteca Vaticana, entre los treinta colaboradores internacionales de la exposición, tendrá lugar hasta el 25 de mayo bajo las grandiosas estructuras tensadas de la Terminal Oeste del Hajj del Aeropuerto Internacional Rey Abdul Aziz Aeropuerto, una obra maestra arquitectónica, construido especialmente para acoger la afluencia de peregrinos y galardonado con el premio Aga Khan en 1983.

La presencia de la delegación vaticana

“Este es un momento increíble para la cultura en Arabia Saudita”, dijo Aya Albakree, directora general de la Fundación de la Bienal de Diriyah, que organiza la bienal desde 2023, en sus palabras de apertura en la vista previa para la prensa. “Estamos viendo el ascenso de muchos artistas saudíes jóvenes, una creciente atención internacional hacia los eventos artísticos y una inversión significativa en infraestructura para apoyar a los creativos”. Por su parte, el adjunto del Ministerio de Cultura, Rakan Altouk, recordó la intención del Reino saudí de crear un diálogo entre las comunidades musulmanas de todo el mundo, consciente de su responsabilidad como cuna del Islam. El representante del gobierno saludó luego desde el escenario a monseñor Angelo Vincenzo Zani, Archivero y Bibliotecario de la Santa Iglesia Romana, presente en primera fila con una delegación de la Biblioteca del Papa que presta once obras históricas a la Bienal. “Con este evento”, explicó el ministro saudí, “no sólo ponemos en diálogo objetos, reunimos obras de diferentes lugares y épocas, sino también personas”. Monseñor Zani, que vestía sotana blanca y cruz episcopal, explicó a Vatican News que la presencia de la Biblioteca Vaticana era muy deseada por los organizadores, interesados ​​en encontrar un “interlocutor” a nivel espiritual en un “Occidente secularizado”.

Terminal Hajj Oeste del Aeropuerto de Yeda

Quinientos objetos en diálogo entre pasado y presente

Visitar toda la Bienal, como pudieron hacerlo los cien periodistas de todo el mundo invitados al press tour el día de la inauguración, significa recorrer cinco pabellones y numerosos espacios al aire libre. Te mueves entre jardines, instalaciones contemporáneas, obras inmersivas, objetos que han salido por primera vez de los lugares más sagrados del Islam, artefactos históricos de Asia y África y de museos y colecciones internacionales, en un paseo de al menos cuatro horas. Cien mil metros cuadrados de largo, que permiten admirar 500 piezas.

El corazón, la mente, las manos

El tema del evento “All that is in between”, un verso recurrente del Corán que hace referencia a la Creación, permitió al equipo internacional de directores artísticos recorrer las diferentes experiencias humanas vinculadas a la relación con la religión. Los tres primeros pabellones exploran en secuencia cómo se experimenta la fe a través del corazón, la mente y las manos, alternando obras modernas que reflexionan sobre lo trascendente, con manuscritos antiguos dedicados a los números y la ciencia, y terminando con preciosos artefactos del pasado, joyas y armas, que cuentan la historia del refinamiento del antiguo arte islámico.

La relación con lo sagrado

La primera sección, “AlBidaya” (Comienzo), narra la relación con lo sagrado a través de la materialidad de los objetos, en una invitación a buscar la verdad más allá del mundo tangible. La pieza más llamativa que se exhibe aquí es la Kiswah, la tela de seda negra, tejida con oro y plata, utilizada para cubrir la Kaaba, el edificio en el centro de La Meca. Por primera vez una Kiswah – en este caso la de 2024 – se exhibe íntegramente fuera de la Ciudad Santa, con una opción de apertura interreligiosa si se tiene en cuenta que la entrada a La Meca está prohibida a los no musulmanes, mientras que aquí cualquiera podrá admirarlo.

La Bienal también presenta el primer documental sobre el Hajj, la peregrinación islámica: una película en blanco y negro realizada en 1928 dedicada a un grupo de peregrinos indonesios que emprenden el viaje. En esta sección también encontramos la obra del único artista italiano invitado a la Bienal, el vicentino Arcangelo Sassolino, que juega con la presión, la gravedad y la velocidad en sus esculturas realizadas con materiales industriales. Aquí, en la instalación “Memoria del devenir”, cuenta la impermanencia de la creación. Contento por esta invitación y por el intercambio con colegas musulmanes de distintos países, explica a Vatican News que “los artistas no dan respuestas, sino que tratan de afrontar preguntas que quizás nos permitan afrontar mejor el futuro”.

Muestra de sables y espadas

El lenguaje de los números

A continuación, se encuentra el pabellón “AlMadar” (Orbita), que muestra cómo el lenguaje de los números en el Islam ha sido a menudo una forma de intentar comprender la Creación y darle un orden, contribuyendo al desarrollo de la astronomía, la navegación, la cartografía, Arte y música. En este contexto encontramos las piezas prestadas por la Biblioteca Vaticana, entre las que destaca la obra más famosa de Copérnico, el De revolutionibus orbium coelestium y el fabuloso mapa del Nilo, de casi seis metros de largo, del año mil, que aquí encuentra su Mapa nuevamente después de 400 años. Gemelo del Tigris y el Éufrates, preservado en Qatar.

Joyas y espadas

Con “AlMuqtani” (Homenaje) se da espacio a dos de las colecciones actuales más importantes de arte islámico y a sus mecenas: la del jeque Hamad bin Abdullah Al Thani, Príncipe de Qatar, y la de Rifaat Sheikh El Ard, un coleccionista único de Trabaja en Oriente Medio. El primero muestra materiales preciosos y la excelencia del arte orfebre, mientras que, con el segundo, entre sables, dagas y cascos, nos adentramos en el fabuloso mundo de la cultura caballeresca del mundo islámico.

Las dos ciudades santas

Por último, dos pabellones especiales, “Makkah al-Mukkaramah” (El Honrado) y Al-Madinah al-Munawwarah (El Iluminado), están dedicados a las dos ciudades sagradas que Arabia Saudita tiene la responsabilidad de albergar, La Meca y Medina. Espacios en los que encontramos, por concesión excepcional, objetos sagrados procedentes de estos dos lugares santos: como las preciosas cortinas de seda verde decoradas en oro, procedentes de Estambul y normalmente en la mezquita de Medina. Espacios reservados y silenciosos que invitan a una comprensión profunda de la historia y el significado de la espiritualidad islámica.

Uniendo los dos lugares, al aire libre, se encuentra una instalación octogonal interactiva del artista paquistaní Imran Qureshi realizada en nailon tejido a mano, que se extiende por 450 metros cuadrados, inspirándose en el agua bendita de La Meca y en el verdor y la tranquilidad de Medina. Un lugar de pausa o descanso entre dos ciudades sagradas.

El jardín del "oasis"

Estas galerías internas están acompañadas de espacios externos que invitan a la meditación y contemplación de la naturaleza. “AlMidhallah” (El Dosel) presenta cuatro obras que reinterpretan el concepto de jardín, espacio central en la cultura islámica, por su funcionalidad como oasis, en estas latitudes, y por su valor simbólico como paraíso terrenal. Lugares también para reflexionar sobre la protección de la creación.

En este contexto, la Bienal revela el ganador del primer Premio AlMusalla, un concurso de arquitectura lanzado por la Fundación Bienal de Diriyah para reimaginar los lugares de culto. El estudio libanés East Architecture Studio ganó el concurso con su proyecto “On Weaving”, expuesto bajo las marquesinas externas de la terminal, que reúne la herencia de los patios de las mezquitas, la tradición de utilizar palmeras datileras en la construcción y el legado del tejido.