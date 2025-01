Afganistán, escuelas itinerantes para apoyar el derecho a la educación

La acción de Wazir Khan a favor de la educación femenina. Con la organización Today Child garantiza el acceso a niñas y niños. “Sin cultura el desarrollo del país es imposible”.

Federico Piana – Ciudad del Vaticano

Un grupo de niñas, sentadas en el suelo, de espaldas a una pared. La cabeza cubierta por un pañuelo de colores y la mirada de quien está interesada en descubrir algo nuevo, que quizás nunca antes había visto. Los ojos están vueltos hacia abajo, sobre las páginas de un libro que sostienen en la mano con asombro y curiosidad. A primera vista, la descripción detallada de esta fotografía puede parecer insignificante, incluso banal. Pero adquiere una fuerza disruptiva si nos enteramos de que esos alumnos voraces de conocimiento pertenecen a aquellos que tendrán una enorme dificultad para acceder a la educación primaria, mientras que la educación secundaria y universitaria seguirá siendo un sueño que debe mantenerse encerrado en un cajón. Sí, porque en el Afganistán gobernado por los talibanes se ha negado a las mujeres el derecho a aprender, excluyéndolas de hecho de los principales centros educativos y de especialización. No es que las cosas vayan mejor para los niños y los jóvenes: en los últimos años, el país del sur de Asia ha alcanzado la tasa de alfabetización más baja del mundo y más de la mitad de su población no sabe leer ni escribir. Si miras atentamente la foto de las chicas con el libro, también notarás otra revolución: la mano que distribuye el texto con amor y bondad es la de un joven de casi veinticinco años que ha decidido desafiar los dictados, leyes y costumbres, poniendo en riesgo su vida. Un caso más singular que raro en una nación donde incluso las grandes instituciones internacionales luchan por cambiar la situación. Y donde muchos prefieren tirar la toalla.

Wazir Khan durante una lección

La escuela sin paredes

Wazir Khan es un afgano originario del distrito de Pol-e-Khomri, en la provincia de Baghlan, a más de 200 kilómetros de la capital, Kabul. Musulmán practicante y estudiante universitario modelo, no soporta la decisión de excluir a las mujeres de los cursos de formación y odia ver a hordas enteras de niños abandonados a su suerte y vagando sin educación en los remotos suburbios de su país. Entonces se armó de valor y fundó una escuela itinerante que no existe. No tiene paredes, escritorios, aulas, sillas. Lleva consigo la pizarra, en peregrinación como si fuera una reliquia, de un lugar remoto e inaccesible a otro. Sus alumnos se reúnen siempre al aire libre, en el polvo, cuando hace frío o cuando hace calor: pero realmente no les importa, nunca se saltan una lección, no lo harían por nada del mundo. Al principio son pocos, luego aumentan cada vez más hasta convertirse en decenas y decenas, porque los padres y las comunidades locales a las que llega el joven universitario aprenden a conocerlo y a confiar en él, hasta el punto de confiarle incluso a sus hijas. Cuando los medios vaticanos lograron contactar con él para contarle su historia, Wazir Khan explicó que todo empezó "en el este de Afganistán, en el distrito de Bagrami y en el de Khakjabar, donde comencé las primeras campañas para animar a la gente a apoyar la educación" y hacer todo lo posible para educar a sus hijas".

Enseñando a un grupo de jóvenes

El nacimiento de Today Child

Las materias que imparte desde el principio son diferentes: “Además de inglés, pashto y dari -lenguas oficiales afganas- y algunas materias islámicas. La edad de los niños y niñas es entre 5 y 10 años". En poco tiempo, la fama del activista apasionado por la enseñanza se extiende y se da cuenta de que ya no puede hacerlo solo hasta el punto de crear una organización sin fines de lucro, Today Child: "Era 2022 y desde entonces, en nuestro grupo hemos acogido a una treintena de voluntarios: todos trabajamos gratuitamente y nuestro principal objetivo es actuar en el ámbito de la educación continuando nuestras escuelas itinerantes. Recientemente, también hemos iniciado campañas educativas para que la gente comprenda lo importante que es la escuela, lo esencial que es aprender". Today Child, desde el principio, decidió apoyar a las niñas que quieren estudiar también "distribuyéndoles libros y material de oficina". Una batalla para hacer valer un derecho negado y que ahora estamos librando también utilizando las redes sociales". Wazir Khan y su Today Child son conscientes de que todo este activismo, especialmente para las niñas, podría crear algunos problemas, incluso grandes. “El gobierno no nos ayuda, al contrario. Cada paso que doy puede ser peligroso. Pero no perderé la esperanza: lucharé junto a las niñas para que puedan volver a acceder a la educación". Uno de sus objetivos, a corto plazo, es crear centros de estudio dedicados a las mujeres en todas las zonas rurales de la nación: "Sería bueno, como sería bueno brindarles contenidos de aprendizaje en línea. Es cierto que todo esto es arriesgado y crea enormes dificultades, pero no estoy haciendo nada malo. Sin educación, el desarrollo de Afganistán es imposible".

Wazir Khan y sus niños