Ucrania. Una madre en luto: Por nuestros hijos no podemos perder la vida

En una entrevista concedida a los medios vaticanos, Natalia Tarabalka, madre de un soldado ucraniano caído en el frente al inicio de la guerra, habla de cómo ayudar a las personas que también están en duelo, les da fuerza y "el deseo de seguir adelante, vivir y servir a los demás".

Svitlana Dujovich

“Después de la pérdida de mi hijo, fue difícil para mí recuperarme, fue difícil aceptar este hecho”, lo dijo a los medios vaticanos Natalia Tarabalka, madre del soldado y piloto ucraniano Stepan Tarabalka, que murió en el frente en marzo de 2022. A este soldado le concedieron póstumamente el máximo título nacional: Héroe de Ucrania. «Todavía no puedo aceptarlo – continúa la mujer – han pasado más de dos años y todavía no he puesto una lápida sobre la tumba de mi hijo porque no estoy preparada para aceptar plenamente que no regresará, que ya no está, incluso porque no vimos su cuerpo».

Es importante estar entre personas que sienten el mismo dolor

La voz de la madre del joven héroe suena triste, pero no desesperada. No es fácil realizar entrevistas de este tipo, no tanto porque el interlocutor transmite sus experiencias y su dolor, sino porque nos damos cuenta de que sólo podemos entenderle parcialmente y tenemos miedo de decir algo inapropiado o provocar más dolor con unas cuantas preguntas. ... Pero Natalia no necesita preguntas, su historia fluye y su voz envuelve de ternura, dejando claro que compartir el dolor es muy humano, y ennoblece tanto al que habla como al que escucha.

“Le prometí a mi hijo en su tumba que sería fuerte para personas como él”, dice. – Me doy cuenta de cuántas personas en Ucrania experimentan traumas y duelo. Además, mi hermano fue enviado a luchar a Afganistán durante la Unión Soviética y, tras su regreso, vi lo difícil que es para un veterano adaptarse a la familia y a la sociedad. Luego, cuando estaba en rehabilitación con otras familias después de la muerte de mi hijo, me di cuenta de lo importante que es estar entre personas que pasan por el mismo dolor y experiencias. Porque la sociedad no siempre comprende esta pérdida. Aunque tengas muchos amigos y conocidos, y todos quieran ayudar de alguna manera, no es lo mismo cuando estás en un círculo de personas que han sufrido una pérdida similar. Es mucho más fácil lidiar con esto con ellos".

Una actividad que te da ganas de seguir viviendo

Luego de la muerte de su hijo, Natalia comenzó a conocer a muchos veteranos y militares, y algunos de ellos le dijeron que desde 2014 estaban pensando en crear un espacio donde pudieran comunicarse, conocer a sus compañeros, personas que habían hecho el mismo camino. Esto la impulsó a crear la organización no gubernamental "Descubre tu sueño", que opera desde hace más de dos años en la región de Ivano-Frankivsk (al oeste de Ucrania), donde vive la familia. La ONG que Natalia dedicó a su hijo Stepan brinda apoyo tanto a los veteranos como a las familias que perdieron a sus seres queridos en el frente. Una de las iniciativas de esta organización es la apertura del centro de rehabilitación social y psicológica "El calor de un alma alada".

«Esta actividad sigue inspirándome y apoyándome», afirma Natalia. – A menudo, por la noche paso tiempo con veteranos, esposas y madres que han perdido a sus seres queridos. Hablamos, compartimos nuestras experiencias y esto me lleva a querer seguir viviendo, a querer ser útil a los demás. Porque muchas personas dan comentarios positivos y buscan este apoyo».

Nuestra interlocutora dice que también es importante brindar apoyo a los veteranos que no pueden regresar a sus hogares porque los centros de población de donde provienen están ocupados por rusos y por tanto no tienen adónde ir.

Preparar a la sociedad para nuevos desafíos

Además de ayudar a los veteranos y a las familias de los caídos, los miembros de la ONG “Descubre tu sueño” también intentan preparar a la sociedad para acoger a los veteranos. «Porque a veces hay muchas dificultades en las relaciones en las familias, entre parientes y veteranos que regresan de la zona de guerra. Porque Ucrania no estaba preparada para la guerra y al principio nuestros psicólogos tampoco lo estaban. Aunque ahora existen muchos programas estatales para apoyar a los veteranos, a sus familias y a las familias de las víctimas”, explica Natalia.

Uno de los problemas del que quizás no se suele hablar es de los malentendidos o discusiones que pueden surgir entre las esposas y madres de los soldados caídos. "Es incluso difícil oír hablar de estas cosas", dice la mujer, "porque el enemigo ya causa mucho dolor y, a veces, esta pérdida no une a la familia, sino que la divide y la hace sufrir aún más". Natalia ayuda a estas familias a afrontar estas situaciones porque ella misma lo ha vivido: su hijo Stepan, que ahora tendría 31 años, estaba casado y tenía un hijo. «Mi nuera se casó por segunda vez y dio a luz a un niño maravilloso», comparte. – Y estoy feliz de que mi nieto, que tuvieron con mi hijo, esté feliz en la familia. Para las esposas es muy difícil vivir la pérdida de su marido, pero son jóvenes y también deben comprender que deben seguir criando a sus hijos y, si es posible, crear nuevas familias. A menudo me encuentro con estas esposas que no pueden soportar el dolor y no saben cómo seguir adelante con sus vidas. Le digo: “Tienes que darle gracias a Dios por estos maridos que han tenido, por estos hijos, pero ahora tienen que seguir adelante. Porque nuestros seres queridos murieron para que nosotros, con la ayuda de Dios, pudiéramos vivir y crear una nación digna de sus héroes".

La madre de Stepan Tarabalka admite que a veces la gente no entiende cómo puede seguir manteniendo relaciones amistosas con su nuera. «Le explico –dice– que tengo un sobrino y quiero que sea feliz, pero para que mi sobrino sea feliz, su madre debe ser feliz. Una madre es feliz cuando tiene paz y tranquilidad en su corazón. Creo que el valor de la familia es lo más importante hoy en Ucrania. Siempre digo que si nuestros hijos dieron su vida para que nosotros pudiéramos vivir de verdad, entonces en su memoria no tenemos derecho a desperdiciar la nuestra".

Ser instrumento de la paz de Dios

Natalia admite que a veces duele hablar con las familias de los soldados caídos. “Porque, al mismo tiempo, tienes algunas experiencias dolorosas propias, pero entiendes que tienes que afrontarlas, porque es necesario hablar de ellas”, explica. – De lo contrario, cuando te encierres en ti mismo, la persona con la que estás hablando, al no ver tu franqueza, tu sinceridad, no se abrirá. Por eso siempre trato de ser lo más abierto posible". La mujer recordó las palabras de la oración de San Francisco: "Oh, Señor, hazme un instrumento de tu paz" y explicó que cuando habla con la gente, pone este diálogo en manos de Dios, para que Dios le dé sabiduría y a través de ella decir lo que esa persona necesita para la paz, la tranquilidad y una mayor motivación para la vida.

La fuerza vital de la palabra

Para expresar tus sentimientos a la madre que ha perdido un hijo, también ayuda ponerlos en blanco y negro:

Intenté redimir mi corazón del abismo

de luto, remordimiento y angustia…

Lo exhibí en el altar, observando los latidos de su corazón.

Dolía, sufría, recogiendo los dolores del mundo...

Pero no tenía fuerzas para levantarme.

Le entregué mi corazón...

Y el corazón volvió. Dos corazones vibran ahora en mi pecho.

El corazón del Hijo entró entre los pedazos, los fragmentos míos,

En el amor los dos están entrelazados:

el corazón del Hijo, abrazado por Dios,

que ahora late en mi pecho,

porque de la mía quedaron las piezas que había expuesto en el altar.

Este es uno de los poemas de Natalia Tarabalka. «En mis poemas comparto todo lo que experimento», afirma la autora. – Quienes los escuchan dicen que de alguna manera son un apoyo psicológico para los demás porque dejan claro que determinada situación, determinadas cosas se pueden mirar desde el otro lado y que, a pesar del dolor y la pérdida, todo tiene sentido".

Uno de los poemarios de Natalia se llama “Confesiones de una loca”, donde habla con sinceridad de sus vivencias y donde también abre una ventana al lugar más profundo del alma, donde se comunica con Dios. «Para las personas creyentes, estos poemas. Haz entender que Dios no es el iniciador de la guerra, Dios no castiga, porque Dios es amor, es misericordia, – explica el autor. – Durante un año, después de perder a mi hijo, no pude orar como antes. No podía entender por qué sucedió. Y ahora, cuando hablo con las familias, veo que ellas también están ofendidas contra Dios, no quieren orar, no quieren volver a Él. Y en mis poemas le hago a Dios estas preguntas: "¿Cómo? ¿venir?" "¿Por qué?" Y la gente puede ver que no están solas en estas experiencias".

Pon tu corazón en las manos de Dios

Para quienes están experimentando un trauma o una pérdida, no es fácil gestionar las diversas emociones y sentimientos hacia quienes los causaron. Es un camino largo y doloroso que cada uno afronta a su manera. «El amor de Dios y mi experiencia espiritual de su presencia en la vida humana – comparte Natalia Tarabalka – es el núcleo que no permite que mi corazón se endurezca, que pierda vitalidad y no me permite permanecer en el odio. Porque nuestros hijos e hijas defienden nuestra tierra por amor: por amor a sus familias, por amor a su Ucrania. Dios creó al hombre de una manera tan extraordinaria y siempre trato de buscar en el hombre la luz que Dios le dio desde el principio, desde su nacimiento. Entregué mi corazón en las manos de Dios y le permití hacer con él lo que quería. Porque después de la pérdida de mi hijo, realmente sentí que iba a explotar y dije: 'Dios, quédate con él, porque no puedo hacer esto solo'".