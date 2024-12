Suspendida la ayuda a Gaza: Demasiado peligroso

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos dijo que había suspendido las entregas de ayuda a la Franja de Gaza debido a la falta de seguridad. Nuevos ataques al sur del Líbano pese a la tregua.

Roberta Barbi – Ciudad del Vaticano

La conferencia internacional para el apoyo y fortalecimiento humanitario en la Franja de Gaza comienza hoy en El Cairo, Egipto. En el centro de la reunión, organizada a nivel de Ministros de Asuntos Exteriores, estarán las cuestiones críticas relacionadas con el acceso a la ayuda humanitaria para la población palestina, así como el papel de la Agencia de las Naciones Unidas para el Socorro de los Refugiados Palestinos en el Próximo Este (OOPS). A la conferencia se esperan unas cien delegaciones de Estados, organizaciones internacionales e instituciones financieras.

Lea también 01/12/2024 El Papa: la guerra es un horror que ofende a Dios y a la humanidad Largo llamamiento de Francisco al final del Ángelus del primer domingo de Adviento para que la comunidad internacional trabaje para detener los conflictos. El Pontífice recuerda el ...

Envío de ayuda suspendido

La Franja de Gaza está sumida en el caos no sólo por las operaciones militares israelíes que continúan sin cesar, sino también por la total falta de referencias institucionales. El colapso del orden público, la violencia y los saqueos han obligado a la UNRWA a suspender el envío de ayuda humanitaria a través del cruce de Kerem Shalom, el único punto de entrada a Gaza tras el cierre del cruce de Rafah en mayo. Philippe Lazzarini, jefe de la agencia de la ONU, denunció la total ausencia de seguridad dentro de la Franja y el saqueo sistemático de los convoyes humanitarios que entran en la Franja. Finalmente, durante la noche, nuevos bombardeos israelíes sobre la ciudad de Beit Lahiya, en el norte de la Franja, causaron al menos quince muertos.

Ataques hutíes

El Comando Central de Estados Unidos informó que derribó misiles y aviones no tripulados disparados por los rebeldes hutíes de Yemen contra buques de guerra y buques mercantes estadounidenses en el Golfo de Adén. La noticia relanzada por el Times of Israel no informa de daños ni heridos y los buques mercantes aún no han sido identificados. Los hutíes, que se atribuyeron la responsabilidad del ataque en un comunicado, dijeron que tenían como objetivo un destructor estadounidense y "tres barcos de suministros pertenecientes al ejército estadounidense en el Mar Arábigo y el Golfo de Adén".