Biden conmuta las penas de 37 condenados a muerte

El Presidente saliente de Estados Unidos anunció que 37 de los 40 condenados a la pena capital verán reclasificadas sus penas de ejecución a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El Papa, que mantuvo una conversación telefónica con el líder estadounidense en los últimos días, había pedido rezar por los detenidos en el corredor de la muerte de Estados Unidos. Llamamiento apoyado por obispos estadounidenses y asociaciones humanitarias.

Christopher Wells - Vatican News

En un acto de clemencia previo al final de su mandato, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha conmutado las penas de 37 de los 40 presos del corredor federal de la muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

"No se equivoquen: condeno a estos asesinos, me duelen las víctimas de sus actos despreciables y me duelen todas las familias que han sufrido una pérdida inimaginable e irreparable", afirmó Biden en un comunicado en el que anunciaba la decisión. "Pero guiado por mi conciencia y mi experiencia... estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal. En conciencia, no puedo quedarme al margen y dejar que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve".

La decisión de Biden de conmutar las penas de muerte no puede ser revocada por su sucesor, a pesar de la promesa de Donald Trump de reanudar las ejecuciones a nivel federal tras su toma de posesión como presidente el 20 de enero de 2025. En su anterior mandato, Trump reanudó las ejecuciones federales tras una moratoria de casi veinte años; una decisión que Biden revocó cuando asumió el cargo.

La resolución de Joe Biden de conmutar las penas de los condenados a muerte no incluye a tres presos condenados por terrorismo y asesinato en masa motivado por el odio; ni a los más de 2.200 reclusos condenados a muerte a nivel estatal, sobre los que el presidente no tiene autoridad.

En evidencia 20/12/2024 El Papa al teléfono con Joe Biden Conversaciones ayer entre Francisco y el presidente saliente de Estados Unidos sobre diversos temas de actualidad, empezando por los esfuerzos por la paz en vísperas de la Navidad. ...

Llamamientos del Papa Francisco

El Papa Francisco ha pedido a menudo la abolición de la pena de muerte, más recientemente en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2025.

A principios de este mes, durante el Ángelus en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Santo Padre instó a rezar por los presos condenados a muerte en Estados Unidos. "Recemos para que sus penas sean conmutadas o cambiadas", dijo. "Pensemos en estos hermanos y hermanas nuestros y pidamos al Señor la gracia de salvarlos de la muerte".

Más tarde, el Papa Francisco retomó su exhortación durante una llamada telefónica con Joe Biden el 19 de diciembre.

Los obispos de Estados Unidos también habían hecho una solicitud a Biden para que conmutara las penas de los presos federales condenados a muerte, haciéndose eco de las peticiones de organizaciones católicas como la Catholic Mobilizing Network y otros grupos de defensa religiosos y humanitarios.

En evidencia 10/12/2024 Obispos de EE.UU. piden a Biden conmutar la pena de muerte Los obispos de Estados Unidos han lanzado un llamamiento para que el presidente Joe Biden conmute las penas de los hombres condenados a muerte en el corredor de la muerte federal ...